Minh bạch và tạo niềm tin để thu hút dòng vốn chất lượng cao, dài hạn

Phiên đối thoại chuyên sâu “Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Minh bạch để củng cố niềm tin nhà đầu tư

Thảo luận về thu hút nguồn vốn dài hạn, có trách nhiệm xã hội, ông Fazurin Jamaludin, đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nhận định môi trường tài chính toàn cầu đang trong bối cảnh có nhiều thách thức khi chi phí vay tăng cao, dòng vốn tập trung mạnh vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Fazurin Jamaludin phát biểu tại phiên đối thoại. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Theo ông Fazurin Jamaludin, để thu hút các nhà đầu tư dài hạn, Việt Nam cần củng cố nền tảng vĩ mô thông qua khung tài khóa trung hạn rõ ràng, chiến lược cân bằng ngân sách và cơ chế quản lý đầu tư công hiệu quả. Minh bạch dữ liệu là điều kiện quan trọng để nhà đầu tư đánh giá cơ hội và rủi ro. Khoảng trống dữ liệu khiến nhà đầu tư quốc tế khó có đủ thông tin để đưa ra quyết định rót vốn dài hạn.

Ông Omran Sharaf phát biểu tại phiên đối thoại. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Ở góc độ hợp tác chiến lược, ông Omran Sharaf, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cho rằng lòng tin, quyền tự quyết và uy tín là ba yếu tố mang tính quyết định trong việc phân bổ nguồn lực và chuyển giao công nghệ.

Tại đối thoại, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Grant Frew và ông Weichuan Xu, đại diện Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), chung quan điểm về vai trò của việc chuẩn hóa khung tài chính xanh và các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Đây là cơ sở tạo tiếng nói chung, củng cố niềm tin giữa các đối tác và định chế tài chính toàn cầu.

Chuyển từ giao dịch sang cùng phát triển chiến lược

Để hợp tác mang lại hiệu quả thực chất, ông Omran Sharaf đề xuất chuyển từ tư duy mua bán đơn thuần sang đồng phát triển chiến lược, trong đó các bên sẵn sàng chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ và rủi ro. Kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong dự án tàu vũ trụ Sao Hỏa của UAE cho thấy lòng tin có thể giúp rút ngắn thời gian và tối ưu chi phí phát triển công nghệ cao.

Ông Talgat Amanbayev phát biểu tại phiên đối thoại. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Ông Talgat Amanbayev, đại diện Trung tâm Tài chính Astana, cho rằng kết nối hạ tầng vật lý như đường sắt mới chỉ là một phần của bài toán. Kết nối số và tài chính cũng đóng vai trò quan trọng. Việc token hóa tài sản, số hóa chứng từ thương mại và tạo điều kiện lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới có thể giúp dòng tiền luân chuyển nhanh hơn, giảm chi phí giao dịch và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp.

Bà Samia Alam phát biểu tại phiên đối thoại. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Bà Samia Alam, đại diện Bangladesh, lưu ý chuyển đổi số cần mang tính bao trùm, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tham gia mạng lưới toàn cầu với chi phí hợp lý.

Bà Alissa Raj phát biểu tại phiên đối thoại.Ảnh: HÙNG TRIỀU

Dẫn chứng các mô hình hợp tác giữa Rotterdam và TPHCM, Tokyo và Kuala Lumpur, bà Alissa Raj, Phó Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Đông Á và châu Đại Dương của Mạng lưới các Thành phố Lãnh đạo về Khí hậu, nhấn mạnh đến lợi ích của việc chia sẻ dữ liệu mô hình hóa, kinh nghiệm kỹ thuật, góp phần mang lại hiệu quả thực chất trong hợp tác.

Cải cách thể chế và tài chính

Tại phiên thảo luận, ông Fazurin Jamaludin cho rằng một trong những vấn đề nội tại là nguồn lực và tín dụng chưa được phân bổ đồng đều giữa các nhóm doanh nghiệp. Vì vậy, Việt Nam cần phát triển thị trường vốn trong nước để mở rộng các kênh huy động vốn cho nền kinh tế.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Grant Frew phát biểu tại phiên đối thoại. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Grant Frew chỉ ra khoảng cách giữa chiến lược và thực thi là rào cản đáng chú ý. Theo ông, Việt Nam có tầm nhìn rõ ràng và tham vọng, nhưng việc triển khai qua bộ máy hành chính là thách thức, đòi hỏi cải cách thể chế quyết liệt. Bên cạnh đó, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và biến động năng lượng cũng tạo ra những trở ngại từ bên ngoài. Ông đánh giá cao nỗ lực ngoại giao chủ động của Việt Nam trong củng cố niềm tin quốc tế.

Về tài chính, ông Weichuan Xu cho rằng chi phí vốn trong nước đang ở mức cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi muốn đầu tư mở rộng. Dù vậy, ông vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.