Miley Cyrus quyên góp hơn 25 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho những phụ nữ vô gia cư

Miley Cyrus mới đây thu hút sự chú ý khi được vinh danh cùng mẹ, bà Tish Cyrus-Purcell, tại Every Woman Housed Gala - sự kiện gây quỹ thường niên của tổ chức phi lợi nhuận Downtown Women’s Center (DWC). Trong dịp này, khoản đóng góp 1 triệu đôla (khoảng hơn 25 tỷ đồng) của nữ ca sĩ cho dự án nhà ở Rosa’s Place tại Los Angeles cũng được công bố.

Thông qua Miley Cyrus Foundation, giọng ca Flowers hỗ trợ chiến dịch HOME, hướng đến việc mở rộng nhà ở lâu dài và các dịch vụ hỗ trợ dành cho phụ nữ vô gia cư, nạn nhân bạo lực và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố.

Rosa’s Place tọa lạc tại khu vực Skid Row, trung tâm Los Angeles, dự kiến cung cấp 97 căn hộ theo mô hình nhà ở hỗ trợ lâu dài. Khởi công vào tháng 3/2025, dự án hướng đến việc giúp phụ nữ từng trải qua tình trạng vô gia cư, đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới, có nơi ở ổn định và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cần thiết. Bên cạnh chỗ ở, mô hình còn kết hợp các dịch vụ đồng hành nhằm giúp cư dân từng bước ổn định cuộc sống và hướng đến sự độc lập lâu dài.

Sự tham gia của Miley Cyrus và mẹ cô không chỉ dừng lại ở khoản đóng góp tài chính. Hai mẹ con còn hỗ trợ cải tạo một số không gian sinh hoạt chung tại cơ sở của DWC, đồng thời tham gia tư vấn thiết kế nội thất cho Rosa’s Place.

Với mẹ con nhà Cyrus, một môi trường sống an toàn, nơi phụ nữ có thể nghỉ ngơi và phục hồi sau những biến cố, là yếu tố quan trọng của dự án. Cách tiếp cận này đặt nhu cầu và trải nghiệm của cư dân làm trọng tâm, thay vì chỉ chú trọng đến cơ sở vật chất.

Hoạt động này tiếp nối hành trình hỗ trợ cộng đồng mà Miley Cyrus theo đuổi trong hơn một thập kỷ. Năm 2014, nữ ca sĩ thành lập Happy Hippie Foundation, tập trung hỗ trợ thanh thiếu niên vô gia cư và cộng đồng LGBTQIA+.

Những năm gần đây, cô tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức tại Los Angeles, trong đó có DWC và My Friend’s Place - đơn vị hỗ trợ thanh thiếu niên không có nơi ở ổn định. Thông qua các sáng kiến này, Miley tận dụng nguồn lực và sức ảnh hưởng của mình để thu hút sự chú ý đến những vấn đề xã hội, đồng thời góp phần hỗ trợ các nhóm người dễ bị tổn thương.

Cam kết của Miley Cyrus với dự án Rosa’s Place cũng gợi nhắc đến những giá trị nhân đạo mà cô tiếp nối từ mẹ đỡ đầu Dolly Parton. Là một nghệ sĩ sở hữu di sản nhân đạo lâu đời, Dolly đã đầu tư vào các sáng kiến giáo dục và phát triển cộng đồng tại Mỹ, tiêu biểu là chương trình tặng sách miễn phí cho trẻ em - Imagination Library.

Trong bối cảnh nhiều đô thị lớn tại Mỹ tiếp tục đối mặt với tình trạng vô gia cư và những vấn đề xã hội phức tạp, sự tham gia của các nhân vật có sức ảnh hưởng như Miley Cyrus có thể góp phần huy động nguồn lực, nâng cao nhận thức cộng đồng và thu hút sự chú ý đến những giải pháp dài hạn.