Đại biểu tham gia toạ đàm.

Nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng đồ uống

Phát biểu tại Tọa đàm “Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng: Giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm” do Báo Công Thương tổ chức sáng 26/11, ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương cho biết, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của thị trường trong nước, ngành đồ uống tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. “Trong 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất ngành đồ uống tăng 17,4%. Quy mô thị trường ngày càng mở rộng, phương thức sản xuất, kinh doanh và phân phối ngày càng đa dạng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm” – ông Nguyễn Tiến Cường khẳng định.

Ông Lê Văn Trọng - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm quốc gia (FIRI) trình bày tham luận.

Phát biểu tại toạ đàm, ông Lê Văn Trọng - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm quốc gia (FIRI) dẫn thông tin thống kê của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trong vòng 10 năm, Việt Nam ghi nhận 500 ca ngộ độc rượu, chủ yếu do methanol. Riêng năm 2025, cả nước ghi nhận 70 vụ ngộ độc thực phẩm nói chung, với 1.558 người mắc, 17 người tử vong.

Theo ông Lê Văn Trọng, bên cạnh các mối nguy sinh học, hóa học và vật lý, ngành đồ uống còn đối mặt với tình trạng gian lận thương mại như thay thế nguyên liệu, pha trộn, giả mạo nguồn gốc, sử dụng thành phần không đúng công bố. Những hành vi này có thể không được phát hiện nếu chỉ kiểm nghiệm các chỉ tiêu thông thường.

Từ thực trạng trên, các chuyên gia cho rằng, kiểm soát an toàn thực phẩm vừa là yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật, vừa là trách nhiệm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, gắn với uy tín của doanh nghiệp và sự phát triển lành mạnh của thị trường. Đặc biệt, đối với mặt hàng đồ uống, việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, phụ gia không được phép, quy trình sản xuất không bảo đảm điều kiện vệ sinh hoặc lưu thông sản phẩm không đáp ứng yêu cầu đều có thể gây ra những hệ lụy đối với sức khỏe cộng đồng. Do đó, minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc cần được coi là một bộ phận quan trọng của hệ thống quản lý chất lượng, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát sản phẩm và xử lý khi phát sinh sự cố an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Văn Chương - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống trình bày tham luận tại toạ đàm.

Đồng tình quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Chương - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống cho rằng: Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống và nhu cầu tiêu dùng của người dân không ngừng được nâng cao, vấn đề chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc xuất xứ đang trở thành những yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây không chỉ là yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hay đòi hỏi chính đáng của người tiêu dùng, mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ và cam kết của mỗi doanh nghiệp đối với cộng đồng, xã hội.

“Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát là lĩnh vực có sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi, gắn liền với đời sống hàng ngày và sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, việc kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc sản phẩm cần được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất, đóng gói, lưu thông, phân phối đến tay người tiêu dùng” - ông Nguyễn Văn Chương thông tin.

Bà Nguyễn Hương Giang - Chuyên viên cao cấp, Phòng Công nghiệp Tiêu dùng, Thực phẩm, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) trình bày tham luận tại toạ đàm.

Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, bà Nguyễn Hương Giang - Chuyên viên cao cấp, Phòng Công nghiệp Tiêu dùng, Thực phẩm, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đặt ra bốn nhóm yêu cầu, gồm: Kiểm soát nguyên liệu đầu vào; bảo đảm chất lượng, an toàn sản phẩm; xử lý sản phẩm không bảo đảm chất lượng và tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông, đặc biệt đối với các hộ sản xuất rượu thủ công.

Luật quy định không sử dụng nguyên liệu, phụ gia không được phép dùng trong thực phẩm hoặc không rõ nguồn gốc để sản xuất, pha chế rượu, bia. Sản phẩm lưu hành trên thị trường phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và an toàn thực phẩm.

Liên quan đến truy xuất nguồn gốc, theo bà Nguyễn Hương Giang, Thông tư số 63/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026 của Bộ Công Thương về cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đã có hiệu lực từ ngày 15/11/2026. Thông tư yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc theo nguyên tắc “một bước trước - một bước sau”; cung cấp hồ sơ trong vòng 24 giờ kể từ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; thực hiện thông báo khẩn cấp khi phát hiện sản phẩm không bảo đảm an toàn.

Minh bạch nguồn gốc để mở lối vào kênh phân phối

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Vũ Thế Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần iCheck cho rằng, minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc đang trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ngành đồ uống nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng. Theo ông Vũ Thế Tuấn, có tới 83% người tiêu dùng quan tâm đến yếu tố an toàn đối với thực phẩm chế biến. Tỷ trọng hàng chính hãng trong thương mại điện tử tăng từ 12% năm 2020 lên khoảng 30% năm 2025. Có 9/10 người dùng ưu tiên mua sắm tại các gian hàng chính hãng và sẵn sàng chi trả cao hơn để bảo đảm chất lượng, độ tin cậy. Sự thay đổi trong hành vi mua sắm đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin về sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và quá trình sản xuất.

Ông Vũ Thế Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần iCheck chia sẻ tại toạ đàm.

Theo đại diện iCheck, truy xuất nguồn gốc trong ngành đồ uống cần được thực hiện xuyên suốt 5 công đoạn: Tiếp nhận nguyên liệu; sản xuất và chế biến; đóng gói và hoàn thiện sản phẩm; lưu kho và phân phối; lưu thông và tiêu dùng. Điều quan trọng là khả năng liên kết dữ liệu từ nguyên liệu đầu vào đến từng mẻ sản xuất, từng lô thành phẩm và các điểm phân phối trên thị trường. Dữ liệu càng được liên kết chặt chẽ, doanh nghiệp càng có khả năng khoanh vùng chính xác sản phẩm khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, thu hẹp phạm vi thu hồi, giảm thiệt hại kinh tế và hạn chế ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

Dẫn chứng thực tế triển khai tại một doanh nghiệp ngành sữa, ông Vũ Thế Tuấn cho biết, chỉ sau 3 tháng, gần 300 lô hàng đã được đồng bộ lên Cổng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Người tiêu dùng có thể tra cứu nguồn gốc từng lô sữa thông qua mã QR có sẵn trên bao bì, kết hợp với mã lô hoặc ngày sản xuất.

Theo thông tin tại toạ đàm, bản chất của truy xuất nguồn gốc là năng lực kiểm soát dữ liệu xuyên suốt vòng đời sản phẩm, thay vì chỉ dán một mã QR trên bao bì. Khi minh bạch trở thành năng lực quản trị, đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp xây dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cũng như chinh phục người tiêu dùng.

Đại biểu tham gia phiên thảo luận trong khuôn khổ toạ đàm.

Từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cho rằng, để sản phẩm có thể tham gia và đứng vững trong các hệ thống phân phối hiện đại, chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc xuất xứ là những yêu cầu hết sức quan trọng. "Minh bạch thông tin về nguồn gốc, thành phần, chất lượng và hồ sơ pháp lý của sản phẩm là cơ sở để các đối tác phân phối yên tâm lựa chọn, đồng thời giúp người tiêu dùng nhận biết và tin tưởng vào sản phẩm chính hãng" - ông Nguyễn Thanh Hải khẳng định.

Thông qua Toạ đàm Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng: Giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, Báo Công Thương mong muốn góp phần đưa các quy định mới đến gần hơn với doanh nghiệp, thúc đẩy sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kiểm nghiệm, hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất và hệ thống phân phối. Qua đó, nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và xây dựng thị trường đồ uống minh bạch, an toàn, lành mạnh.