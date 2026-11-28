Hàng hóa ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ tại một điểm tiếp nhận. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Công khai ngay trong thời gian tiếp nhận và phân phối

Trong báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 93/2021/NĐ-CP, Bộ Tài chính dẫn kết quả xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về một trường hợp cá nhân đã vận động, tiếp nhận hơn 400 tỷ đồng tiền đóng góp tự nguyện từ năm 2018 đến thời điểm báo cáo. Việc vận động, tiếp nhận được thực hiện qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội và tài khoản cá nhân. Theo báo cáo, người này sử dụng chung tài khoản cho hoạt động từ thiện và mục đích cá nhân, không mở sổ theo dõi, không lập báo cáo và công khai số liệu tiếp nhận, phân phối.

Trường hợp này cho thấy việc theo dõi nguồn đóng góp trở nên khó khăn như thế nào khi dòng tiền từ thiện đi qua cùng tài khoản với các giao dịch riêng. Trong khi một lời kêu gọi có thể nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và việc chuyển tiền chỉ mất vài thao tác, người đóng góp vẫn cần biết khoản tiền được tiếp nhận ở đâu và đã được sử dụng ra sao. Theo Bộ Tài chính, hoạt động vận động qua mạng xã hội, ứng dụng phát trực tuyến, ví điện tử, mã QR và các nền tảng gây quỹ đang phát triển nhanh, với số lượng giao dịch lớn.

Thực tiễn gần 5 năm thi hành cho thấy Nghị định số 93/2021/NĐ-CP đã phát huy vai trò trong những đợt cứu trợ quy mô lớn. Báo cáo tổng kết dẫn đợt ứng phó bão số 3 (Yagi) năm 2024, khi hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các địa phương huy động được nguồn lực lớn trong thời gian ngắn. Cùng với hoạt động cứu trợ thiên tai, các cuộc vận động hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng trợ giúp xã hội và người gặp rủi ro, biến cố đột xuất cũng diễn ra thường xuyên. Bộ Tài chính đề xuất đưa nhóm hoạt động này vào phạm vi điều chỉnh của nghị định thay thế.

Theo dự thảo, trước khi bắt đầu vận động, tổ chức, cá nhân phải thông báo công khai mục đích, phạm vi, đối tượng hỗ trợ, phương thức tiếp nhận, thời gian vận động và thời gian cam kết phân phối. Trường hợp kêu gọi trên không gian mạng, thông báo phải nêu rõ trang thông tin, tài khoản mạng xã hội, ứng dụng hoặc kênh được dùng để kêu gọi, tiếp nhận. Đây là thông tin để người dân nhận diện kênh tiếp nhận ngay từ khi quyết định đóng góp.

Yêu cầu mở tài khoản riêng cho từng cuộc vận động của cá nhân đã có trong Nghị định số 93/2021/NĐ-CP đối với hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố. Dự thảo bổ sung vào danh mục hành vi bị nghiêm cấm việc dùng tài khoản phục vụ chi tiêu cá nhân hoặc tài khoản hoạt động thường xuyên của tổ chức để tiếp nhận tiền đóng góp. Với các phương thức tiếp nhận như ví điện tử, mã QR, cổng thanh toán hoặc nền tảng gây quỹ trực tuyến, dự thảo quy định trách nhiệm đối soát giao dịch, lưu trữ chứng từ điện tử và công khai sao kê tài khoản tiếp nhận.

Điểm mới ở Điều 17 là số liệu tiếp nhận và phân phối phải được cập nhật, công khai ít nhất một lần trong 7 ngày trong thời gian thực hiện. Người đóng góp có thể theo dõi tiến độ giữa các đợt trao hỗ trợ, đồng thời đối chiếu kết quả phân phối với sao kê tài khoản và số dư. Dự thảo còn quy định thời hạn công khai tổng số tiền, hiện vật đã tiếp nhận chậm nhất 15 ngày kể từ khi kết thúc tiếp nhận và kết quả phân phối, sử dụng chậm nhất 30 ngày kể từ khi kết thúc phân phối, sử dụng.

Bộ Tài chính cũng đề xuất xây dựng hệ thống thông tin thống nhất trên cả nước, do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm cơ quan chủ quản. Hệ thống dự kiến tiếp nhận thông báo điện tử, cập nhật số tiền, hiện vật đã tiếp nhận, kết quả phân phối, số dư và công khai sao kê. Nghĩa vụ cập nhật trực tuyến phát sinh từ khi hệ thống chính thức vận hành. Với địa bàn chưa có điều kiện tiếp cận internet, dự thảo quy định hình thức công khai qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

Đưa tiền, hàng đến người cần hỗ trợ

Khi đã biết một cuộc vận động nhận được bao nhiêu, điều người đóng góp cần theo dõi tiếp là nguồn hỗ trợ được trao cho ai, vào lúc nào. Theo báo cáo tổng kết, thời hạn phân phối 20 ngày theo quy định hiện hành khó thực hiện tại những vùng bị chia cắt giao thông hoặc trong các đợt thiên tai trên diện rộng. Từ thực tế đó, Bộ Tài chính đề xuất thực hiện phân phối ngay trong quá trình vận động, tiếp nhận và, theo thời hạn thông thường, hoàn thành chậm nhất 45 ngày kể từ khi kết thúc tiếp nhận.

Đối với các cuộc vận động của tổ chức để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố, dự thảo cho phép cấp có thẩm quyền kéo dài thời hạn phân phối trong những trường hợp như phạm vi ảnh hưởng rộng, lượng tiền, hàng cứu trợ lớn hoặc địa bàn khó tiếp cận. Tổng thời gian trong trường hợp được kéo dài tối đa 90 ngày, tính từ khi kết thúc tiếp nhận. Lý do và thời hạn kéo dài phải được công khai để người đóng góp biết khi nào việc phân phối dự kiến hoàn thành.

Dự thảo đồng thời quy định rõ cách phối hợp với chính quyền địa phương. Khi cá nhân vận động cứu trợ, Ủy ban nhân dân nơi tiếp nhận hỗ trợ có tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo để hướng dẫn về phạm vi, đối tượng, mức và thời gian hỗ trợ. Quá thời hạn này, nếu Ủy ban nhân dân chưa có ý kiến, cá nhân được thực hiện theo nội dung đã thông báo và chịu trách nhiệm về việc phân phối. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiếp nhận hỗ trợ theo dõi, kiểm tra, giám sát và cung cấp thông tin về những người đã được hỗ trợ để hạn chế trùng lặp hoặc bỏ sót.

Với các cuộc vận động hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng trợ giúp xã hội và người gặp biến cố đột xuất, dự thảo yêu cầu sử dụng danh sách, giấy tờ đã có để xác định người được hỗ trợ, qua đó người dân tránh phải làm thêm thủ tục xác nhận. Trước khi phân phối, bên vận động thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được hỗ trợ cư trú để đối chiếu thông tin. Mức hỗ trợ được xác định theo hoàn cảnh, nguồn thực tế tiếp nhận và nhu cầu đã được xác định. Với các chương trình thực hiện liên tục trong nhiều năm, dự thảo yêu cầu công khai kết quả và số dư của năm trước chậm nhất ngày 31/1 hằng năm.

Một tình huống khác là cuộc vận động phải thay đổi khi đã nhận tiền. Dự thảo quy định cá nhân phải thông báo lại trong 3 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi mục đích, phạm vi, đối tượng hoặc thời gian đã công bố, đồng thời công khai nội dung và lý do thay đổi trên phương tiện đã thông báo. Người đã đóng góp có quyền yêu cầu hoàn trả nếu không đồng ý. Với nguồn cứu trợ còn dư, cá nhân vận động có trách nhiệm thống nhất phương án sử dụng với bên đóng góp hoặc chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện chính sách an sinh xã hội phù hợp mục tiêu đã cam kết.

Khả năng kiểm tra vẫn cần được bảo đảm sau khi cuộc vận động kết thúc. Theo dự thảo, cá nhân phải lưu sổ sách, chứng từ, sao kê và tài liệu liên quan trong 5 năm kể từ ngày kết thúc phân phối. Đối với tổ chức vận động, dự thảo khuyến khích kiểm toán độc lập và yêu cầu công khai báo cáo kiểm toán nếu đã thực hiện. Khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có phản ánh, kiến nghị của người đóng góp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và quyết định việc kiểm toán theo quy định pháp luật.

Theo dự thảo, người đóng góp có thể đối chiếu mục đích kêu gọi ban đầu với kết quả hỗ trợ thực tế qua số liệu được công khai trong suốt cuộc vận động. Các thông tin cần công khai gồm số tiền, hiện vật đã tiếp nhận, kết quả phân phối và số dư. Chính quyền cơ sở phối hợp xác định đối tượng hỗ trợ, giúp hạn chế tình trạng trao trùng hoặc bỏ sót người cần giúp đỡ.