Minh bạch thông tin: Nền tảng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Minh bạch thông tin cần trở thành nguyên tắc xuyên suốt từ sản xuất đến phân phối hàng hóa. Khi doanh nghiệp chủ động công khai, chịu trách nhiệm về thông tin sản phẩm và cơ quan quản lý tăng cường giám sát, quyền lợi người tiêu dùng sẽ được bảo vệ hiệu quả hơn. Đó cũng là thước đo trách nhiệm kinh doanh và sự lành mạnh của thị trường.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/minh-bach-thong-tin-nen-tang-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-478813.media