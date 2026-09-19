Miley Cyrus tiết lộ điều hiểu lầm về Dolly Parton

Trong cuộc phỏng vấn mới với Zane Lowe của Apple Music, Miley Cyrus chia sẻ về người mẹ đỡ đầu Dolly Parton, người qua đời ở tuổi 80 vào ngày 25/8 sau thời gian ngắn chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng giữ kín thông tin về tình trạng sức khỏe.

“Cô ấy được biết đến với những thứ mà tôi nghĩ là giả tạo, từ mái tóc, lớp trang điểm cho đến những màn trình diễn. Nhưng có một phần ở cô ấy mà tôi nghĩ tất cả mọi người đều bị thu hút, đó là sự chân thật và cách cô ấy luôn sống đúng với con người mình”, Miley Cyrus nói.

Miley Cyrus trong cuộc phỏng vấn mới với Zane Lowe của Apple Music mới đây.

Giọng ca Wrecking Ball cũng tiết lộ cuộc trò chuyện cuối cùng với Dolly Parton trước khi bà qua đời thực chất xoay quanh âm nhạc. Miley khi đó chia sẻ với mẹ đỡ đầu về album mới Bass Persuades.

Miley Cyrus cho rằng dù hai người có nhiều điểm khác biệt, chính điều đó lại khiến mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt. “Bởi vì dù chúng tôi rất khác nhau, đó lại là điều khiến chúng tôi trở nên hoàn hảo dành cho nhau. Cô ấy hiểu điều này và tôi cũng hiểu điều đó”, nữ ca sĩ nói.

Dolly Parton cũng là người có ảnh hưởng lớn đến cách Miley Cyrus đối diện với danh tiếng và những hình ảnh mà công chúng nhìn thấy ở cô. Miley từng nổi tiếng toàn cầu khi hóa thân thành Hannah Montana trên Disney Channel, một nhân vật có hình ảnh khác xa con người thật phía sau máy quay.

“Tôi nghĩ tôi có thể nhìn nhận rằng bạn vẫn có thể có một hình tượng riêng nhưng đồng thời vẫn là chính mình, bởi vì tôi có Dolly”, Miley chia sẻ.

Dolly Parton cũng là người có ảnh hưởng lớn đến Miley Cyrus.

Miley cũng nhớ lại việc cô thường bật khóc khi biểu diễn. Điều này từng khiến Dolly Parton khó hiểu, bởi huyền thoại nhạc đồng quê xem âm nhạc như một hình thức thoát ly khỏi thực tại.

“Cô ấy nói: ‘Âm nhạc là sự thoát ly. Hãy để họ khóc. Cứ tiếp tục đi’. Tôi đáp: ‘Cháu biết, nhưng đây chính là con người cháu’. Và cô ấy yêu tôi vì điều đó”, Miley kể lại.

Khoảnh khắc khiến Miley nhận ra Dolly sẽ không thể ở bên mình mãi mãi xảy ra trong chương trình đặc biệt Miley’s New Year’s Eve Party của NBC, khi cả hai cùng đón năm mới 2023. Khi song ca I Will Always Love You, Miley xúc động và nhận ra người mà cô luôn tìm đến để xin lời khuyên rồi sẽ có lúc không còn ở đó.

“Rất nhiều người đồng hành giúp tôi giữ được sự cân bằng trong cuộc sống đều thuộc thế hệ trước tôi. Họ đã đặt từng viên gạch trên con đường mà tôi đang đi, nhưng họ sẽ không phải lúc nào cũng ở đây để tôi gọi điện và hỏi: ‘Bây giờ cháu phải làm gì?’”, Miley nói.

Với Miley, Dolly Parton luôn là người như vậy. “Tôi luôn làm điều đó với Dolly”, cô chia sẻ và khẳng định mẹ đỡ đầu “luôn đúng về mọi thứ”.

Khoảnh khắc khiến Miley nhận ra Dolly sẽ không thể ở bên mình mãi mãi xảy ra trong chương trình đặc biệt Miley’s New Year’s Eve Party của NBC.

Sau khi Dolly Parton qua đời, Miley từng xúc động gọi bà là “Dì Dolly”. Trong bài đăng tưởng nhớ trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cho biết cảm giác mất đi huyền thoại nhạc đồng quê là điều “vượt quá những gì tôi cảm thấy đúng đắn để chia sẻ”. Miley cũng tiết lộ một trong những cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người vẫn xoay quanh âm nhạc và sự biến đổi.