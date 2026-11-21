Miley Cyrus và Maxx Morando được cho là chuẩn bị bước sang một chương mới trong chuyện tình cảm khi lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối tuần này tại Nam California, Mỹ. Theo TMZ, cặp đôi sẽ trao lời thề nguyện trong một buổi lễ riêng tư, tuy nhiên, những thông tin cụ thể về địa điểm, khách mời cũng như quy mô hôn lễ hiện vẫn được giữ kín.

Mối quan hệ của Miley Cyrus và Maxx Morando bắt đầu khá kín tiếng. Năm 2023, trong cuộc phỏng vấn với Vogue, nữ ca sĩ tiết lộ cả hai gặp nhau thông qua một buổi hẹn hò giấu mặt. Tháng 11/2021, họ lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau qua một bức ảnh chụp tại sự kiện của Gucci. Một tháng sau, cặp đôi tiếp tục bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật tại chương trình Miley's New Year's Eve Party ở Miami, qua đó làm dấy lên sự chú ý về chuyện tình cảm.

Sau nhiều năm đồng hành, Miley Cyrus và Maxx Morando được cho là đã đính hôn. Nữ ca sĩ từng gây chú ý khi xuất hiện với chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn tại buổi ra mắt phim Avatar: Fire and Ash ở Los Angeles vào tháng 12. Sau đó, cả hai xác nhận tin đính hôn, khép lại những đồn đoán trước đó.

Chia sẻ về tình yêu và người đồng hành, Miley Cyrus từng bày tỏ mong muốn có một người luôn tin tưởng, ủng hộ những khát vọng lớn lao của cô. “Bạn chỉ muốn mơ ước lớn nhất có thể và bạn muốn có ai đó bên cạnh luôn nói với bạn rằng bạn có thể làm được”, nữ ca sĩ nói trong chương trình Good Morning America.

Maxx Morando là nhạc sĩ, tay trống và nhà sản xuất âm nhạc, được biết đến với vai trò thành viên ban nhạc rock Lily tại Los Angeles. Không hoạt động trong lĩnh vực giải trí với độ phủ sóng lớn như Miley Cyrus, Morando vẫn có chung niềm đam mê âm nhạc với bạn đời, tạo nên sự kết nối giữa hai người.

Trước khi đến với Maxx Morando, Miley Cyrus từng trải qua nhiều mối tình được công chúng quan tâm. Cô từng kết hôn với nam diễn viên Liam Hemsworth, nhưng cuộc hôn nhân kết thúc và thủ tục ly hôn được hoàn tất vào năm 2020. Ngoài ra, nữ ca sĩ từng hẹn hò Nick Jonas, Patrick Schwarzenegger và được cho là có mối quan hệ ngắn ngủi với người mẫu Stella Maxwell vào khoảng năm 2015, thời điểm cô công khai bản dạng toàn tính (pansexual).

Nếu đám cưới diễn ra như thông tin được tiết lộ, đây sẽ là dấu mốc đáng chú ý trong cuộc sống cá nhân của Miley Cyrus sau nhiều năm trải qua những thăng trầm tình cảm. Ở tuổi trưởng thành, nữ ca sĩ dường như đang tìm thấy sự bình yên trong mối quan hệ kín tiếng, nơi tình yêu không chỉ đến từ những khoảnh khắc lãng mạn mà còn là sự đồng hành và ủng hộ những lựa chọn của nhau.