Miley Cyrus và màn trở lại đầy tiếc nuối

Ngày 16/10, Miley Cyrus biểu diễn trước khoảng 18.000 khán giả tại Hollywood Bowl, Los Angeles (Mỹ), trong đêm diễn đầu tiên thuộc chuỗi hai đêm cháy vé tại địa điểm biểu diễn mang tính biểu tượng này. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ quảng bá album mới Bass Persuades, phát hành hồi tháng 9. Đây cũng là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ ca sĩ 33 tuổi, khi cô trở lại sân khấu sau thời gian dài hạn chế hoạt động lưu diễn vì những tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần.

Tuy nhiên, theo cây bút âm nhạc Mikael Wood của Los Angeles Times, đây không hẳn là màn tái xuất rực rỡ như kỳ vọng. Miley Cyrus liên tục nhấn mạnh rằng biểu diễn không còn chiếm vị trí trung tâm trong cuộc sống như trước. Cô muốn cân bằng giữa nhu cầu kết nối của người hâm mộ và những giới hạn của bản thân. Sự thẳng thắn ấy tạo nên nét đặc biệt cho đêm nhạc, nhưng cũng khiến màn trình diễn bộc lộ những điểm chưa trọn vẹn.

Khi ngôi sao không còn muốn đánh đổi bản thân vì khán giả

"Tôi không nghĩ biểu diễn là tất cả", Miley Cyrus tuyên bố trên sân khấu Hollywood Bowl. Câu nói được đưa ra trước hàng nghìn khán giả đã mua vé để xem cô hát, tạo nên nghịch lý đáng chú ý: một nghệ sĩ trở lại sân khấu nhưng đồng thời muốn nhắc công chúng rằng cuộc sống của mình không còn xoay quanh việc biểu diễn.

Từng nổi tiếng từ thời niên thiếu nhờ vai diễn trong loạt phim Hannah Montana của Disney Channel, Miley trưởng thành trước sự chứng kiến của công chúng. Cô trải qua nhiều giai đoạn thay đổi hình ảnh, phong cách âm nhạc và cách thể hiện bản thân. Từ ngôi sao tuổi teen đến nghệ sĩ pop nổi loạn, rồi ca sĩ theo đuổi màu sắc rock và country, Miley Cyrus luôn là nhân vật thu hút sự chú ý mỗi khi có sự chuyển hướng.

Thế nhưng, sự nổi tiếng cũng đi kèm áp lực. Trước đó, nữ ca sĩ từng tuyên bố từ bỏ lưu diễn vì những ảnh hưởng của hoạt động này đối với sức khỏe tinh thần. Quyết định ấy đặt ra câu hỏi về cái giá của việc duy trì vị thế ngôi sao trong ngành công nghiệp giải trí, nơi những chuyến lưu diễn quy mô lớn thường được xem là thước đo quan trọng cho sức hút của nghệ sĩ.

Bởi vậy, hai đêm diễn tại Hollywood Bowl mang ý nghĩa vượt ra ngoài việc quảng bá album. Đây là cơ hội để Miley Cyrus thử nghiệm cách trở lại sân khấu mà không nhất thiết phải quay về guồng quay cũ. Cô vẫn muốn gặp gỡ người hâm mộ, nhưng không muốn mối quan hệ ấy tiếp tục được duy trì bằng việc bỏ qua cảm xúc và giới hạn cá nhân.

Trong đêm diễn, Miley Cyrus di chuyển từ sân khấu phụ nằm giữa khán giả trở về sân khấu chính. Cô nắm tay, mỉm cười và tương tác với những người đứng gần mình. Tuy nhiên, ngay sau khoảnh khắc gần gũi ấy, nữ ca sĩ thừa nhận trải nghiệm khiến cô cảm thấy quá tải.

"Tôi trân trọng việc các bạn đưa tay ra chạm vào tôi và để tôi cảm nhận được các bạn. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng điều đó thực sự rất nhiều đối với tôi. Nó khiến tôi hơi choáng ngợp", cô chia sẻ.

