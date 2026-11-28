Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) làm rõ những điểm mới của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP cũng như các giải pháp triển khai khi Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Khắc phục khoảng trống pháp lý về xuất xứ hàng hóa

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, trong nhiều năm qua, các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa chủ yếu phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu và hưởng ưu đãi thuế quan. Trong khi đó, đối với hàng hóa lưu thông tại thị trường nội địa, các quy định mới chủ yếu điều chỉnh về hình thức ghi nhãn, chưa có bộ tiêu chí kỹ thuật định lượng để xác định thế nào là hàng hóa có xuất xứ Việt Nam.

Cùng với đó là chấm dứt tình trạng mượn danh xuất xứ. Thực tế, một số mặt hàng nhập khẩu nguyên chiếc hoặc sử dụng linh kiện nhập khẩu, dù chỉ trải qua các công đoạn gia công, lắp ráp, đóng gói đơn giản tại Việt Nam nhưng vẫn được gắn nhãn "Made in Vietnam". Do thiếu "thước đo" chuẩn, cơ quan chức năng lúng túng khi xử lý, còn các doanh nghiệp làm ăn chân chính bị thiệt hại uy tín.

Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho rằng, ý nghĩa quan trọng của Nghị định là thiết lập bộ tiêu chí kỹ thuật minh bạch, làm căn cứ để doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ ghi nhãn xuất xứ hàng hóa.

Bên cạnh việc ngăn chặn tình trạng "mượn danh" xuất xứ Việt Nam, các quy định mới còn khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt và góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Không phát sinh thủ tục hành chính, không thêm "giấy phép con"

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP là việc áp dụng cơ chế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm, kết hợp với quản lý dựa trên rủi ro và hậu kiểm.

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý 4 nội dung quan trọng khi triển khai các quy định mới.

Thứ nhất, về tiêu chí xác định xuất xứ hàng hóa. Đối với sản phẩm sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (HS) ở cấp 4 số hoặc hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC) tối thiểu 30% tính trên giá xuất xưởng.

Đáng chú ý, đối với sản phẩm công nghệ số, các chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế bo mạch, phần mềm và kiểm thử thực hiện tại Việt Nam được tính vào hàm lượng giá trị Việt Nam.

Thứ hai, loại trừ các công đoạn gia công đơn giản. Các thao tác như sơ chế, bảo quản, lau chùi, phân loại, dán nhãn hay đóng gói đơn giản không phải là căn cứ để hàng hóa được công nhận có xuất xứ Việt Nam.

Thứ ba, doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về xuất xứ hàng hóa. Nghị định không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính hay "giấy phép con". Doanh nghiệp chủ động kê khai, ghi nhãn xuất xứ và có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh xuất xứ trong thời hạn 5 năm để phục vụ công tác thanh tra, hậu kiểm.

Thứ tư, quy định chuyển tiếp đối với bao bì, nhãn mác. Nghị định có quy định chuyển tiếp trong thời hạn 12 tháng đối với bao bì, nhãn mác in sẵn trước ngày 1/1/2027, tạo điều kiện để doanh nghiệp xử lý lượng bao bì tồn kho, hạn chế lãng phí và tránh gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để đáp ứng các quy định mới, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát quy trình sản xuất, mã HS của nguyên liệu đầu vào, xây lập bảng kê chi tiết giá thành sản phẩm để xác định khả năng đáp ứng các tiêu chí xuất xứ.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần chuẩn hóa quy trình quản lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, bảng kê nguyên liệu dưới dạng bản in hoặc dữ liệu điện tử, bảo đảm thống nhất với sổ sách kế toán.

Kiểm kê số lượng bao bì in sẵn trước ngày 1/1/2027 để sử dụng hết trong thời hạn 12 tháng chuyển tiếp, đồng thời thiết kế mẫu nhãn mác mới đúng chuẩn Nghị định 384 áp dụng chính thức từ sau chuyển tiếp.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng cường hậu kiểm

Để đưa Nghị định số 384/2026/NĐ-CP vào cuộc sống, ông Nguyễn Anh Sơn cho biết, Cục Xuất nhập khẩu sẽ triển khai đồng thời hai nhóm giải pháp: Hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các quy định mới và tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm hành vi gian lận xuất xứ.

Trước hết, Cục sẽ vận hành chuyên trang thông tin điện tử về xuất xứ hàng hóa nội địa, phát hành sổ tay hướng dẫn dưới dạng bản in và bản điện tử, cung cấp các biểu mẫu kê khai, công thức tính hàm lượng giá trị Việt Nam, hướng dẫn xác định chuyển đổi mã HS và các ví dụ thực tiễn đối với từng ngành hàng.

Cục cũng sẽ phối hợp với các sở công thương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội ngành hàng tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu, trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp rà soát quy trình sản xuất, xác định xuất xứ và thiết lập hệ thống lưu trữ hồ sơ.

Đối với những mặt hàng đặc thù, khung kỹ thuật chung tại Nghị định sẽ là căn cứ để các bộ quản lý chuyên ngành rà soát, xây dựng quy định xuất xứ riêng trong trường hợp thực sự cần thiết.

Trong thời gian chuyển tiếp, Cục Xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn doanh nghiệp rà soát chuỗi sản xuất, hoàn thiện hồ sơ chứng minh xuất xứ, thực hiện các quy định về bao bì, nhãn mác, hạn chế tối đa chi phí phát sinh.

Song song với các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Cục sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan hải quan, lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng trong chia sẻ dữ liệu thông quan nguyên liệu nhập khẩu, xây dựng danh mục các mặt hàng có nguy cơ gian lận xuất xứ cao để thực hiện thanh tra, hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm.