Minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng lao động

Tiến sỹ Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh tư liệu: Quốc Việt/TTXVN

Dự hội nghị tập huấn có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ, các sở, ngành liên quan, lãnh đạo UBND, công chức phụ trách lao động, việc làm của các xã, phường thuộc thành phố Bắc Ninh và đại diện doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Công khai, minh bạch thông tin để bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, công tác đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những chủ trương rất quan trọng của Đảng, Nhà nước. Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới đã được ban hành; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa được Quốc hội thông qua là những cơ sở quan trọng để hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này.

Theo Thứ trưởng, yêu cầu hiện nay không chỉ là gia tăng số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài mà còn phải nâng cao chất lượng việc làm, tay nghề và khả năng phát huy kỹ năng sau khi trở về nước. Người lao động cần được đào tạo nghề, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật, văn hóa và phong tục tập quán của thị trường tiếp nhận; đồng thời được doanh nghiệp và các cơ quan liên quan hỗ trợ trong quá trình làm việc để có thể tìm được việc làm phù hợp khi về nước.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tới yêu cầu minh bạch, công khai các thỏa thuận về hợp tác lao động để người dân, cán bộ cơ sở và doanh nghiệp hiểu được chương trình, mục tiêu, thông tin rõ ràng các chi phí, thời gian đào tạo để người dân, người lao động biết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Thứ trưởng đề nghị chính quyền xã, phường phát huy vai trò trong tuyên truyền, quản lý và kết nối người lao động với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng; đồng thời, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước cần thông tin rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và doanh nghiệp khi tham gia Quỹ.

Gắn đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với phát triển nguồn nhân lực

Lao động chuẩn bị đi xuất khẩu tại Nhật Bản, Hàn Quốc nghe phổ biến thông tin.. Ảnh tư liệu - minh họa: XC/Báo Tin tức và Dân tộc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn cho biết, từ năm 2024 đến tháng 9/2026, địa phương có hơn 22.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó 21.223 người thông qua các doanh nghiệp dịch vụ và 977 người thông qua Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ). Bình quân mỗi năm, thành phố có hơn 7.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, hiện có hơn 30.000 người Bắc Ninh đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Theo ông Mai Sơn, hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân mà còn giúp người lao động tích lũy tay nghề, ngoại ngữ, kinh nghiệm và tác phong làm việc hiện đại.

Khi trở về nước, lực lượng lao động này có thể bổ sung nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và các khu công nghiệp. Trong bối cảnh Bắc Ninh định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, điện tử và bán dẫn, địa phương xác định đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn là giải pháp chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu về tay nghề, ngoại ngữ, kỷ luật và khả năng thích ứng với tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước cho biết, Quỹ thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước; phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời tuyên truyền về thị trường, chính sách, pháp luật và các chương trình hỗ trợ. Sau hơn 20 năm thành lập, Quỹ đã thực hiện hỗ trợ hơn 13.000 lao động, ghi dấu là một công cụ về chính sách tài chính của Nhà nước, vừa mang tính xã hội vừa có ý nghĩa phát triển kinh tế bền vững, gắn liền với mục tiêu nhân văn “Bảo đảm an toàn, quyền lợi, và tương lai nghề nghiệp của người lao động Việt Nam”.

Hội nghị đã thông tin về tình hình đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phổ biến các văn bản pháp luật mới và chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận. Các đại biểu trao đổi về chính sách hỗ trợ, chương trình vay ưu đãi, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối với lao động Việt Nam đã hoàn thành hợp đồng làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc về nước; nhu cầu tiếp nhận lao động tại các thị trường lao động ngoài nước và các đơn hàng hiện doanh nghiệp đang triển khai. Hội nghị cũng giải đáp những vướng mắc của cán bộ cơ sở, người lao động trong quá trình triển khai các chương trình.

Nhân dịp này, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đã trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh.