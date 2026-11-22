Hôn lễ diễn ra kín đáo với sự tham dự của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết. Tạp chí People tiết lộ Miley Cyrus và Maxx Morando không muốn tổ chức sự kiện quy mô lớn theo kiểu Hollywood. Nữ ca sĩ chia sẻ cô hài lòng khi giữ kín chuyện tình cảm ở độ tuổi trưởng thành hơn.

Không gian lễ cưới của Miley Cyrus và Maxx Morando khá đơn giản.

Đám cưới diễn ra khoảng một năm sau màn cầu hôn tại Kyoto, Nhật Bản vào cuối năm 2025. Cặp đôi gây chú ý với tin đính hôn vào tháng 12/2025, khi Miley đeo chiếc nhẫn kim cương tại buổi ra mắt phim Avatar: Fire and Ash.

Miley Cyrus đeo nhẫn đính hôn bên Maxx Morando vào tháng 12/2025.

Miley Cyrus và Maxx Morando quen nhau từ năm 2021 qua một buổi xem mắt do bạn bè mai mối, trước khi dần công khai mối quan hệ vào năm 2022. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ bày tỏ sự trân trọng dành cho bạn đời, bởi anh là người điềm đạm, luôn tôn trọng cô và chọn lối sống kín tiếng. Miley cũng biết ơn Maxx đã giúp mình gây dựng lại cuộc sống sau biến cố cháy nhà tại Malibu năm 2018 và cuộc ly hôn với chồng cũ.

Cặp đôi duy trì lối sống kín tiếng nhưng luôn đồng hành cùng nhau tại nhiều sự kiện.

Tay trống nhóm nhạc Rock Liily còn là cộng sự ăn ý trong âm nhạc của Miley Cyrus. Anh tham gia sản xuất cho các album Endless Summer Vacation (2023), Something Beautiful và album phòng thu thứ 10 mang tên Bass Persuades phát hành tháng 9/2026. Trước thềm hôn lễ, cả hai cùng trình diễn ca khúc Let’s Get Married trên sân khấu Hollywood Bowl.

Cả hai biểu diễn ca khúc “Let’s Get Married” trên sân khấu Hollywood Bowl.

Ở tuổi 33, Miley Cyrus bước vào cuộc hôn nhân thứ hai sau một lần đổ vỡ. Cô từng kết hôn với diễn viên Liam Hemsworth vào tháng 12/2018 sau gần một thập kỷ yêu nhau. Tuy nhiên, cả hai đường ai nấy đi vào tháng 8/2019 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào đầu năm 2020.