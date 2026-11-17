Theo Yonhap News ngày 16/11, cảnh sát quận Mapo, Seoul đã chuyển hồ sơ của Min Hee Jin, cựu CEO công ty ADOR, đến cơ quan công tố khu vực Tây Seoul để xem xét xử lý với cáo buộc vi phạm nghĩa vụ tín nhiệm trong hoạt động kinh doanh (business embezzlement).

Cụ thể, Min Hee Jin bị nghi ngờ có liên quan đến quá trình các thành viên NewJeans đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng độc quyền với ADOR vào năm 2024. Theo kết quả điều tra được Yonhap dẫn lại, cảnh sát cho rằng cựu CEO có khả năng đã tác động đến quá trình dẫn đến quyết định này.

Trong khi đó, hai nhân sự từng giữ vị trí phó giám đốc tại ADOR là ông Lee và ông Shin được cảnh sát xác định không có đủ mối liên hệ với vụ việc, do đó không bị truy cứu trách nhiệm trong vụ án.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo do ADOR đệ trình vào tháng 1/2025, trong đó công ty cáo buộc cựu lãnh đạo của mình có hành vi vi phạm nghĩa vụ tín nhiệm. Đây là một diễn biến mới trong chuỗi tranh chấp pháp lý giữa Min Hee Jin, HYBE và ADOR, vốn đã kéo dài từ năm 2024.

Trước thông tin trên, phía Min Hee Jin nhanh chóng đưa ra phản hồi, bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Trong tuyên bố chính thức, đại diện cựu CEO khẳng định bà chưa từng có ý định hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát ADOR hay gây thiệt hại cho công ty.

Đặc biệt, phía Min Hee Jin phủ nhận việc bà tác động hoặc dẫn dắt các thành viên NewJeans đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng độc quyền. Theo lập luận của phía này, những cáo buộc liên quan đến việc thâu tóm quyền quản lý cũng như hành vi vi phạm nghĩa vụ tín nhiệm đều không có cơ sở thực tế.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Min Hee Jin đối mặt với cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc chiếm đoạt quyền quản lý ADOR. Tháng 4/2024, HYBE từng gửi đơn tố cáo bà với nghi vấn lên kế hoạch giành quyền kiểm soát công ty giải trí này, nơi quản lý nhóm nhạc NewJeans.

Thời điểm đó, Min Hee Jin kiên quyết phủ nhận, cho rằng cơ cấu sở hữu cổ phần của ADOR khiến việc bà tự ý chiếm đoạt quyền quản lý là điều không thể xảy ra. Bà cũng khẳng định bản thân không thực hiện bất kỳ hành vi nào cấu thành vi phạm nghĩa vụ tín nhiệm.

Đến năm 2025, cảnh sát từng kết luận không có căn cứ để xử lý hình sự đối với cáo buộc liên quan đến kế hoạch thâu tóm quyền quản lý ADOR. Tuy nhiên, theo thông tin Yonhap thu thập được, cơ quan công tố gần đây đã yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ việc này.

Như vậy, những tranh chấp pháp lý xoay quanh Min Hee Jin vẫn chưa khép lại. Việc cựu CEO ADOR bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố lần này mở ra một diễn biến mới, đặc biệt khi nội dung điều tra có liên quan trực tiếp đến quyết định chấm dứt hợp đồng của các thành viên NewJeans.

Dù vậy, cần phân biệt việc cảnh sát chuyển hồ sơ với kết luận có tội. Ở thời điểm hiện tại, Min Hee Jin vẫn bác bỏ các cáo buộc, trong khi vụ việc cần tiếp tục được cơ quan công tố xem xét theo trình tự pháp luật.