Minh bạch nguồn gốc, bảo vệ giá trị hàng hóa

Sản phẩm chè Thái Nguyên được gắn tem xác thực điện tử, mã QR nhằm tăng cường nhận diện và bảo vệ thương hiệu. Ảnh: PV

Yêu cầu này được tỉnh Thái Nguyên cụ thể hóa bằng các giải pháp triển khai Nghị định số 372/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Nghị định quy định việc định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên môi trường số thông qua Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Theo mức độ rủi ro, nhóm sản phẩm có rủi ro cao phải thực hiện truy xuất theo danh mục, lộ trình quy định; nhóm rủi ro trung bình và thấp được khuyến khích áp dụng.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh thu thập, cập nhật dữ liệu, khai thác Nền tảng quốc gia phục vụ quản lý, giám sát và báo cáo. Các hệ thống hiện có được rà soát, nâng cấp, kết nối, chia sẻ dữ liệu, hạn chế đầu tư trùng lặp. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân chủ động triển khai các quy định liên quan.

Truy xuất nguồn gốc chỉ có giá trị khi thông tin đầy đủ, chính xác và có thể kiểm chứng. Mã QR trên bao bì không đủ bảo đảm minh bạch nếu dữ liệu đi kèm thiếu hoặc chậm cập nhật. Thông tin về chủ thể sản xuất, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến, đóng gói và phân phối phải phản ánh đúng hành trình sản phẩm. Yêu cầu này đặc biệt có ý nghĩa với chè Thái Nguyên, mặt hàng nông nghiệp chủ lực gắn với uy tín và thương hiệu của tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có trên 22.000ha chè, đứng đầu cả nước về diện tích, sản lượng và giá trị kinh tế. Nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được bảo hộ tại 6 quốc gia, vùng lãnh thổ; chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” được bảo hộ tại Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh.

Tỉnh đã triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc chè trên nền tảng số, tích hợp thông tin hộ sản xuất, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến, kinh doanh cùng tem xác thực điện tử và mã QR. Cổng nhận diện số thương hiệu “Chè Thái Nguyên” cũng được xây dựng, với khoảng 20 doanh nghiệp, hợp tác xã và 65 sản phẩm tham gia, chủ yếu là sản phẩm OCOP.

Việc ứng dụng nền tảng số trong truy xuất nguồn gốc giúp quản lý xuyên suốt quá trình hình thành, lưu thông sản phẩm, đồng thời tạo thêm kênh xác thực thông tin và nhận diện thương hiệu.

Hiệu quả truy xuất nguồn gốc phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và tính trung thực trong từng khâu sản xuất, kinh doanh. Cơ quan chuyên môn thực hiện hướng dẫn, kiểm tra; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất chủ động cập nhật, lưu trữ thông tin, bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng thực tế và có thể kiểm chứng.

Khi truy xuất nguồn gốc trở thành một phần trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, minh bạch thông tin sẽ được bảo đảm thực chất hơn, qua đó bảo vệ giá trị hàng hóa, củng cố uy tín thương hiệu và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.