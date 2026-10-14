Min Hee Jin bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố vì cáo buộc ILLIT đạo nhái NewJeans

Ngày 14/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Min Hee Jin, cựu CEO ADOR, đã bị cảnh sát chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để xem xét truy tố với cáo buộc phỉ báng và cản trở hoạt động kinh doanh. Theo thông tin được công bố, Sở Cảnh sát Yongsan, Seoul, đã chuyển hồ sơ vụ việc vào ngày 1/10.

Min Hee Jin bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật nhằm chỉ trích HYBE và BELIFT LAB, công ty quản lý nhóm nhạc nữ ILLIT. Theo nhận định của cơ quan điều tra, dù chưa có đủ căn cứ xác định ILLIT đạo nhái NewJeans, cựu CEO ADOR vẫn công khai đưa ra những tuyên bố theo hướng này, gây ảnh hưởng đến BELIFT LAB và các nghệ sĩ trực thuộc công ty.

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc họp báo khẩn cấp vào tháng 4/2024, khi Min Hee Jin công khai đặt nghi vấn ILLIT sao chép NewJeans. Thời điểm đó, bà cho rằng hai nhóm có nhiều điểm tương đồng trong cách xây dựng hình ảnh, từ poster tuyển chọn, ý tưởng chụp ảnh hanbok, phương thức ra mắt cho đến vũ đạo.

Những phát ngôn này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trong ngành giải trí Hàn Quốc, đồng thời khiến mối quan hệ giữa các bên liên quan thêm căng thẳng. Đến tháng 5/2024, BELIFT LAB quyết định đệ đơn kiện Min Hee Jin, cho rằng những cáo buộc của bà đã gây tổn hại đến công ty và nghệ sĩ.

Không chỉ Min Hee Jin, hai cựu lãnh đạo ADOR được xác định bằng họ Lee và Shin, từng giữ chức phó giám đốc công ty, cũng bị chuyển hồ sơ với các cáo buộc tương tự. Trước cuộc họp báo của Min Hee Jin, ADOR từng phát hành tuyên bố dưới danh nghĩa công ty, nêu nghi vấn ILLIT sao chép NewJeans. Cảnh sát cho rằng hai người này cũng có dấu hiệu vi phạm liên quan đến vụ việc.

Một trong những điểm đáng chú ý của vụ việc là những nhận định trước đó từ tòa án Hàn Quốc liên quan đến cáo buộc đạo nhái giữa hai nhóm nhạc.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp giữa NewJeans và ADOR, tòa án đã xem xét những lập luận xoay quanh mức độ tương đồng trong ý tưởng và hình ảnh của hai nhóm. Tuy nhiên, các nhận định được đưa ra không đồng tình với quan điểm cho rằng ILLIT đã sao chép NewJeans.

Trong phán quyết tháng 3/2025 liên quan đến yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp nhằm xác định tư cách công ty quản lý của ADOR đối với NewJeans, tòa án cho rằng chưa có đủ cơ sở để kết luận ILLIT đạo nhái concept của NewJeans. Tòa cũng nhận định việc xác định concept của NewJeans là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn những điểm chưa rõ ràng.

Đến tháng 10/2025, trong vụ kiện về hiệu lực hợp đồng độc quyền giữa NewJeans và ADOR, tòa án tiếp tục đề cập đến những điểm tương đồng giữa hai nhóm. Theo nhận định của tòa, một số nét giống nhau có thể được nhận thấy trong tài liệu xây dựng kế hoạch và hình ảnh quảng bá. Tuy nhiên, những điểm tương đồng này chưa đủ để chứng minh ILLIT đã sao chép concept của NewJeans, đồng thời không có bằng chứng khác đủ sức xác lập kết luận đó.

Những phán quyết trên trở thành một phần bối cảnh đáng chú ý khi cảnh sát quyết định chuyển hồ sơ Min Hee Jin cùng hai cựu lãnh đạo ADOR sang cơ quan công tố.

Dù vậy, việc chuyển hồ sơ không đồng nghĩa với việc Min Hee Jin đã bị kết tội. Cơ quan công tố sẽ xem xét hồ sơ và các căn cứ pháp lý liên quan để quyết định hướng xử lý tiếp theo. Các cáo buộc đối với cựu CEO ADOR vì thế vẫn cần được phân biệt rõ với kết luận cuối cùng của cơ quan tư pháp.

Từ tranh chấp về quyền quản lý NewJeans đến những cáo buộc liên quan đến ILLIT, vụ việc tiếp tục cho thấy những bất đồng kéo dài giữa các bên trong ngành công nghiệp K-pop. Trong khi tranh luận về sự tương đồng trong âm nhạc và hình ảnh vẫn thường xuyên xuất hiện, ranh giới giữa cảm nhận sáng tạo và hành vi vi phạm pháp luật vẫn là vấn đề cần được đánh giá dựa trên chứng cứ cụ thể.