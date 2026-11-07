Min Hee Jin phản bác HYBE giữa tranh cãi hợp đồng NewJeans

Cựu CEO ADOR Min Hee Jin vừa lên tiếng phản bác những giải thích từ HYBE liên quan đến các điều khoản hợp đồng độc quyền của NewJeans. Phía nữ lãnh đạo cho rằng vấn đề không nằm ở người đặt bút ký, mà ở việc ai thực sự nắm quyền soạn thảo, chỉnh sửa và quyết định những điều khoản quan trọng trong hợp đồng.

Tranh cãi bắt đầu sau khi The New York Times đăng tải bài viết ngày 5/11, đề cập đến những hợp đồng độc quyền mà các thành viên NewJeans ký với ADOR vào năm 2022. Thời điểm đó, các cô gái mới chỉ ở độ tuổi từ 14 đến 17. Bài viết đặt ra nhiều nghi vấn về những điều khoản bảo vệ quyền lợi dành cho nghệ sĩ vị thành niên, đồng thời chỉ ra một số nội dung có thể gây bất lợi cho các thành viên.

Đến ngày 6/11, HYBE đã lên tiếng phản bác những thông tin được đề cập trong bài báo. Công ty khẳng định các hợp đồng được ký kết dưới thời Min Hee Jin giữ chức CEO ADOR, với sự tham gia của một cựu phó giám đốc điều hành do bà bổ nhiệm. Theo giải thích từ HYBE, những người này đã không chấp thuận các đề xuất nhằm giảm phần chi phí mà các thành viên phải chịu.

Tuy nhiên, lời giải thích trên nhanh chóng vấp phải phản ứng từ phía Min Hee Jin. Thông qua người đại diện, nữ CEO hiện tại của ooak records cho rằng HYBE đang cố gắng quy toàn bộ trách nhiệm về phía bà, trong khi bỏ qua cơ chế quản lý và phê duyệt hợp đồng thực tế bên trong tập đoàn.

Đáng chú ý, đại diện Min Hee Jin còn đưa ra lời mỉa mai khi đề cập đến tuyên bố của HYBE: "HYBE khẳng định không có gì sai trái với nội dung các hợp đồng độc quyền của NewJeans, đồng thời nói rằng cựu CEO Min Hee Jin là người chịu trách nhiệm về tất cả các hợp đồng này. Sau đó, chúng tôi đặt câu hỏi liệu HYBE có đưa ra tuyên bố giải thích dài dòng như vậy vì muốn ca ngợi Min Hee Jin hay không".

Trọng tâm trong lập luận của phía Min Hee Jin là ADOR không có toàn quyền xây dựng và quyết định nội dung hợp đồng như cách HYBE đang mô tả. Theo đại diện nữ CEO, chính sách phân chia chức năng giữa công ty mẹ và các công ty con khiến ADOR không có đội ngũ pháp lý độc lập. Do đó, bộ phận pháp lý của HYBE mới là đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo hợp đồng cũng như các bản sửa đổi. ADOR chủ yếu đóng vai trò chuyển tiếp những yêu cầu, thắc mắc từ phụ huynh các thành viên trong quá trình thương lượng.

Phía Min Hee Jin cũng nhấn mạnh việc một CEO của công ty con không thể tự mình hoàn tất những hợp đồng quan trọng. Theo quy trình được họ đề cập, các hợp đồng phải trải qua sự phê duyệt của bộ phận pháp lý, giám đốc tài chính (CFO) và CEO HYBE, bên cạnh hội đồng gồm hai đại diện HYBE cùng CEO ADOR. Đại diện nữ CEO cho biết cơ chế này được thể hiện trong Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2022 của chính HYBE.

Để củng cố lập luận, phía Min Hee Jin còn công bố nội dung được cho là lời giải thích của cựu phó giám đốc điều hành ADOR dành cho một phụ huynh NewJeans trong quá trình đàm phán hợp đồng.

