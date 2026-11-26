Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 63/2026/TT-BCT về cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ, tạo cơ sở cho việc quản lý, kết nối thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Cùng với đó, Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang được xây dựng theo hướng quản lý dựa trên đánh giá nguy cơ, ứng dụng công nghệ và xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể.

Từ những yêu cầu đặt ra, minh bạch nguồn gốc và kiểm soát chất lượng được xác định là hai khâu then chốt trong bảo đảm an toàn thực phẩm đối với đồ uống.

Thực hiện: Trần Khoa