Theo Page Six, ngày 22/11, nghệ sĩ xăm hình Jamie Gene Lopez đã đăng tải lên Instagram những hình ảnh mới của vợ chồng Miley Cyrus và Maxx Morando. Đáng chú ý, cặp đôi quyết định xăm tên của đối phương lên cơ thể như một cách lưu giữ kỷ niệm sau hôn lễ.

Cụ thể, giọng ca Flowers xăm dòng chữ "Maxx" bằng những ký tự in hoa nhỏ ở phần hông bên phải. Trong khi đó, Maxx Morando cũng lựa chọn vị trí tương tự ở hông trái để xăm tên "Miley", với cùng kiểu chữ. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Miley Cyrus và ông xã đứng sát bên nhau, vòng tay ôm đối phương và cùng kéo nhẹ phần cạp quần jeans để khoe hình xăm mới.

Miley Cyrus và ông xã đứng sát bên nhau, vòng tay ôm đối phương và cùng kéo nhẹ phần cạp quần jeans để khoe hình xăm mới.

Đi kèm loạt ảnh, nghệ sĩ Jamie Gene Lopez gửi lời chúc mừng: "Chúc mừng cặp đôi mới cưới. Những hình xăm tên dành cho Maxx và Miley".

Hành động này nhanh chóng trở thành chi tiết đáng chú ý sau đám cưới của nữ ca sĩ. Thay vì lựa chọn những biểu tượng cầu kỳ, Miley Cyrus và Maxx Morando quyết định ghi dấu tên của người bạn đời lên cơ thể, thể hiện sự gắn bó sau gần 5 năm bên nhau.

Trước đó, ngày 21/11, Miley Cyrus và Maxx Morando đã tổ chức hôn lễ riêng tư tại Palm Springs, California (Mỹ). Buổi lễ có sự hiện diện của gia đình và những người bạn thân thiết. Bố mẹ nữ ca sĩ là Billy Ray Cyrus và Tish Cyrus đều có mặt cùng người bạn đời hiện tại. Billy Ray Cyrus sánh đôi bên vị hôn thê Elizabeth Hurley, trong khi Tish Cyrus xuất hiện cùng chồng là nam diễn viên Dominic Purcell.

Miley Cyrus và Maxx Morando đã tổ chức hôn lễ riêng tư tại Palm Springs, California (Mỹ).

Em gái Miley Cyrus là Noah Cyrus và con trai của Elizabeth Hurley, Damian, cũng góp mặt trong ngày trọng đại. Đặc biệt, những hình ảnh do Page Six công bố cho thấy Miley Cyrus đã xúc động rơi nước mắt khi trao lời thề nguyện cùng Maxx Morando. Nữ ca sĩ diện váy cưới trắng dài tay, kết hợp những bông hoa trắng cài trên tóc, tạo nên hình ảnh nhẹ nhàng và lãng mạn.

Miley Cyrus và Maxx Morando bắt đầu hẹn hò vào năm 2021 sau một buổi gặp mặt do người quen sắp xếp. Đến tháng 12/2025, cặp đôi chính thức xác nhận đính hôn sau chuyến du lịch châu Á.

Miley Cyrus và Maxx Morando bắt đầu hẹn hò vào năm 2021 sau một buổi gặp mặt do người quen sắp xếp.

Từng chia sẻ về chuyện tình cảm với Harper's Bazaar, Miley Cyrus thừa nhận cô và Maxx Morando có những khác biệt về thế hệ. Tuy nhiên, cả hai lại tìm thấy sự đồng điệu trong cách tận hưởng cuộc sống, đặc biệt là quan điểm không quá nghiêm trọng hóa mọi chuyện.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Liam Hemsworth, Miley Cyrus hiện bước sang chương mới trong cuộc sống bên Maxx Morando. Những hình xăm đôi vừa được hé lộ trở thành dấu ấn đặc biệt, đánh dấu hành trình từ những người yêu nhau đến khi chính thức trở thành vợ chồng.