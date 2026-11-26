Mở rộng mạng lưới điểm kiểm định

Theo lộ trình tại Quyết định số 13/2026 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2027, mô tô, xe gắn máy lưu hành tại Hà Nội và TP.HCM sẽ bắt đầu kiểm định khí thải. Các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại thực hiện từ ngày 1/7/2028, trong khi 28 tỉnh tiếp theo áp dụng từ ngày 1/7/2030.

Đăng kiểm viên Cục Đăng kiểm Việt Nam thao tác quá trình kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy.

Để chuẩn bị triển khai, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 22/2026 quy định về tiêu chuẩn, tập huấn đăng kiểm viên; cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ và thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ.

Theo quy định, nhân sự thực hiện kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy cần có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và một trong các chứng chỉ sơ cấp nghề liên quan đến xe cơ giới hoặc chứng chỉ đào tạo chuyên môn do nhà sản xuất mô tô, xe gắn máy cấp về bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc điều chỉnh tiêu chuẩn nhân sự theo hướng này nhằm phù hợp với tính chất công việc, đồng thời tạo điều kiện huy động và đào tạo lực lượng tham gia kiểm định. Thao tác kiểm tra khí thải xe máy không quá phức tạp, có thể thực hiện theo quy trình và các thông số định lượng cụ thể sau khi được đào tạo, hướng dẫn.

Đại diện một doanh nghiệp sản xuất xe máy tại Việt Nam cho biết, doanh nghiệp sẵn sàng để hệ thống đại lý tham gia vào hoạt động kiểm định khí thải. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả khí thải không đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu, nhân sự chỉ cần được đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định.

Việc huy động hệ thống đại lý tham gia được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng mạng lưới điểm kiểm định, giúp người dân có thêm lựa chọn địa điểm kiểm tra phương tiện, thay vì tập trung vào một số cơ sở đăng kiểm nhất định.

Tăng cường số hóa

Bên cạnh quy định về nhân lực, Bộ Xây dựng cũng đang hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thay thế QCVN 103 về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy.

Kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy sẽ sử dụng công nghệ và AI để kiểm soát.

Một số nội dung dự kiến điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa điều kiện tổ chức điểm kiểm định. Trong đó, lược bỏ yêu cầu về vị trí cơ sở kiểm định khí thải và quy định cho phép tổ chức kiểm định lưu động bằng xe chuyên dùng. Các yêu cầu đối với thiết bị phân tích khí xả và hệ thống quản lý thông tin kiểm định cũng được quy định cụ thể hơn.

Những điều chỉnh này được kỳ vọng tạo điều kiện để nhiều đơn vị đủ năng lực tham gia, qua đó từng bước hình thành mạng lưới kiểm định đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, quy trình kiểm tra cũng được định hướng số hóa, tăng cường giám sát để bảo đảm kết quả khách quan, hạn chế những bất cập có thể phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Đông Phong, Trưởng phòng Phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết, quy trình kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy sẽ được quản lý thông qua phần mềm tập trung, kết hợp hệ thống camera và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo đó, hình ảnh tại khu vực kiểm định và quá trình thao tác của nhân viên sẽ được ghi nhận, kết nối với hệ thống quản lý để phục vụ công tác theo dõi, giám sát. Nhân sự thực hiện kiểm định phải xác thực khuôn mặt trước khi làm nhiệm vụ. Hệ thống cũng có khả năng cảnh báo khi người thực hiện không thuộc cơ sở kiểm định hoặc chứng chỉ đăng kiểm viên đã hết hiệu lực.

Minh bạch quy trình

Theo ông Phong, dù thao tác kiểm tra tại hiện trường tương đối đơn giản, hệ thống quản lý phía sau sẽ có nhiều lớp kiểm soát. Việc kết hợp thiết bị đo trực tiếp với camera, phần mềm và công nghệ nhận diện giúp bảo đảm phương tiện được kiểm tra thực tế, đúng người thực hiện và đúng trình tự quy định.

Đại diện một doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy nhận định, việc ứng dụng camera AI và phần mềm quản lý sẽ giúp nâng cao độ chính xác, tính minh bạch, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công và cải thiện hiệu quả hoạt động kiểm định.

Đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết, các thành viên hiệp hội cùng hệ thống đại lý sẵn sàng tham gia vào công tác kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy.

Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp vẫn đang chờ quy định cụ thể về mức phí kiểm định và yêu cầu đối với trang thiết bị. Đây là những thông tin quan trọng để các đại lý tính toán chi phí đầu tư, chuẩn bị điều kiện tham gia.

Về tiêu chuẩn nhân lực, VAMM ủng hộ việc điều chỉnh theo hướng giảm yêu cầu về trình độ đối với người thực hiện kiểm định khí thải. Hiệp hội cũng cơ bản đồng thuận với các nội dung trong dự thảo quy chuẩn thay thế QCVN 103 và đánh giá việc ứng dụng camera AI sẽ góp phần tăng tính chính xác, minh bạch trong quá trình kiểm tra.

Theo các chuyên gia, khi thời điểm kiểm định khí thải xe máy đang đến gần, việc sớm hoàn thiện quy định về cơ sở vật chất, thiết bị, mức phí và mạng lưới điểm kiểm định sẽ có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ bảo đảm yêu cầu quản lý khí thải, các quy định cần được tổ chức thực hiện theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí khi đưa phương tiện đi kiểm tra.