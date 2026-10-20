Miley Cyrus nổi giận vì bị chê hát thiếu tâm huyết

Miley Cyrus vừa lên tiếng đáp trả những lời chỉ trích xoay quanh màn trình diễn đầu tiên tại Hollywood Bowl, Los Angeles (Mỹ). Trong đêm diễn thứ hai vào tối Chủ nhật, nữ ca sĩ không giấu được sự bức xúc trước những video trên mạng xã hội cho rằng cô thiếu tâm huyết khi biểu diễn, đặc biệt là việc không hát đầy đủ lời một số ca khúc.

"Tôi chưa bao giờ nghe nói rằng tôi không dốc hết tâm huyết vào việc gì cả", giọng ca Flowers nói với khán giả. Cô cho biết một số người đang đưa ra những bình luận nhằm thu hút lượt xem cho video về đêm diễn hôm thứ Sáu, đồng thời khẳng định bản thân đảm nhận nhiều vai trò và không muốn bị cuốn vào những tranh cãi như vậy.

Đáng chú ý, Miley thừa nhận việc trở lại sân khấu với một chương trình âm nhạc quy mô lớn không hề dễ dàng. Trước hai đêm diễn tại Hollywood Bowl, nữ ca sĩ đã không tổ chức một buổi hòa nhạc trọn vẹn nào trong suốt bốn năm.

"Nó không còn đến với tôi một cách tự nhiên như trước nữa", Miley chia sẻ. Theo nữ ca sĩ, con người luôn thay đổi, phát triển và trưởng thành theo thời gian. Điều đó cũng khiến cô phải nhìn nhận lại những gì còn phù hợp với bản thân, từ cách biểu diễn đến việc kết nối với khán giả.

Miley nhấn mạnh hai đêm diễn lần này mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc thử nghiệm đơn thuần. Đây là cơ hội để cô tự khám phá giới hạn của mình, đồng thời tìm hiểu những điều bản thân còn có thể thực hiện trên sân khấu.

"Đây là một trải nghiệm đối với tôi. Và tất cả các bạn đã giúp tôi có được trải nghiệm này", cô nói, đồng thời xem sự hiện diện và ủng hộ của khán giả là một phần quan trọng trong hành trình trở lại.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ cô từng có ý định bỏ chạy trước khi bắt đầu ca khúc mở màn Orbit. Tuy nhiên, Miley khẳng định sẽ không để khán giả đã có mặt tại chương trình phải ra về mà không được thưởng thức một buổi biểu diễn trọn vẹn.

Cô đặc biệt phản ứng trước những nhận xét nghi ngờ sự tập trung và tâm huyết của mình khi đứng trên sân khấu. "Tôi có thể chịu đựng được nhiều thứ, nhưng có một điều tôi không thể chấp nhận được là bất kỳ sự nghi ngờ nào về việc tôi đang ở đâu khi đứng trên sân khấu", Miley bày tỏ.

Nữ ca sĩ sau đó khẳng định cô hoàn toàn hiện diện trong khoảnh khắc biểu diễn và muốn khán giả hiểu rằng mình thực sự dành sự chú tâm cho chương trình.

Khi trình diễn ca khúc Bass Persuades, Miley tiếp tục nhắc đến những lời phàn nàn về việc không hát từng chữ trong bài. Với giọng điệu mỉa mai, cô đùa rằng: "Ôi, tôi quên mất, tôi phải hát từng chữ một".

Những chia sẻ này cho thấy sự trở lại sân khấu của Miley không chỉ là dịp quảng bá âm nhạc mà còn là hành trình để cô thích nghi với những thay đổi của bản thân sau thời gian dài không lưu diễn. Trước đó, nữ ca sĩ từng nhiều lần bày tỏ sự không mặn mà với việc tổ chức các chuyến lưu diễn kéo dài.

Hai đêm diễn tại Hollywood Bowl được tổ chức nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ 10 của Miley Cyrus, Bass Persuades, phát hành vào tháng trước. Dù vấp phải những ý kiến trái chiều sau đêm diễn đầu tiên, nữ ca sĩ vẫn lựa chọn trực tiếp đối thoại với khán giả, làm rõ quan điểm của mình về sự tận tâm và trải nghiệm biểu diễn trong giai đoạn hiện tại.