Người này được cho là đã nói rằng hợp đồng được sử dụng chung cho các công ty con thuộc HYBE nên rất khó đáp ứng toàn bộ những yêu cầu chỉnh sửa. Nguyên nhân là công ty mẹ vẫn tham gia vào quá trình ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, vị phó giám đốc cũng khuyên phụ huynh tin tưởng Min Hee Jin với tư cách CEO ADOR và đội ngũ nhân sự do bà lãnh đạo.

Một điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cách hai bên nhìn nhận quá trình thương lượng hợp đồng. HYBE khẳng định các điều khoản đã trải qua khoảng ba tháng đàm phán, chỉnh sửa với sự tham gia của luật sư riêng của các thành viên NewJeans. Ngược lại, phía Min Hee Jin cho rằng những thay đổi trong giai đoạn này chủ yếu chỉ mang tính giới hạn, tập trung vào việc làm rõ câu chữ, thay vì điều chỉnh thực chất các điều khoản quan trọng.

Đại diện nữ CEO đặc biệt đề cập đến những quy định liên quan đến quyền sử dụng hình ảnh và giọng nói của các thành viên sau khi hợp đồng độc quyền kết thúc. Theo họ, các điều khoản này cũng được soạn thảo bởi bộ phận pháp lý của HYBE, chứ không phải ADOR tự đưa ra quyết định.

Chưa dừng lại ở đó, phía Min Hee Jin còn nhắc đến cuộc gặp giữa bà và CEO HYBE Park Ji Won vào tháng 1/2024. Trong cuộc gặp này, nữ CEO được cho là đã đề nghị được trao quyền tự quyết và trực tiếp ký kết những hợp đồng quan trọng của ADOR. Đến tháng 5/2024, HYBE thông tin với truyền thông rằng yêu cầu trên đã bị từ chối.

Từ sự việc này, đại diện Min Hee Jin đặt câu hỏi: "Nếu ADOR có đủ thẩm quyền để tự quyết định và ký kết các hợp đồng độc quyền, như HYBE tuyên bố, tại sao CEO của họ lại phải riêng biệt yêu cầu thẩm quyền đó từ công ty mẹ?".

Theo phía nữ CEO, đây chính là một trong những điểm mâu thuẫn đáng chú ý trong cách HYBE giải thích trách nhiệm của ADOR. Nếu công ty con thực sự có toàn quyền quyết định các điều khoản hợp đồng, việc Min Hee Jin phải đề nghị trao thêm thẩm quyền từ công ty mẹ là điều cần được làm rõ.

Ngoài ra, đại diện Min Hee Jin cũng đề cập đến vấn đề chi phí đào tạo của các thành viên NewJeans trong thời gian còn là thực tập sinh tại Source Music. Theo lời giải thích từ phía bà, ADOR đã lựa chọn miễn giảm những khoản chi phí này thay vì tính phí cho các thành viên sau khi ra mắt. Họ đồng thời cho rằng một số công ty quản lý khác thuộc HYBE có cách xử lý khác đối với chi phí đào tạo thực tập sinh.

Khép lại tuyên bố, phía Min Hee Jin nhấn mạnh rằng trọng tâm của tranh cãi hiện tại không đơn thuần là ai đã ký vào bản hợp đồng, mà là ai thực sự có quyền soạn thảo, chỉnh sửa và quyết định những điều khoản mang tính then chốt.

"Điều cần làm rõ bây giờ không phải là ai đã ký hợp đồng, mà là ai thực sự có khả năng soạn thảo và sửa đổi các điều khoản quan trọng của chúng. Đó là vấn đề thực tế quan trọng nhất còn thiếu trong lời giải thích của HYBE", đại diện nữ CEO nhấn mạnh.

Như vậy, thay vì chỉ xoay quanh trách nhiệm của cá nhân Min Hee Jin trong quá trình ký kết hợp đồng NewJeans, tranh cãi đang mở rộng sang cơ chế kiểm soát và phân chia quyền hạn giữa HYBE với các công ty con. Những vấn đề liên quan đến quy trình phê duyệt, quyền quyết định điều khoản và trách nhiệm bảo vệ nghệ sĩ vị thành niên tiếp tục trở thành tâm điểm cần được làm sáng tỏ.