Minh bạch thông tin: Nền tảng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Một phóng sự về mô hình nuôi rắn ráo trâu ở miền núi Quảng Ngãi thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem, giúp chủ trang trại đón nhiều khách hàng từ khắp cả nước tìm đến mua con giống. Câu chuyện cho thấy hiệu quả của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi trong đổi mới sản xuất nội dung, đưa thông tin chính thống lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.