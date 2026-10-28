Minh bạch hóa đánh giá cán bộ bằng KPI

Đánh giá bằng KPI giúp Gia Lai nâng cao chất lượng cán bộ trong thực thi công vụ

Sự chuyển động tất yếu của cải cách

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Minh Trung, hệ thống đánh giá KPI của tỉnh Gia Lai được áp dụng tại 14 sở, ngành, ban quản lý khu kinh tế cùng 135 xã, phường. Toàn bộ công chức từ tỉnh xuống xã đều được chấm điểm trên một nền tảng số hóa tích hợp chặt chẽ với các hệ thống văn bản điều hành của tỉnh.

“Danh mục công việc, sản phẩm công vụ, giao nhiệm vụ đều được chuẩn hóa. Chúng tôi áp điểm theo bốn trụ cột: Số lượng, chất lượng, tiến độ và các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Trên bảng xếp hạng, dễ dàng so sánh giữa các chuyên viên, thành viên cùng phòng, giữa các phó trưởng phòng, trưởng phòng và giữa các sở, ngành”, đồng chí Phạm Minh Trung chia sẻ.

Kể từ ngày 1/7, dữ liệu từ hệ thống quản lý văn bản điều hành iDesk sẽ tự động chuyển về hệ thống KPI, bảo đảm tính đồng bộ, chính xác và minh bạch hoàn toàn.

“Kết quả được cập nhật từng ngày, mỗi chuyên viên, mỗi lãnh đạo đều theo dõi được mình, đồng nghiệp, sở, ngành khác đang ở đâu trong bảng xếp hạng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng được chấm điểm như mọi cán bộ”, đồng chí Nguyễn Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định.

So cách đánh giá còn nặng cảm tính, hình thức trước đây, hệ thống KPI góp phần tăng tính công khai, hạn chế sự chi phối của yếu tố chủ quan.

Đồng chí Lê Hoài Thanh, Phó Trưởng phòng Công chức, Viên chức Sở Nội vụ cho biết: “Hệ thống KPI Gia Lai không chỉ tự động hóa quá trình tổng hợp, mà còn tối ưu hóa quy trình chấm điểm. Có 70% điểm số công chức được tính tự động, thuần túy dựa trên kết quả thực hiện công việc được đồng bộ tự động từ hệ thống văn bản điều hành và dữ liệu của các đầu việc chuyên ngành. Không ai có thể can thiệp vào phần này; cán bộ có làm thì có điểm, không làm không có điểm. Còn lại 30% thuộc về các tiêu chí chung: phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần tập thể… được cá nhân tự đánh giá, cấp trên xác nhận”.

Tuy vậy, xương sống KPI vẫn là hiệu suất công việc có tính định lượng, căn cứ vào mã nhiệm vụ, đầu việc đã được chuẩn hóa toàn tỉnh. Cán bộ, công chức ở xã miền núi, xã biên giới hay trung tâm thành phố luôn có tiêu chuẩn chung và cơ chế đối chiếu minh bạch.

Từ cuối quý II/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Nội vụ hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, chuẩn hóa sản phẩm công vụ theo từng cấp, từng ngành; tổ chức hai lớp tập huấn trực tiếp và nhiều buổi hướng dẫn trực tuyến.

“Số lượng cán bộ, lãnh đạo, công chức các cấp tham dự rất đông, cho thấy sức nóng và sự quan tâm đặc biệt đến cách làm mới”, đồng chí Lê Hoài Thanh chia sẻ.

Trong quá trình vận hành, các địa phương chủ động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và nghiên cứu áp dụng hệ thống KPI tại đơn vị.

Nền hành chính công khai, phục vụ người dân

Kết quả KPI được sử dụng làm căn cứ xem xét bố trí, luân chuyển cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và bình xét thi đua, khen thưởng. Trường hợp hai quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cân nhắc bố trí công việc phù hợp hơn. Cách làm này hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Hiện tỉnh chưa có trường hợp cụ thể phải luân chuyển vì hệ thống mới vận hành, nhưng với nền dữ liệu minh bạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nội vụ tiếp tục rà soát. Những người liên tục không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị sắp xếp vị trí phù hợp hơn.

Sau ba tháng thí điểm, các sở, ngành bước đầu nhận diện rõ hơn việc phân công nhiệm vụ, những điểm nghẽn trong xử lý hồ sơ và bất cập của quy trình để kịp thời điều chỉnh.

“Chỉ qua quý đầu tiên, đã thấy rõ ai thật sự gánh việc, ai chưa phát huy sở trường, còn vướng ở đâu… đây chính là động lực vươn lên thực chất, tạo sức cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ công chức”, đồng chí Phạm Minh Trung nhấn mạnh.

Đối với cấp xã, hệ thống KPI càng cho thấy sự tiến bộ khi đã tính đến đặc thù từng địa bàn, trọng tâm phát triển. Đồng chí Nguyễn Thanh Lịch cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng xong bản đồ KPI 135 xã, phường, xác định rõ thế mạnh, vùng nào thuận lợi, vùng nào đặc thù. Từ đó giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp đặc thù địa phương, bảo đảm tiêu chí đánh giá minh bạch. Tất cả các xã, phường đều được cập nhật thông tin trên hệ thống “Gia Lai Info”, ai cũng có thể tra cứu từng chỉ tiêu, điểm số, tiến độ công việc. Chúng tôi điều hành toàn bộ các sở, ngành trên iDesk".

Các địa phương phía tây Gia Lai mới sử dụng iDesk còn gặp khó khăn trong thao tác và kết nối dữ liệu. Nhưng sau tập huấn, nhìn vào bảng KPI là đã biết mình còn vướng ở đâu, ai làm tốt, ai còn phải cố gắng. Hiệu quả kiểm chứng trong thực tế thể hiện ở chỗ: Từ cấp tỉnh đến từng xã, phường, mỗi đơn vị đều biết rõ ai là người thật sự đóng góp; xác định được điểm nghẽn về tổ chức, quy trình. Thông tin được phân tích trực tiếp trên hệ thống, dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, mở ra bức tranh hành chính “không giấy tờ, không trung gian, không cảm tính”.

Trước khi vận hành hệ thống KPI vào đầu tháng 7, tỉnh Gia Lai đã rà soát nhiệm vụ, chuẩn hóa danh mục công việc, hoàn thiện tiêu chí và tổ chức tập huấn. Tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định số 2059 và 2061 làm cơ sở xác định bộ tiêu chí, danh mục nhiệm vụ phục vụ đánh giá.

Đến tháng 10, Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh những kiến nghị cập nhật mới sau giai đoạn thử nghiệm, tiếp tục hoàn thiện bộ lọc đánh giá để phản ánh trung thực, chính xác nhất hiệu quả từng cá nhân, từng đơn vị.

Thông qua số hóa và sử dụng dữ liệu trong đánh giá công vụ, Gia Lai từng bước đổi mới công tác cán bộ, gắn với xây dựng chính quyền số và nâng cao hiệu quả quản lý.