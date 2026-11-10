Minh bạch và quản trị tốt là nền tảng củng cố niềm tin thị trường

Bà Vũ Thị Thúy Ngà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phát biểu tại Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2026 tổ chức ngày 10/11/2026

Thông tin trên được bà Vũ Thị Thúy Ngà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chia sẻ tại Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2026, tổ chức ngày 10/11.

Thị trường chứng khoán huy động hơn 731 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng

Năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế. Tổng mức huy động vốn qua thị trường chứng khoán trong 9 tháng đầu năm đạt 731,6 nghìn tỷ đồng, tăng 85,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo của HNX, kinh tế thế giới năm 2026 tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định. Căng thẳng địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, biến động giá năng lượng và áp lực lạm phát đang tác động đến hoạt động kinh doanh và thị trường tài chính. Trong nước, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chính phủ triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Đây là những điều kiện quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thị trường vốn.

Trong 10 tháng năm 2026, HNX đã tổ chức đấu thầu, huy động 368,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho Kho bạc Nhà nước. Kết quả này tương đương 92% kế hoạch năm.

Đến cuối tháng 10/2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu trên ba sàn HoSE, HNX và UPCoM đạt khoảng 10,1 triệu tỷ đồng. Trong đó, HNX có 299 doanh nghiệp niêm yết, với giá trị vốn hóa hơn 453 nghìn tỷ đồng. Thị trường UPCoM có 812 doanh nghiệp đăng ký giao dịch, với giá trị vốn hóa hơn 1,27 triệu tỷ đồng.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán đạt gần 14,4 triệu. Riêng tháng 10, thị trường có thêm hơn 252 nghìn tài khoản.

Một dấu mốc quan trọng khác của ngành chứng khoán trong năm 2026 là thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bắt đầu lộ trình gia nhập nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell từ tháng 9/2026. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị nhiều năm và sự phối hợp của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các thành viên thị trường.

“Tuy nhiên nâng hạng không phải đích đến cuối cùng, đây là điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Các sở giao dịch cũng cần chuyên nghiệp hơn trong phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư” - Tổng Giám đốc HNX chia sẻ.

Doanh nghiệp cần nâng cao minh bạch và chất lượng quản trị

Cùng những kết quả tích cực, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Diễn biến giao dịch chưa phản ánh đầy đủ những chuyển biến của nền kinh tế.

Giá trị giao dịch bình quân trong 9 tháng đạt 25,6 nghìn tỷ đồng mỗi phiên, giảm 12,4% so với bình quân năm 2025. Sang tháng 10, thanh khoản trên HoSE tiếp tục giảm gần 5% so với tháng trước.

Dòng vốn ngoại cũng diễn biến phân hóa. Trong tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 23,7 nghìn tỷ đồng trên HoSE, nhưng mua ròng khoảng 3,3 nghìn tỷ đồng trên UPCoM. Những con số này cho thấy sức cầu trên thị trường còn nhiều thách thức. Lợi ích từ việc nâng hạng cần thêm thời gian để chuyển hóa thành dòng vốn thực chất.

Đối với doanh nghiệp, biến động chi phí vốn tiếp tục là vấn đề cần quan tâm. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng tạo ra những rủi ro mới. Thông tin sai lệch và nội dung giả mạo có thể lan truyền nhanh trên không gian mạng. Những thông tin này có khả năng tác động trực tiếp đến giá cổ phiếu và uy tín doanh nghiệp.

Trong khi đó, chất lượng công bố thông tin, quản trị công ty và trách nhiệm giải trình tại một số doanh nghiệp chưa đồng đều. Đây là những hạn chế cần sớm khắc phục.

Theo lãnh đạo HNX, doanh nghiệp càng chịu áp lực tăng trưởng càng phải giữ vững nền tảng minh bạch. Công nghệ có thể giúp nâng cao hiệu quả hoạt động nhưng niềm tin của nhà đầu tư phải được xây dựng từ thông tin trung thực, kịp thời. Hệ thống quản trị của doanh nghiệp cũng cần đủ năng lực nhận diện, kiểm soát rủi ro.

Cũng tại Hội nghị, PGS, TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đã trao đổi về tác động của lãi suất, lạm phát và các yếu tố kinh tế vĩ mô đối với hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp và thị trường chứng khoán. Các nội dung thảo luận cũng tập trung vào giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp và khai thác hiệu quả cơ hội từ quá trình nâng hạng thị trường.

Trong khuôn khổ Hội nghị, HNX tổ chức biểu dương các doanh nghiệp có thành tích tốt trong công bố thông tin, minh bạch và quản trị công ty. Hoạt động thường niên này nhằm ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là động lực để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chuẩn mực quản trị.

Một nội dung đáng chú ý tại Hội nghị là lễ chia tay các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2026. Hoạt động này được thực hiện theo lộ trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam.