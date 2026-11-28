Thực hành ESG gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao chất lượng quản trị và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. (Ảnh minh họa).

Minh bạch trở thành giá trị trong quản trị doanh nghiệp

Trong bối cảnh phát triển bền vững ngày càng được quan tâm, kết quả kinh doanh không còn là yếu tố duy nhất để nhà đầu tư đánh giá triển vọng của doanh nghiệp.

Khả năng quản lý rủi ro môi trường, chính sách đối với người lao động và chất lượng quản trị doanh nghiệp cũng trở thành những căn cứ quan trọng để nhà đầu tư đưa ra quyết định dài hạn.

Tại hội thảo về nâng cao chất lượng công bố thông tin phát triển bền vững cho công ty đại chúng, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức chiều 26/11, các chuyên gia đã đề cập đến xu hướng chuẩn hóa thông tin về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trên thị trường vốn.

Ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, UBCKNN, đánh giá ESG cần được tích hợp vào hoạt động quản trị, chiến lược kinh doanh và kiểm soát rủi ro nhằm tạo dựng giá trị lâu dài cho doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, UBCKNN đã ban hành Bộ nguyên tắc quản trị công ty năm 2026 và tài liệu hướng dẫn công bố thông tin theo bộ nguyên tắc này, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các thông lệ quản trị tiên tiến.

Việc nâng cao chất lượng công bố thông tin ESG cũng đặt ra yêu cầu thay đổi nhận thức của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Thay vì xem báo cáo phát triển bền vững là hoạt động mang tính hình thức, doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế quản trị, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các cam kết đã đề ra.

Minh bạch thông tin chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh đúng thực trạng hoạt động, từ những kết quả đạt được đến những hạn chế cần khắc phục.

Xây dựng niềm tin bằng dữ liệu và trách nhiệm giải trình

Một trong những khó khăn khi triển khai ESG là dữ liệu thường được quản lý phân tán tại nhiều bộ phận. Việc tổng hợp, kiểm chứng và chuẩn hóa thông tin đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận tài chính, nhân sự, sản xuất và quản trị rủi ro.

Trên thế giới, hai chuẩn mực IFRS S1 và IFRS S2 được ban hành vào tháng 6/2023 đã tạo nền tảng chung cho việc công bố thông tin tài chính liên quan đến phát triển bền vững, trong đó có các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu.

Theo kinh nghiệm được chuyên gia JICA chia sẻ, việc triển khai cần có lộ trình phù hợp, bắt đầu từ những vấn đề có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động và triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, quá trình chuẩn hóa thông tin ESG có thể bắt đầu từ việc phân định trách nhiệm của từng bộ phận, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và xây dựng các chỉ tiêu đánh giá phù hợp với đặc thù ngành nghề.

Trong quá trình này, đội ngũ lãnh đạo giữ vai trò quan trọng trong việc đưa các cam kết về phát triển bền vững vào thực tiễn quản lý, điều hành và hoạch định chiến lược kinh doanh.

Văn hóa doanh nghiệp đề cao tính trung thực, trách nhiệm giải trình và tôn trọng lợi ích của các bên liên quan cũng là nền tảng để thực hành ESG hiệu quả.

Khi minh bạch trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong quản trị, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn dài hạn, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.