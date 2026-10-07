Minh bạch giá dịch vụ nhà ở xã hội

Tại Dự án Nhà ở xã hội số 2, phường Đông Kinh, 636 căn hộ đã được đưa vào sử dụng. Thời gian qua, trong quá trình vận hành, việc điều chỉnh giá dịch vụ từ 4.400 lên 6.900 đồng/m²/tháng đã khiến một số cư dân có ý kiến phản ánh.

Nhân viên đơn vị quản lý, vận hành Nhà ở xã hội số 2 thông tin đến cư dân về mức giá dịch vụ

Ông Vi Ngọc Sơn, đại diện Công ty Cổ phần Kinh doanh và Quản lý bất động sản Green Park, đơn vị quản lý vận hành (QLVH) Nhà ở xã hội số 2 cho biết: Theo tính toán của chủ đầu tư được phê duyệt lần đầu, chi phí dịch vụ QLVH là 7.145 đồng/m² mặt sàn sử dụng căn hộ/tháng. Để hỗ trợ cư dân, chủ đầu tư đã trích hơn 3,6 tỷ đồng từ lợi nhuận kinh doanh để bù chi phí, duy trì mức giá 4.400 đồng/m²/tháng. Sau khi UBND tỉnh ban hành quy định khung giá dịch vụ QLVH nhà chung cư có thang máy từ 4.000 đến 9.300 đồng/m²/tháng, đơn vị căn cứ chi phí vận hành thực tế để điều chỉnh mức giá. Sau khi có ý kiến phản ánh của cư dân về mức thu và được cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ, đơn vị đã phối hợp rà soát, thông tin cụ thể đến cư dân và tạm dừng việc điều chỉnh giá dịch vụ. Hiện, đơn vị đang phối hợp với UBND phường Đông Kinh lên kế hoạch tổ chức hội nghị nhà chung cư, thông tin cụ thể về chi phí, phạm vi dịch vụ và mức giá để cư dân nắm rõ, trên cơ sở đó thống nhất phương án thực hiện.

Từ thực tế việc thu giá dịch vụ tại Nhà ở xã hội số 2 đã cho thấy, giá dịch vụ được cư dân đặc biệt quan tâm, do đó việc xác định, thu và sử dụng các khoản phí cần thực hiện đúng quy định, đồng thời công khai để người dân nắm rõ nội dung, phạm vi dịch vụ và cơ sở tính toán.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 730 căn hộ nhà ở xã hội được đầu tư, đưa vào sử dụng. Từ những vấn đề phát sinh trong quá trình QLVH tại một số khu nhà, các sở, ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về nhà ở xã hội, trong đó chú trọng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư và thu giá dịch vụ.

Ông Lương Xuân Trường, Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng cho biết: Thời gian qua, phòng đã thường xuyên theo dõi việc quản lý, sử dụng và vận hành nhà chung cư; tham mưu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh những nội dung chưa phù hợp; làm rõ những phản ánh, kiến nghị của cư dân, nhất là về vấn đề thu giá dịch vụ. Theo đó, sở yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành nhà ở xã hội phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với phần diện tích, hạ tầng và các dịch vụ thuộc phạm vi quản lý; công khai các khoản thu, nội dung dịch vụ; tiếp nhận và kịp thời giải quyết ý kiến của cư dân một cách thoả đáng.

Anh Nguyễn Đức Sơn, cư dân tòa GP1, Nhà ở xã hội số 2 cho biết: Gia đình tôi sinh sống tại đây từ năm 2023. Trong quá trình sinh sống tại đây đã có một số vấn đề phát sinh về thu giá dịch vụ khiến cư dân thắc mắc. Tuy nhiên, ngay sau đó, đơn vị QLVH đã thông tin cụ thể về các khoản thu, nội dung dịch vụ để cư dân nắm rõ. Qua đó, cư dân chúng tôi hiểu rõ hơn về các khoản thu, dịch vụ được cung cấp và yên tâm sinh sống tại khu nhà.

Có thể thấy, công tác QLVH được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định sẽ góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cư dân, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng nhà ở xã hội.