Theo Mikael Wood, sự thành thật này tạo nên điểm đáng chú ý trong bối cảnh mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ ngày càng mang tính cá nhân. Khán giả có thể cảm thấy gần gũi với thần tượng thông qua mạng xã hội, những câu chuyện đời tư và các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, cảm giác thân thuộc không đồng nghĩa với việc nghệ sĩ phải đáp ứng mọi kỳ vọng hoặc luôn sẵn sàng cho sự tiếp cận không giới hạn.

Miley Cyrus không phủ nhận tình cảm của người hâm mộ. Cô chỉ muốn đặt ra ranh giới rõ ràng hơn giữa sự kết nối và những gì bản thân có thể chịu đựng. Đó là cách nhìn nhận thực tế về sự nổi tiếng, đồng thời cho thấy những thay đổi trong cách nữ ca sĩ định nghĩa vai trò của mình sau nhiều năm hoạt động.

Màn trở lại chưa trọn vẹn

Dẫu vậy, sự thẳng thắn của Miley Cyrus không đủ để khỏa lấp những hạn chế trong chất lượng biểu diễn. Theo đánh giá của Los Angeles Times, giọng hát và cách xử lý một số ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ chưa đáp ứng kỳ vọng dành cho một màn tái xuất được quảng bá rầm rộ.

Đáng chú ý là Wrecking Ball, bản ballad từng trở thành một trong những ca khúc thành công nhất sự nghiệp của Miley Cyrus. Khi ban nhạc bắt đầu đẩy cao nhịp độ, khán giả có thể chờ đợi khoảnh khắc cao trào quen thuộc của bài hát. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại bỏ qua phần điệp khúc đầu tiên và thể hiện phần tiếp theo một cách dè dặt, khiến tiết mục mất đi sức bùng nổ vốn có.

Ở nhiều ca khúc nổi tiếng khác như The Climb, Party in the U.S.A. và We Can't Stop, Miley Cyrus cũng để khán giả cùng các giọng ca hỗ trợ đảm nhận phần lớn giọng hát. Trong We Can't Stop, cô có khoảnh khắc nhảy twerk gợi nhớ màn trình diễn gây tranh cãi tại lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2013, sự kiện từng khiến hình ảnh ngôi sao Disney của Miley Cyrus thay đổi mạnh mẽ trong mắt công chúng.

Những lựa chọn ấy khiến đêm nhạc trở nên thiếu nhất quán. Một mặt, Miley Cyrus muốn duy trì kết nối với người hâm mộ và khơi gợi ký ức về những bản hit từng làm nên tên tuổi. Mặt khác, cô không thể hiện đầy đủ năng lượng mà khán giả thường mong đợi ở một ngôi sao trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng.

Sự tương phản càng rõ nét khi Miley Cyrus dành nhiều tâm huyết hơn cho những ca khúc thuộc album mới Bass Persuades. Tuy nhiên, cây bút Mikael Wood đánh giá sản phẩm này thiếu sức hấp dẫn, với phần âm thanh tổng thể bị nhận xét là rời rạc, lạm dụng âm thanh tổng hợp và những nhịp điệu câu lạc bộ lỗi thời.

Theo bài viết, tạp chí Variety trước đó đưa tin album ra mắt ở vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard 200 nhưng sau đó ghi nhận mức sụt giảm thứ hạng ở tuần thứ hai được mô tả là lớn nhất trong lịch sử bảng xếp hạng. Thành tích mở màn cho thấy Miley Cyrus vẫn sở hữu sức hút đủ lớn để thu hút sự chú ý, song khả năng duy trì sự quan tâm của công chúng đối với sản phẩm mới lại là câu chuyện khác.

Đây cũng là nghịch lý trong giai đoạn hiện tại của nữ ca sĩ. Miley Cyrus dường như muốn theo đuổi những điều mình yêu thích, ngay cả khi chúng không phải lựa chọn được số đông đón nhận. Trong khi đó, khán giả vẫn có xu hướng mong chờ cô trở lại với những ca khúc giàu cảm xúc, giọng hát mạnh mẽ và phong thái biểu diễn từng làm nên dấu ấn.

Tại Hollywood Bowl, cô còn mời Wayne Coyne, thủ lĩnh ban nhạc The Flaming Lips, lên sân khấu song ca Karen Don't Be Sad. Ca khúc thuộc album Miley Cyrus & Her Dead Petz phát hành năm 2015, dự án mang màu sắc psychedelic rock mà nữ ca sĩ từng thực hiện cùng nhóm. Miley Cyrus thậm chí gọi đây là album yêu thích của mình, dù tác phẩm không được đánh giá cao trong bài nhận xét của Los Angeles Times.

Lựa chọn ấy phần nào cho thấy Miley Cyrus không có ý định chỉ tái hiện những khoảnh khắc thành công nhất trong quá khứ. Cô vẫn muốn giới thiệu những khía cạnh âm nhạc mà bản thân yêu thích, bất kể chúng có phù hợp với thị hiếu đại chúng hay không. Nhưng sự tự do sáng tạo ấy cũng khiến khoảng cách giữa mong muốn của nghệ sĩ và kỳ vọng của khán giả trở nên rõ rệt.

Hạnh phúc riêng tư giữa những kỳ vọng công chúng

Bên cạnh những tiết mục chưa thuyết phục, đêm diễn vẫn có những khoảnh khắc giàu cảm xúc. Miley Cyrus dành sự tri ân cho mẹ đỡ đầu Dolly Parton bằng màn trình diễn Jolene, đồng thời kể lại câu chuyện hài hước nhưng xúc động về lần Parton từng cố gắng thuyết phục cô cùng biểu diễn tại Hollywood Bowl nhưng không thành công.

Phần trình diễn trở nên riêng tư hơn khi Miley thể hiện Let's Get Married, ca khúc tình yêu mang màu sắc mơ màng trong album mới. Hôn phu của cô, Maxx Morando, xuất hiện trên sân khấu và chơi trống. Miley Cyrus nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh rồi tựa đầu vào vai người bạn đời tương lai.

Khoảnh khắc ấy gợi nhắc đoạn video mở đầu chương trình, trong đó nữ ca sĩ kể về lần cô và Morando đến xem ban nhạc điện tử Pháp Air biểu diễn vào năm trước. Miley mô tả trải nghiệm ấy như một chiếc bong bóng chỉ có hai người, tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Đó là cảm giác khi chúng tôi ở bên nhau. Tôi nghĩ mình có thể sống trong chiếc bong bóng ấy", cô chia sẻ.

Lời tâm sự cho thấy một khía cạnh khác trong cuộc sống của Miley. Sau nhiều năm trưởng thành dưới ánh đèn sân khấu, cô dường như muốn tìm kiếm những không gian riêng tư, nơi bản thân có thể sống mà không phải liên tục đáp ứng sự chú ý của công chúng. Âm nhạc và biểu diễn vẫn quan trọng, nhưng không còn là toàn bộ cuộc sống của nữ ca sĩ.

Điều đó cũng lý giải vì sao màn trở lại của Miley Cyrus mang đến cảm giác mâu thuẫn. Cô vẫn muốn đứng trên sân khấu, gặp gỡ người hâm mộ và trình diễn những ca khúc gắn liền với sự nghiệp. Nhưng cô không còn muốn duy trì hình ảnh một ngôi sao luôn sẵn sàng cống hiến bất kể những đánh đổi cá nhân.

Hai đêm diễn tại Hollywood Bowl vì thế chưa thể được xem là lời khẳng định chắc chắn cho sự trở lại của Miley. Những hạn chế trong giọng hát, cách xử lý các bản hit và chất lượng album mới khiến màn tái xuất chưa đạt đến sự thăng hoa mà công chúng mong đợi. Tuy nhiên, sự kiện cũng mở ra một góc nhìn khác về hành trình của nữ ca sĩ: đôi khi, trở lại không có nghĩa là quay về con người cũ.

Miley Cyrus có thể chưa tìm được cách dung hòa hoàn toàn giữa kỳ vọng của khán giả và nhu cầu cá nhân. Nhưng việc cô công khai thừa nhận những giới hạn của bản thân cho thấy một lựa chọn đáng chú ý: thay vì tiếp tục chạy theo hình mẫu ngôi sao mà công chúng mong muốn, cô muốn tự quyết định mình sẽ xuất hiện trên sân khấu như thế nào, và cuộc sống ngoài sân khấu sẽ thuộc về ai.