Minh bạch giá thu mua, bảo vệ người trồng cà phê

Đến vụ thu hoạch, người trồng cà phê đặc biệt quan tâm đến giá cả thị trường.

Thời điểm này, người trồng cà phê trên địa bàn xã Mường Ảng đang bước vào cao điểm thu hoạch. Sau 1 năm đầu tư công sức chăm sóc, đến nay, bà con đặc biệt quan tâm đến giá thu mua cà phê. Để hạn chế tình trạng thương lái ép giá, xã Mường Ảng đã duy trì việc công khai giá thu mua cà phê hằng ngày, giúp người dân chủ động tham khảo, lựa chọn thời điểm và địa điểm bán sản phẩm phù hợp.

Trên địa bàn xã Mường Ảng hiện có hơn 2.110ha cà phê, trong đó khoảng 1.700ha đang trong thời kỳ kinh doanh; với sản lượng ước đạt 16.000 tấn cà phê tươi. Hằng ngày, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Việt Bắc đều gửi thông báo giá cà phê thu mua tại xưởng đến chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, xã có trách nhiệm ký, ban hành thông báo để người dân nắm bắt và đối chiếu khi giao dịch.

Ông Lù Văn Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Mường Ảng cho biết: Đơn vị thu mua gửi thông báo giá, vì vậy, chúng tôi đã thông tin công khai đến bà con để tránh tình trạng thương lái ép giá. Khi đến thu mua, các thương lái bảo đảm mức giá tối thiểu theo thông báo, giúp người dân có thêm cơ sở tham khảo trong quá trình bán cà phê tươi. Việc duy trì công khai giá thu mua hằng ngày là giải pháp thiết thực, góp phần bảo vệ quyền lợi người trồng cà phê, củng cố niềm tin của bà con và thúc đẩy sản xuất cà phê phát triển ổn định.

Xã Mường Ảng ban hành văn bản công khai giá thu mua cà phê tươi của doanh nghiệp.

Búng Lao hiện có tổng diện tích cà phê đạt 1.594ha; trong đó diện tích trồng mới đạt 823ha, diện tích cà phê kinh doanh đạt 667ha. Vụ cà phê năm nay, năng suất cà phê trên địa bàn ước đạt 24 tạ/ha, sản lượng cà phê trấu khoảng 1.600 tấn.

Trên địa bàn xã, thời điểm này có nhiều đơn vị thu mua. Với đặc thù sản phẩm được tiêu thụ qua nhiều đầu mối, mức giá giữa các điểm thu mua có thể khác nhau, đòi hỏi người trồng cà phê phải chủ động tìm hiểu thông tin trước khi bán sản phẩm. Để hạn chế những bất lợi trong giao dịch, xã Búng Lao đã phối hợp với doanh nghiệp cập nhật giá thu mua mỗi ngày, sau đó đăng tải công khai trên mạng xã hội của địa phương.

Ông Phan Đức Anh, Trưởng phòng Kinh tế xã Búng Lao cho biết: Địa phương phối hợp với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Việt Bắc thường xuyên cập nhật giá thu mua cà phê hằng ngày để người dân tham khảo. Bởi lẽ, trên địa bàn hiện có nhiều đầu mối thu gom, người dân được quyền lựa chọn đơn vị trả giá cao hơn, phù hợp với điều kiện giao dịch và tiêu thụ sản phẩm.

Xã công khai giá giúp bà con nắm mức giá chung, tránh trường hợp thương lái lợi dụng việc người dân thiếu thông tin để trả giá thấp. Ngoài ra, chính quyền địa phương thường xuyên làm việc với các cơ sở thu mua, kiểm tra hoạt động của các xưởng sơ chế, nắm bắt tình hình tiêu thụ cà phê.

Đặc biệt, năm 2026, các dự án trồng cà phê mới trên địa bàn đã triển khai theo hình thức liên kết chuỗi, gắn sản xuất với bao tiêu sản phẩm, từ đó tạo sự gắn kết giữa người trồng và doanh nghiệp, từng bước ổn định đầu ra cho nông sản.

Bên cạnh minh bạch trong thu mua, các đơn vị, doanh nghiệp yêu cầu người dân thu hoạch cà phê đảm bảo chất lượng.

Hiện nay, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Việt Bắc đã xây dựng vùng nguyên liệu cà phê theo hướng bền vững tại các xã: Mường Ảng, Búng Lao, Tuần Giáo, Quài Tở… Trong quá trình thu mua cà phê, công ty chú trọng công khai giá thu mua cà phê quả tươi hằng ngày, tạo điều kiện để người dân nắm bắt thông tin về giá cả thị trường. Việc minh bạch giá cả góp phần hạn chế tình trạng ép giá, bảo đảm quyền lợi của người trồng cà phê, đồng thời củng cố niềm tin giữa doanh nghiệp và người dân.

Ông Vương Bá Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Việt Bắc cho biết: Dù đã công khai giá cụ thể, song để thu mua cà phê với mức giá cao nhất theo cam kết giữa công ty và UBND các xã, chúng tôi cũng yêu cầu bà con cần thu hoạch cà phê đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn. Trong đó, cà phê quả tươi có tỷ lệ quả nổi, lép không quá 5%, quả xanh không quá 5%. Cụ thể, trong 10kg cà phê quả tươi, tỷ lệ quả nổi, lép và quả xanh mỗi loại không vượt quá 0,5kg. Các tiêu chí thống nhất công khai giữa bên mua và bên bán, tạo cơ sở để định giá minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người sản xuất.

Đến nay, diện tích cây cà phê toàn tỉnh hơn 20.840ha; trong đó, diện tích trồng mới đạt 12.450,65ha, với sản lượng ước đạt 1.050,55 tấn. Cùng với mở rộng vùng nguyên liệu, tỉnh đang đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 dự án nhà máy chế biến sâu cà phê, nhằm nâng cao giá trị nông sản, đa dạng hóa sản phẩm và hình thành chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất, thu mua đến chế biến, tiêu thụ. Nhất là việc công khai, minh bạch giá thu mua cùng với mở rộng vùng nguyên liệu và phát triển công nghiệp chế biến sâu đang tạo nền tảng để nâng cao giá trị cho sản phẩm cà phê.

Anh Lường Văn Thành, bản Na Luông, xã Mường Ảng chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi vào vụ thu hoạch cà phê, người dân thường phải hỏi giá ở nhiều nơi, đôi khi còn lo bị thương lái ép giá. Nay chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp công khai giá thu mua cà phê tươi hằng ngày, giúp bà con nắm bắt thông tin kịp thời, chủ động lựa chọn thời điểm bán phù hợp. Nhờ vậy, người trồng cà phê yên tâm hơn, bảo đảm quyền lợi và có thêm động lực đầu tư chăm sóc vườn cây”.

Sự vào cuộc của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người trồng góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cà phê Điện Biên.

Sự đồng hành của chính quyền và doanh nghiệp đưa thông tin giá cả đến gần hơn với người sản xuất, góp phần bảo đảm quyền lợi, hạn chế bất cập trong hoạt động thu mua, tạo môi trường giao dịch công bằng, lành mạnh. Thông tin giá cả đầy đủ, minh bạch góp phần bảo đảm lợi ích, tạo niềm tin và động lực để người trồng cà phê yên tâm đầu tư, nâng cao chất lượng, mở rộng vùng nguyên liệu, hướng tới phát triển ngành cà phê bền vững.