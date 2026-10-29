Minh bạch thông tin, ổn định phương án tuyển sinh

Theo kế hoạch, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần trong tháng 7. Các cơ sở đào tạo phải công khai thông tin tuyển sinh trước ngày 31/12/2026. Quy định này tạo điều kiện để thí sinh chủ động tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ.

Dù vậy, yếu tố quyết định vẫn là tính minh bạch và ổn định của phương án tuyển sinh, giúp học sinh yên tâm lựa chọn ngành học phù hợp.

Ngành Giáo dục Thái Nguyên chú trọng định hướng nghề nghiệp, khuyến khích học sinh sáng tạo. Trong ảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đức Thịnh biểu dương các đội đạt thành tích cao tại Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2026.

Với học sinh lớp 12, chọn trường, chọn ngành chưa bao giờ là việc đơn giản. Ngoài năng lực, sở thích, các em còn phải cân nhắc điều kiện kinh tế gia đình, cơ hội việc làm và khả năng trúng tuyển. Những thay đổi về phương thức xét tuyển, tổ hợp môn hay tiêu chí sử dụng chứng chỉ có thể khiến kế hoạch ôn tập, đăng ký nguyện vọng bị xáo trộn.

Bởi vậy, yêu cầu các trường công bố thông tin tuyển sinh trước khi bước sang năm 2027 có ý nghĩa thiết thực. Khi biết sớm ngành học mình quan tâm sử dụng phương thức xét tuyển nào, cần đáp ứng những điều kiện gì, học sinh sẽ có thêm thời gian chuẩn bị.

Phụ huynh cũng thuận lợi hơn trong việc đồng hành, tư vấn, thay vì cùng con thấp thỏm chờ thông báo vào những tháng cuối năm học.

Tuy nhiên, công bố sớm mới chỉ là điều kiện cần. Điều học sinh mong đợi là thông tin được công bố phải đủ rõ, dễ hiểu và hạn chế thay đổi. Nếu phương án tuyển sinh ban đầu chỉ mang tính khái quát, sau đó liên tục bổ sung điều kiện hoặc điều chỉnh tiêu chí, lợi ích của việc công bố sớm sẽ giảm đi đáng kể.

Đặc biệt, những học sinh ở vùng nông thôn, miền núi, nơi điều kiện tiếp cận thông tin và các nguồn hỗ trợ học tập còn hạn chế, có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi phải thích ứng với những thay đổi.

Một điểm khác đáng quan tâm là thí sinh đăng ký nguyện vọng đại học năm 2027 từ ngày 1-7 đến 13-7, không giới hạn số lần điều chỉnh. Quy định này tạo sự linh hoạt, giúp các em cân nhắc kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Dẫu vậy, nhiều lần điều chỉnh không đồng nghĩa với lựa chọn chính xác hơn. Nếu thiếu thông tin về ngành nghề, năng lực bản thân và nhu cầu nhân lực, thí sinh vẫn có thể đăng ký theo tâm lý đám đông hoặc chạy theo những ngành đang được quan tâm.

Trong khi đó, quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung dự kiến được ban hành trong tháng 11-2026. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để các trường xây dựng phương án cụ thể. Vì thế, cùng với việc bảo đảm tiến độ, cơ quan quản lý và các cơ sở đào tạo cần chú trọng giải thích những điểm mới, tránh để học sinh phải tự tìm hiểu giữa nhiều nguồn thông tin thiếu thống nhất.

Tuyển sinh đại học không chỉ là câu chuyện của những mốc thời gian hay thao tác đăng ký nguyện vọng. Đằng sau mỗi lựa chọn là tương lai của một người trẻ và kỳ vọng của cả gia đình.

Một mùa tuyển sinh thuận lợi không nhất thiết phải có nhiều thay đổi, mà cần những quy định rõ ràng, thông tin đáng tin cậy và sự hỗ trợ kịp thời. Khi đó, việc công bố sớm kế hoạch tuyển sinh mới thực sự giúp học sinh chủ động hơn, thay vì chỉ kéo dài thêm thời gian lo lắng.