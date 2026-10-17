Minh bạch cơ chế hỗ trợ và đánh giá doanh nghiệp

Theo ĐBQH Nguyễn Thị Kim Anh, liên quan đến quy định tại khoản 4 Điều 5 về "Chính sách của Nhà nước về đo lường", dự thảo hiện quy định Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh đề nghị không nên quy định theo hướng Nhà nước đầu tư toàn bộ, mà cần tuân thủ nguyên tắc: Nhà nước chỉ đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư đối với các hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu phục vụ quản lý nhà nước mà khu vực tư nhân không có động lực đầu tư (do không phát sinh lợi nhuận) hoặc không có năng lực đầu tư.

Đối với những thiết bị, dịch vụ mà thị trường hoàn toàn có khả năng cung cấp, cần có chính sách khuyến khích xã hội hóa mạnh mẽ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia nhằm huy động nguồn lực xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Đại biểu đề xuất khoản 4 Điều 5 chỉ nên tập trung quy định Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật vào việc thiết lập và duy trì chuẩn đo lường (điểm a), trong khi các điểm b, c, d không nhất thiết phải quy định cứng nhắc mà nên để cơ chế xã hội hóa đảm nhiệm.

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Anh (Bắc Ninh) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: H.Nga

Về chương trình bảo đảm đo lường được quy định tại Điều 5a và khoản 6 Điều 43 dự thảo luật, đại biểu ghi nhận đây là nội dung mới nhằm bảo đảm phương tiện, kết quả đo chính xác, tin cậy, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đại biểu đánh giá cao việc cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu ý kiến thẩm tra theo hướng: Chương trình bảo đảm đo lường mang tính tự nguyện, không dùng làm căn cứ để miễn kiểm tra tuyệt đối, và việc doanh nghiệp không tham gia chương trình không đồng nghĩa với việc bị xem là đối tượng có rủi ro cao.

Tuy nhiên, đại biểu cũng chỉ ra những điểm chưa rõ trong dự thảo nghị định hướng dẫn tại Điều 23, Điều 24 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Theo đại biểu, tại khoản 5 Điều 23 của dự thảo nghị định nêu rõ việc xây dựng chương trình là tự nguyện và không bị ràng buộc thủ tục hành chính, nhưng lại có điều khoản ngoại trừ "trừ việc xem xét hồ sơ để thực hiện chính sách hỗ trợ". Điều này vô hình trung tạo ra sự mâu thuẫn, buộc doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục để hưởng chính sách nhưng lại thiếu các hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục xử lý.

Đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ hơn tính cần thiết của các quy định mới này, đồng thời quy định rõ ràng các biện pháp, tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chương trình để chính sách hỗ trợ thực sự đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả ưu việt.

Về quy định trách nhiệm của HĐND và UBND các cấp, đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh đề nghị biên tập theo hướng viết gọn, khái quát, phù hợp với phong cách lập pháp của các luật vừa được Quốc hội thông qua gần đây. Đại biểu lưu ý không nên quy định quá chi tiết, đặc biệt là không cần thiết quy định riêng trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong dự thảo luật chuyên ngành này, bởi các nội dung đó đã được quy định đồng bộ tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.