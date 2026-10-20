Milan náo loạn, hàng xa xỉ đóng cửa, 500 binh sĩ chuẩn bị vào cuộc siết an ninh

Bài đăng của Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini bàn về kế hoạch triển khai quân đội trấn áp an ninh Milan. Ảnh chụp màn hình

Theo báo The Guardian (Anh), kế hoạch triển khai quân đội dự kiến nằm trong gói biện pháp an ninh được thông qua tại cuộc họp nội các ngày 20/10. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều cửa hàng tại trung tâm Milan phải đóng cửa sớm, đồng thời dùng ván gỗ che chắn cửa sổ để đề phòng nguy cơ bạo lực tái diễn tại trung tâm tài chính của Italy.

“Từ lời nói đến hành động: thêm 500 binh sĩ để bảo vệ Milan”, ông Salvini, lãnh đạo đảng cánh hữu League thuộc liên minh cầm quyền, viết trên mạng xã hội.

Tại Via Montenapoleone, khu phố mua sắm xa xỉ ở Milan, nơi tập trung các thương hiệu như Chanel, Tiffany và Dior, phần lớn cửa hàng đã dọn hàng hóa khỏi các tủ trưng bày để đề phòng rủi ro. Cảnh sát tăng cường tuần tra trên phố, trong khi một số du khách đứng lại quan sát tình hình.

Cuối tuần qua, hàng trăm người biểu tình trùm kín mặt, trong đó có nhiều người được cho là chưa thành niên, đã đốt thùng rác và cướp phá các cửa hàng ở trung tâm thành phố. Trước đó, ngày 17/10, một cuộc biểu tình ôn hòa đã diễn ra nhằm phản đối chất lượng dịch vụ công và chi phí sinh hoạt gia tăng.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều cửa hàng bị cướp phá, trong đó có các thương hiệu đồ thể thao như Decathlon và Arc’teryx, cùng cửa hàng của nhà mạng Vodafone. Các thương hiệu thời trang như Levi’s và Under Armour, cùng Decathlon, đã dùng bìa các-tông và ván gỗ che chắn cửa sổ.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã lên án các hành vi bạo lực. Ngày 19/10, bà chủ trì cuộc họp với các bộ trưởng và quan chức an ninh để thảo luận về tình hình.

“Chính phủ sẽ phản ứng cứng rắn trước những hành vi tấn công nhằm vào nhà nước, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp kiềm chế tình trạng bạo lực do người chưa thành niên gây ra”, Ngoại trưởng Antonio Tajani viết trên mạng xã hội X.

Theo báo Corriere della Sera, Thủ tướng Meloni đang cân nhắc mở rộng các quy định về tạm giữ phòng ngừa đối với người chưa thành niên và tăng cường trấn áp các băng nhóm thanh thiếu niên. Chính phủ cũng dự định đẩy nhanh việc thực thi một số điều khoản trong dự luật an ninh đang được Quốc hội xem xét.

Cảnh sát Italy cho biết đã tạm giữ 271 thanh thiếu niên liên quan đến các vụ gây rối tại Milan ngày 18/10. Theo thông tin được công bố ngày 19/10, trong số những người bị đưa về đồn, 32 người đã bị bắt giữ chính thức, trong đó có 23 người chưa thành niên và 13 công dân nước ngoài. Ngoài ra, 28 người khác đã bị báo cáo lên các cơ quan tư pháp.

Các vụ gây rối tại Milan diễn ra sau những cuộc đụng độ ngày 17/10 tại một số thành phố khác ở miền Bắc Italy, gồm Bologna, Brescia, Bergamo và Turin. Theo báo cáo của cảnh sát công bố ngày 18/10, 28 người biểu tình đã bị bắt giữ tại các địa điểm này.

Tình trạng bất ổn tại Italy diễn ra trong bối cảnh nước láng giềng Pháp cũng chứng kiến các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và chất lượng dịch vụ công suy giảm. Hàng trăm nghìn người đã xuống đường vào cuối tuần qua, trong một đợt biểu tình được mô tả là có mức độ bạo lực thuộc hàng nghiêm trọng nhất tại Pháp trong nhiều năm.