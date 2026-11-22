Theo Page Six, ngày 21/11, Miley Cyrus và nam nhạc công Maxx Morando chính thức kết hôn trong một buổi lễ sang trọng tại tư gia ở Palm Springs, California (Mỹ). Entertainment Tonight là đơn vị truyền thông đầu tiên công bố thông tin này.

Hôn lễ có sự hiện diện của bố mẹ Miley Cyrus là nam ca sĩ Billy Ray Cyrus và bà Tish Cyrus. Cả hai lần lượt sánh đôi cùng bạn đời hiện tại là nữ diễn viên Elizabeth Hurley và tài tử Dominic Purcell.

Wayne Coyne - thủ lĩnh ban nhạc Flaming Lips, đồng thời là người bạn thân thiết và cộng sự lâu năm của Miley Cyrus, đảm nhận vai trò chủ trì hôn lễ.

Trước giờ diễn ra đám cưới, một lượng lớn hoa trắng được vận chuyển đến địa điểm tổ chức để hoàn tất công tác trang trí. Trước đó một ngày, Miley Cyrus và Maxx Morando cũng được bắt gặp diện trang phục đen, nắm tay tình tứ sau buổi tiệc tổng duyệt hôn lễ.

Một lượng lớn hoa trắng được vận chuyển đến địa điểm tổ chức để hoàn tất công tác trang trí.

Miley Cyrus và Maxx Morando cũng được bắt gặp diện trang phục đen, nắm tay tình tứ sau buổi tiệc tổng duyệt hôn lễ.

Miley Cyrus (33 tuổi) và Maxx Morando (28 tuổi) đính hôn vào cuối năm 2025 tại Kyoto, Nhật Bản sau 4 năm hẹn hò. Chia sẻ với tạp chí Wonderland hồi tháng 7, Maxx Morando tiết lộ anh đã cố tình chờ đến những khoảnh khắc cuối cùng trong chuyến du lịch Nhật Bản để tạo bất ngờ cho bạn gái. Nam nhạc công quỳ gối cầu hôn Miley Cyrus trong một khu vườn khi nữ ca sĩ đang mải quay video.

Miley Cyrus từng dành nhiều lời ngọt ngào cho bạn đời kém tuổi, khẳng định Maxx Morando có ảnh hưởng tích cực đến quá trình trưởng thành của cô.

"Tôi và Max đã bên nhau 4 năm. Có thể thấy rõ tôi đã trưởng thành rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Phần lớn là vì tôi có một người bạn đời tuyệt vời", nữ ca sĩ từng chia sẻ trên chương trình Good Morning America.

Chuyện tình của cả hai bắt đầu từ một buổi hẹn hò do người khác sắp xếp. Sau nhiều năm đồng hành, cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng, đồng thời hỗ trợ nhau trong các hoạt động nghệ thuật. "Tôi đã tìm được một người có ý nghĩa rất lớn đối với mình, đối xử tốt và tôn trọng tôi", Miley Cyrus từng tâm sự.

Miley Cyrus và Maxx Morando đính hôn vào cuối năm 2025 tại Kyoto, Nhật Bản sau 4 năm hẹn hò.

Trước khi tìm được hạnh phúc bên Maxx Morando, Miley Cyrus từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam diễn viên Liam Hemsworth. Cả hai kết hôn vào năm 2018 nhưng quyết định chia tay chưa đầy một năm sau đó.

Về phía Liam Hemsworth, nam diễn viên cũng đã tìm được hạnh phúc mới bên người mẫu Gabriella Brooks. Cặp đôi công bố đính hôn vào tháng 9/2025. Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, việc Miley Cyrus quyết định bước vào cuộc hôn nhân thứ hai đánh dấu một chương mới trong cuộc sống của giọng ca Flowers.