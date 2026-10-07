Minh bạch môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng phân biệt hàng thật, hàng giả cho lực lượng kiểm tra chuyên ngành.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (BCĐ 389 tỉnh) đã triển khai các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định về sở hữu trí tuệ, hướng dẫn nhận diện hàng thật - hàng giả, đồng thời chủ động cảnh báo các phương thức, thủ đoạn vi phạm mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và fanpage chính thức của các ngành. Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương đã tổ chức tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi tại các chợ truyền thống kết hợp tặng túi vải, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng; Chi cục Quản lý thị trường phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền và vận động trên 1.100 cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Chiềng Sinh.

BCĐ 389 tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung kiểm soát chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, trên không gian mạng. Ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu; đấu tranh, xử lý hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ô tô, xe máy qua biên giới; kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản… Trong 9 tháng qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.372 vụ với hơn 1.600 đối tượng; trong đó, xử phạt hành chính 850 vụ và đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 8,5 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 1,7 tỷ đồng.

Là lực lượng nòng cốt trên mặt trận này, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh duy trì kiểm tra, giám sát địa bàn, tập trung vào những nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm và các mặt hàng có nguy cơ bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ông Nguyễn Viết Thông, Phó Chi cục trưởng, cho biết: Trong 9 tháng qua, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 495 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3,6 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bán thực phẩm hư hỏng, mất vệ sinh; không bảo đảm điều kiện vệ sinh tại nơi bày bán, bảo quản thực phẩm. Một số hộ mở thêm địa điểm kinh doanh nhưng chưa thực hiện thông báo theo quy định với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và lực lượng quản lý thị trường.

Phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền tiêu dùng tại chợ 7-11.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát địa bàn, lực lượng quản lý thị trường đã kịp thời nhắc nhở, tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các cơ sở, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ông Vũ Duy Cảnh, hộ kinh doanh tại tổ 3, xã Sông Mã, cho biết: Qua công tác kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 6 đã hướng dẫn các hộ kinh doanh về việc tuân thủ quy định niêm yết giá, chứng minh nguồn gốc hàng hóa và cam kết không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các thương hiệu đã được bảo hộ.

Những tháng cuối năm, nhất là thời điểm chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, nhu cầu mua sắm thường tăng cao. Đây cũng là lúc nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, đầu cơ, găm hàng và gian lận thương mại gia tăng. Các lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục mở các đợt cao điểm kiểm tra, tập trung vào địa bàn, mặt hàng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.