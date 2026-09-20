Minh Anh lọt Top 12, đại diện Mỹ đăng quang Miss International Queen 2026

Nguyễn Cao Minh Anh khép lại hành trình tại Miss International Queen 2026 với vị trí Top 12 chung cuộc. Trước đó, đại diện Việt Nam ghi dấu ấn với hai giải thưởng phụ gồm Á quân 2 Best Talent và Miss Sexy Body.

Đêm Chung kết Miss International Queen 2026 diễn ra tối 19/9 tại Thái Lan với sự tham gia của 27 đại diện. Nguyễn Cao Minh Anh là đại diện Việt Nam tại mùa giải thứ 20 của cuộc thi.

Trước khi bước vào đêm Chung kết, Minh Anh đã tạo được dấu ấn riêng trong các phần thi phụ. Với tiết mục múa, người đẹp giành danh hiệu Á quân 2 Best Talent (Người đẹp Tài năng). Đây cũng là một trong những thành tích đáng chú ý của cô trong hành trình dự thi tại Thái Lan.

Ở đêm thi Bán kết, Minh Anh tiếp tục gây chú ý với phần thi áo tắm và dạ hội. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m80 cùng số đo ba vòng 86-64-94 cm, từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và trình diễn cho nhiều nhà thiết kế trong nước. Tại phần thi này, cô giành giải thưởng phụ Miss Sexy Body.

Một trong những hình ảnh đáng nhớ của Minh Anh tại cuộc thi là màn xuất hiện cùng trang phục dân tộc Lâm Mộng. Thiết kế lấy cảm hứng từ mùa bướm tại Vườn quốc gia Cúc Phương, với những họa tiết gợi nhắc vẻ đẹp của thiên nhiên và đa dạng sinh học Việt Nam.

Top 12 Miss International Queen 2026.

Sinh năm 2002 tại Hà Nội, Minh Anh không chỉ được chú ý bởi ngoại hình mà còn có nền tảng học vấn khá đặc biệt so với hình ảnh thường thấy tại các cuộc thi sắc đẹp. Cô tốt nghiệp ngành thú y tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam trước khi hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Minh Anh trong phần mở đầu của đêm Chung kết Miss International Queen 2026.

Minh Anh trình diễn trang phục dạ hội trong đêm Chung kết.

Kết quả Top 12 của Minh Anh cũng khép lại chuỗi thành tích đáng chú ý của Việt Nam tại Miss International Queen trong hai mùa gần nhất. Năm 2024, Nguyễn Tường San giành danh hiệu Á hậu 2, Hà Tâm Như cũng tiếp tục đạt Á hậu 2 tại mùa giải 2025. Như vậy, sau hai năm liên tiếp Việt Nam có đại diện lọt vào nhóm Á hậu, Minh Anh chỉ dừng chân ở Top 12 tại mùa giải năm nay.

Ở ngôi vị cao nhất, đại diện Mỹ Lo Colby được xướng tên trở thành Miss International Queen 2026. Kết quả này giúp Mỹ có hai chiến thắng liên tiếp tại cuộc thi. Năm 2025, Midori Monét cũng mang về vương miện cho Hoa Kỳ. Lo Colby mang đến màn chiến thắng back to back vô cùng ấn tượng.

Á hậu 1 của mùa giải năm nay thuộc về đại diện Thái Lan (trái), đại diện Nhật Bản gây bất ngờ khi giành Á hậu 3.