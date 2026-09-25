Minh bạch hóa môi trường kinh doanh

Giải tỏa “nút thắt” dữ liệu

Ngay khi tiếp nhận thông báo từ cơ quan thuế về việc doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, thay vì né tránh, Công ty TNHH MTV Thương mại Tiến Việt, địa chỉ Số nhà 44, đường 17/8, tổ 17, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Đức Thu, địa chỉ: Tổ dân phố 7, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để tháo gỡ những "nút thắt" pháp lý tồn đọng lâu năm.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, người đại diện pháp nhân TNHH MTV Thương mại Tiến Việt Công cho biết: Đối với doanh nghiệp, động thái này không chỉ là việc thực thi nghĩa vụ pháp lý mà còn là giải pháp căn cơ để tự bảo vệ mình trước những rủi ro ngầm liên quan đến tư cách pháp nhân, tránh các hệ lụy pháp lý phát sinh trong hoạt động thương mại.

Cán bộ Thuế hỗ trợ người dân kê khai thông tin về mã số thuế.

Tương tự, đại diện Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Hà Nội tại Tuyên Quang cũng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc pháp lý còn tồn đọng. Bà Hà Thị Vân, đại diện theo pháp luật của Chi nhánh cho biết: Dù chi nhánh đã ngừng hoạt động thực tế từ trước nhưng do một số vướng mắc khách quan nên chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế - vô tình tạo ra khoảng trống trong dữ liệu quản lý chung.

Ngay khi tiếp cận thông tin từ chiến dịch, đơn vị đã nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ hồ sơ liên quan. Việc tự nguyện khép lại chu kỳ hoạt động cũ không chỉ giúp cơ quan nhà nước làm sạch dữ liệu mà còn giải phóng chính doanh nghiệp khỏi những vướng mắc pháp lý kéo dài, qua đó khẳng định sự minh bạch tuyệt đối và tinh thần thượng tôn pháp luật trên hệ thống quốc gia.

Đồng chí Hoàng Thanh Phong, Phó trưởng Thuế tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND tỉnh, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và xử lý dứt điểm các mã số thuế (MST) tồn đọng. Tính đến cuối tháng 8, trên tổng số hơn 17,6 nghìn lượt người nộp thuế thuộc diện rà soát, cơ quan thuế đã xác minh thông tin người đại diện pháp luật 12.721 trường hợp (đạt khoảng 72%), gửi thông báo trên 10,8 nghìn trường hợp và công khai trạng thái 5,4 nghìn trường hợp.

Có 16,4 nghìn MST thuộc diện phải rà soát, xử lý, đến nay đã làm sạch 4,9 nghìn MST (đạt 30,4%), bao gồm 4,1 nghìn MST hộ, cá nhân kinh doanh và 879 MST doanh nghiệp, tổ chức. Đồng thời, cơ quan thuế đã chuyển xử lý trên 1,6 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động trên 1 năm tại địa chỉ đăng ký và cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 14 trường hợp.

Cũng theo Phó trưởng Thuế tỉnh, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn đối mặt với không ít khó khăn do số lượng hồ sơ lớn và biến động thực tế phức tạp.

Đồng bộ từ “gốc” đến “ngọn”

Tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Chỉ đạo xuyên suốt của UBND tỉnh là tuyệt đối không phát sinh thủ tục hành chính ngoài quy định, không làm tăng chi phí tuân thủ, tạo điều kiện để doanh nghiệp làm mới tư cách pháp nhân, tự tin quay trở lại thị trường hoặc khép lại chu kỳ kinh doanh cũ một cách an toàn, minh bạch và trọn vẹn quyền lợi.

Theo báo cáo của Thuế tỉnh, đơn vị đã phối hợp với Sở Tài chính thực hiện rà soát, phân loại các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng thời phân loại rủi ro, áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc chuyển cơ quan điều tra đối với các trường hợp chây ỳ nợ thuế, mua bán hóa đơn trái phép. Ngành thuế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các địa phương chuẩn hóa thông tin định danh. Điều này sẽ ngăn chặn các hành vi giả mạo giấy tờ để thành lập doanh nghiệp trục lợi.

Đồng chí Hoàng Thanh Phong, Phó trưởng Thuế tỉnh khẳng định, ngành Thuế đã công khai toàn bộ quy trình, thủ tục và thời hạn giải quyết hồ sơ làm sạch mã số thuế (MST) tại Bộ phận Một cửa và trên Cổng thông tin điện tử. Đồng thời, ngành nghiêm cấm công chức tự ý đặt ra thủ tục phụ, bắt người nộp thuế đi lại nhiều lần hoặc gây chậm trễ, nhũng nhiễu.

Khi người nộp thuế hoàn tất hồ sơ và nghĩa vụ tài chính, cơ quan Thuế phải khẩn trương kiểm tra, phát hành ngay thông báo chấm dứt hiệu lực MST hoặc hoàn thành nghĩa vụ thuế, đồng thời cập nhật trạng thái trên hệ thống đúng thời hạn. Ngành Thuế cũng siết chặt kỷ luật công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, gây phiền hà hoặc móc nối với dịch vụ bên ngoài để làm nhanh hồ sơ nhằm trục lợi.

Để đảm bảo tiến độ làm sạch MST, ngoài chức năng của cơ quan chuyên môn, rất cần vai trò cơ sở và các tổ chức hội, UBND các xã, phường trực tiếp xác minh thực tế tình trạng hoạt động của người nộp thuế, bảo đảm không gây phiền hà. Các hiệp hội doanh nghiệp, liên minh hợp tác xã và ngành ngân hàng tích cực đồng hành, hỗ trợ hội viên chuẩn hóa thông tin.

Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế” không chỉ là một đợt rà soát hành chính, mà là bước tiến chiến lược nhằm thanh lọc thị trường, bảo vệ cộng đồng doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng và sự đồng thuận xã hội, Tuyên Quang đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư an toàn, minh bạch. Công tác làm sạch dữ liệu hôm nay chính là nền tảng vững chắc để khơi thông nguồn lực và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong giai đoạn tới.