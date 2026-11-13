Min Hee Jin thắng kiện hai công ty thuộc HYBE, tòa bác đơn kiện đòi bồi thường 25 tỷ won

Ngày 13/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Tòa án quận Tây Seoul đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu bồi thường thiệt hại của BELIFT LAB và Source Music đối với Min Hee Jin - cựu CEO ADOR. Phán quyết được đưa ra trong hai vụ kiện riêng biệt, liên quan đến những phát ngôn gây tranh cãi của nữ giám đốc về nhóm nhạc ILLIT và quá trình thành lập NewJeans.

Cụ thể, trong vụ kiện đầu tiên, BELIFT LAB yêu cầu Min Hee Jin bồi thường 2 tỷ won, cho rằng những phát ngôn của cô về việc ILLIT sao chép NewJeans đã gây tổn hại nghiêm trọng đến công ty, các thành viên nhóm nhạc cũng như đội ngũ nhân sự. Ở chiều ngược lại, Min Hee Jin cũng đưa ra yêu cầu phản tố trị giá 5 tỷ won.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã bác bỏ cả yêu cầu khởi kiện lẫn phản tố của hai bên. Đáng chú ý, tòa nhận định phát ngôn của Min Hee Jin về sự tương đồng giữa ILLIT và NewJeans mang tính chất ý kiến, đánh giá chủ quan, thay vì khẳng định một sự thật cụ thể.

Theo lập luận của hội đồng xét xử, các sản phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa đại chúng vốn chịu sự đánh giá mang tính chủ quan. Do đó, quyền tự do ngôn luận cần được bảo vệ rộng rãi, trừ những trường hợp phát ngôn mang tính ác ý hoặc vượt quá giới hạn hợp lý. Tòa cũng cho rằng việc buộc một cá nhân chịu trách nhiệm pháp lý chỉ vì đưa ra nhận xét về mức độ tương đồng giữa các sản phẩm nghệ thuật có thể cản trở hoạt động phê bình sáng tạo và sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp giải trí.

Cùng ngày, Min Hee Jin tiếp tục giành chiến thắng trong vụ kiện do Source Music khởi xướng. Công ty quản lý của LE SSERAFIM từng yêu cầu nữ giám đốc bồi thường 500 triệu won, liên quan đến những phát ngôn về quá trình tuyển chọn thành viên NewJeans, kế hoạch ra mắt nhóm nhạc và cách công ty quản lý các thực tập sinh.

Sau khi xem xét hồ sơ, tòa án bác bỏ toàn bộ yêu cầu của Source Music và buộc phía nguyên đơn chịu chi phí tố tụng. Hội đồng xét xử nhận định những phát ngôn liên quan đến quá trình tuyển chọn, xây dựng thương hiệu và ra mắt NewJeans khó có thể bị kết luận là thông tin sai sự thật. Đặc biệt, các tài liệu được cung cấp cho thấy Source Music từng có kế hoạch đưa các thành viên NewJeans ra mắt trước LE SSERAFIM, nhưng sau đó thứ tự debut đã thay đổi, khiến Min Hee Jin phản đối.

Đối với một số từ ngữ gay gắt mà Min Hee Jin sử dụng trong quá trình tranh luận, trong đó có cách gọi mang tính xúc phạm, tòa cho rằng đây là những nhận xét thể hiện thái độ đánh giá đối với HYBE và quyết định thay đổi thứ tự ra mắt nghệ sĩ. Chưa đủ cơ sở để kết luận những phát ngôn này cấu thành hành vi công kích cá nhân hoặc làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Source Music.

Hai phán quyết được đưa ra trong cùng ngày được xem là diễn biến đáng chú ý trong cuộc đối đầu pháp lý kéo dài giữa Min Hee Jin và các công ty thuộc HYBE. Trước đó, BELIFT LAB cho rằng những cáo buộc về việc ILLIT sao chép NewJeans xuất phát từ cuộc họp báo của Min Hee Jin hồi tháng 4/2024, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh công ty và nghệ sĩ. Trong khi đó, nữ giám đốc khẳng định việc lên tiếng xuất phát từ mong muốn bảo vệ lợi ích của NewJeans cũng như các nguyên tắc về sáng tạo nghệ thuật.

Dù vậy, những tranh chấp liên quan đến HYBE và Min Hee Jin vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Một số vụ việc pháp lý khác, bao gồm các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý và cáo buộc cản trở công việc, vẫn đang được xử lý. Đáng chú ý, việc cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát không đồng nghĩa với việc Min Hee Jin đã bị truy tố hay bị kết luận có tội.

Với phán quyết ngày 13/11, Min Hee Jin tạm thời giành lợi thế trong cả hai vụ kiện dân sự do BELIFT LAB và Source Music khởi xướng. Đặc biệt, nhận định của tòa về ranh giới giữa ý kiến cá nhân và hành vi đưa ra thông tin sai sự thật tiếp tục thu hút sự quan tâm, bởi đây cũng là vấn đề cốt lõi trong cuộc tranh luận về tính sáng tạo, bản quyền và quyền tự do biểu đạt trong ngành công nghiệp Kpop.