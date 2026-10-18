Miley Cyrus bật khóc khi tưởng nhớ Dolly Parton: 'Không gì có thể chia cắt chúng tôi'

Trong buổi biểu diễn tại Hollywood Bowl ngày 16/10, Miley Cyrus dành một phần sân khấu để tưởng nhớ Dolly Parton - huyền thoại nhạc đồng quê qua đời ngày 25/8, hưởng thọ 80 tuổi. Trước khán giả, nữ ca sĩ 33 tuổi không kìm được nước mắt khi nhắc về người mà cô vẫn trìu mến gọi là "dì Dolly".

Theo People, khi ban nhạc bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên của Jolene, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Dolly Parton, Miley Cyrus kể lại kỷ niệm đặc biệt giữa hai người. Câu chuyện không chỉ gợi nhắc tình cảm gia đình mà còn cho thấy cách nữ ca sĩ trân trọng những khoảnh khắc bình dị bên người đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời mình.

Miley Cyrus cho biết lần duy nhất cô trực tiếp xem Dolly Parton biểu diễn là tại chính địa điểm này. Khi ấy, Dolly muốn mời con gái đỡ đầu lên sân khấu cùng mình. Tuy nhiên, Miley Cyrus đã từ chối lời mời vì muốn trải nghiệm buổi diễn như một khán giả bình thường, hòa mình vào đám đông và tận hưởng âm nhạc theo cách những người hâm mộ khác vẫn làm.

Dolly đồng ý với mong muốn của Miley. Nhưng theo lời nữ ca sĩ, người mẹ đỡ đầu vẫn âm thầm chuẩn bị một bất ngờ. Dolly mở màn chương trình bằng The Best of Both Worlds, ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình Hannah Montana, rồi thông báo với toàn bộ khán giả rằng Miley Cyrus đang ngồi theo dõi buổi diễn cùng họ.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Miley Cyrus cho biết khi đó cô chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa trong những hành động của Dolly. Chỉ đến khi đứng trên sân khấu Hollywood Bowl và kể lại câu chuyện, cô mới cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu cũng như sự hiện diện của người mẹ đỡ đầu trong cuộc đời mình.

"Giống như rất nhiều điều Dolly đã làm mà lúc ấy tôi không hiểu, khi ngồi ở đây cùng tất cả mọi người, cảm nhận bà ở xung quanh và biết rằng bà luôn ở ngay bên cạnh tôi mỗi ngày, mọi lúc, tôi cảm thấy bà còn gần mình hơn cả khi bà vẫn còn sống", Miley chia sẻ trước khán giả.

Nữ ca sĩ gọi ký ức về buổi diễn năm ấy là một trong những kỷ niệm quý giá nhất của mình. Cô cũng khẳng định mối quan hệ giữa hai người vượt lên trên những giới hạn thông thường của cuộc sống.

"Tôi và Dolly là mãi mãi. Không gì trên đời này có thể chia cắt chúng tôi", Miley nghẹn ngào nói. Cô bày tỏ mong muốn một ngày nào đó sẽ được gặp lại người mẹ đỡ đầu, đồng thời nhấn mạnh Dolly đã sáng tác, sản xuất và thể hiện nhiều tác phẩm âm nhạc tuyệt vời, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Giữa những phút giây xúc động, Miley còn khiến khán giả bật cười khi đùa rằng Dolly có lẽ sẽ không hài lòng nếu nghe thấy cô sử dụng lời nói tục trên sân khấu. Nữ ca sĩ nói vui rằng cô có thể hình dung người mẹ đỡ đầu đang nhắc nhở mình: "Cháu đã nói như thế khi dì còn ở đây rồi".

Không chỉ Jolene, Miley còn dành sự tri ân cho Dolly thông qua Wrecking Ball - bản hit đình đám phát hành năm 2013. Trong lúc trình diễn, cô cầm theo bức ảnh Dolly được đặt trong một khung hình trái tim. Miley Cyrus tiết lộ đây là ca khúc yêu thích của người mẹ đỡ đầu trong số những sản phẩm âm nhạc của cô, vì thế cô muốn mang hình ảnh Dolly lên sân khấu như một cách để người thân yêu luôn đồng hành cùng mình.

Mối quan hệ giữa Miley Cyrus và Dolly Parton bắt đầu từ trước khi nữ ca sĩ ra đời. Dolly vốn thân thiết với Billy Ray Cyrus, cha của Miley, sau khi hai người gắn bó trong những chuyến lưu diễn vào thập niên 1990. Khi Miley chào đời năm 1992, Billy Ray và vợ cũ Tish Cyrus đã mời Dolly làm mẹ đỡ đầu cho con gái.

Qua nhiều năm, mối quan hệ ấy không chỉ được duy trì trong đời sống riêng tư mà còn trở thành một phần đáng nhớ trong sự nghiệp của cả hai. Dolly từng xuất hiện trong loạt phim Hannah Montana, đảm nhận vai người mẹ đỡ đầu tiên nữ của nhân vật do Miley thủ vai. Bà góp mặt trong ba tập phim phát sóng từ năm 2006 đến 2010, đưa hình ảnh thân thiết giữa hai người đến gần hơn với khán giả trẻ.

Ngoài đời, Miley thường gọi Dolly là "dì Dolly", cách xưng hô thể hiện sự gần gũi vượt ra ngoài mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ. Họ cũng nhiều lần hợp tác âm nhạc. Năm 2023, hai người cùng thu âm phiên bản mới của Wrecking Ball cho album Rockstar của Dolly Parton.

Đầu năm 2026, Miley tiếp tục góp giọng trong phiên bản đặc biệt của Light of a Clear Blue Morning - ca khúc Dolly phát hành năm 1977. Sản phẩm mang mục đích từ thiện còn có sự tham gia của Lainey Wilson, Queen Latifah và Reba McEntire, trở thành một trong những dự án âm nhạc đáng chú ý gắn kết các thế hệ nghệ sĩ.

Sau khi Dolly qua đời ngày 25/8 ở tuổi 80, Miley Cyrus từng chia sẻ lời tiễn biệt đầy xúc động trên Instagram. Nữ ca sĩ cho biết những khoảnh khắc thiêng liêng nhất giữa hai người sẽ được giữ lại trong không gian riêng tư, phía sau ánh đèn sân khấu và những hào nhoáng của giới giải trí.

Miley Cyrus cũng nhớ lại một trong những cuộc trò chuyện cuối cùng với Dolly, khi họ nói về âm nhạc và sự chuyển mình trong cuộc sống. Theo nữ ca sĩ, Dolly sẽ muốn cô đối diện với nỗi đau, viết nên những ca khúc từ cảm xúc ấy, rồi tiếp tục bước đi một cách mạnh mẽ. "Tôi có một thiên thần ở bên cạnh. Tôi vẫn luôn có một thiên thần như thế", Miley viết trong lời tưởng nhớ.

Tình cảm Miley dành cho Dolly không chỉ xuất phát từ sự ngưỡng mộ một huyền thoại âm nhạc. Với cô, Dolly còn là người thân, người dì luôn dành cho mình tình yêu thương và những lời khuyên quý giá. Trong một cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan năm 2017, Miley từng chia sẻ điều cô trân trọng nhất khi có Dolly trong cuộc đời là được chứng kiến cách bà đối xử với mọi người bằng tình yêu thương và sự tôn trọng.

Buổi biểu diễn tại Hollywood Bowl vì thế không đơn thuần là một màn trình diễn tưởng nhớ. Khi Miley cất giọng hát Jolene và ôm theo bức ảnh Dolly trong lúc thể hiện Wrecking Ball, âm nhạc trở thành cầu nối giữa những ký ức đã qua và tình cảm vẫn còn nguyên vẹn.

Dolly Parton đã ra đi, nhưng những ca khúc bà để lại vẫn tiếp tục được hát lên, còn ảnh hưởng của bà vẫn hiện diện trong cuộc sống và sự nghiệp của Miley Cyrus. Với nữ ca sĩ, sự chia ly không thể xóa nhòa những gì hai người đã có. Và như lời cô nghẹn ngào khẳng định trên sân khấu, tình cảm ấy sẽ tồn tại mãi mãi.