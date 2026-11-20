Trong định hướng phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, bên cạnh việc quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, chỉnh trang hạ tầng, tại phường Vĩnh Tuy luôn xác định giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu. Việc chuẩn bị khởi công xây dựng Trường THPT Mạc Thị Bưởi thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với sự nghiệp trồng người, đồng thời mở ra thêm cơ hội học tập cho con em trên địa bàn và khu vực lân cận.