Mới đây, Min Hee Jin, cựu CEO ADOR và hiện là người đứng đầu OK Records, bất ngờ thu hút sự chú ý khi công khai món quà đặc biệt nhận được từ Toy's Factory - hãng đĩa lớn của Nhật Bản. Đáng chú ý, món quà được gửi đến nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra mắt của SPEED, nhóm nhạc nữ huyền thoại từng làm nên thời kỳ hoàng kim của Jpop. Động thái này nhanh chóng được phía Min Hee Jin nhắc đến như một cách gián tiếp bác bỏ những tin đồn cho rằng NewJeans từng sao chép phong cách của nhóm nhạc Nhật Bản.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Min Hee Jin chia sẻ ảnh chụp tin nhắn trực tiếp (DM) từ đại diện Toy's Factory cùng hình ảnh hộp quà được gửi tặng. Trong nội dung tin nhắn, phía hãng đĩa cho biết SPEED sẽ kỷ niệm 30 năm ra mắt trong năm nay và lãnh đạo công ty đặc biệt muốn gửi một món quà đến Min Hee Jin. Trước sự quan tâm này, nữ giám đốc đã gửi lời cảm ơn. Đáng chú ý, tài khoản chính thức của Toy's Factory sau đó cũng chia sẻ lại bài đăng của cô.

Liên quan đến sự việc, đại diện OK Records cho rằng món quà không đơn thuần mang ý nghĩa chúc mừng mà còn là minh chứng cho sự tôn trọng và kết nối giữa những người hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc. Phía công ty đồng thời nhấn mạnh động thái này đã phần nào bác bỏ những lời đồn đoán thiếu căn cứ từng xuất hiện trên mạng xã hội, đặc biệt là cáo buộc NewJeans sao chép SPEED.

Theo OK Records, trái ngược với những lời công kích ác ý từ một bộ phận cư dân mạng, việc người đứng đầu một hãng đĩa lâu đời trực tiếp gửi quà chúc mừng đến Min Hee Jin cho thấy sự trân trọng và mối quan hệ giao lưu tích cực giữa hai bên.

SPEED là nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên, ra mắt năm 1996 và được xem là một trong những biểu tượng tiêu biểu của Jpop trong thập niên 1990. Nhóm từng sở hữu hàng loạt bản hit đình đám như White Love và Body & Soul, góp phần tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nhạc pop Nhật Bản trong giai đoạn này. Đặc biệt, SPEED từng lập thành tích trở thành nhóm nghệ sĩ nữ trẻ nhất tổ chức thành công tour diễn tại 4 sân vận động mái vòm lớn của Nhật Bản.

Dù đã trải qua nhiều năm kể từ thời kỳ đỉnh cao, âm nhạc của SPEED vẫn duy trì sức sống đáng kể. Một số ca khúc của nhóm tiếp tục được sử dụng trong các sản phẩm giải trí hiện đại, trong đó có nhạc phim của chương trình Netflix Badly in Love (불량연애), cho thấy sức ảnh hưởng của nhóm vẫn chưa phai nhạt.

Câu chuyện lần này một lần nữa đưa mối liên hệ giữa Min Hee Jin, NewJeans và SPEED trở thành chủ đề được quan tâm. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: món quà từ Toy's Factory là động thái thể hiện sự trân trọng giữa các bên, trong khi những cáo buộc NewJeans sao chép SPEED trước đây vẫn là vấn đề gây tranh luận trên mạng xã hội, chưa thể xem sự việc này là bằng chứng trực tiếp kết luận đúng sai của các cáo buộc.