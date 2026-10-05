Milan Fashion Week: Sao Thái 'toàn thắng', Angelababy vượt mặt Dương Mịch

Theo dữ liệu từ nền tảng Lefty, Milan Fashion Week Xuân Hè 2027 kết thúc thành công đạt mức tăng hơn 27% so với cùng kỳ về giá trị truyền thông lan tỏa (EMV). Góp công vào không khí sôi động, không thể không nhắc tới sự xuất hiện của khoảng 228 celeb, influencer quảng bá cho các show diễn.

Các ngôi sao Thái Lan tiếp tục chiếm lĩnh những chỉ số truyền thông số quan trọng. Trong danh sách Top 20 Social Share of Voice (SOV) của Onclusive, 11 cái tên dẫn đầu đều đến từ Thái Lan. Danh sách gồm: Tle Matimun, Firstone Wannakorn, Becky Armstrong, PP Krit, Zee Pruk, Gulf Kanawut, Kong Kongpob, Thomas Teetut, Faye Peraya, Billkin và Keng Harit.

Tổng cộng 12 ngôi sao Thái góp mặt trong Top 20, chiếm tới 86,53% SOV. Con số này đồng nghĩa với việc dàn sao Thái chiếm gần 9/10 lượng thảo luận mạng xã hội của nhóm celebrity được Onclusive theo sát tại Milan Fashion Week mùa này.

Tle Matimun và Firstone Wannakorn là trường hợp nổi bật đáng chú ý. Sánh đôi tại show Moschino, bộ đôi "bá chiếm" tới 40,93% SOV.

Chỉ số EMV (Earned Media Value) phân tích bởi Lefty cũng cho thấy xu hướng tương tự. Ba cái tên thống trị BXH Top Profiles đều đến từ Thái Lan, tạo ra chỉ số EMV "khủng" gấp nhiều lần các đại diện khác cùng khu vực APAC (châu Á - Thái Bình Dương).

Faye Peraya tiếp tục "giữ chuỗi" là gương mặt có sức ảnh hưởng nhất Milan Fashion Week. Ngôi sao Blank The Series tạo ra sức hút gấp gần bốn lần so với mùa Thu Đông 2026. Trên Instagram, 26 bài đăng quảng bá của côquy đổi ra hơn 43,3 triệu đô la EMV (khoảng 1,128 tỷ đồng). Lefty nhận định "yếu tố Faye" thúc đẩy tăng trưởng đáng kinh ngạc (1,179%) cho thương hiệu Ferragamo.

Namtan Tipnaree về nhì, tạo ra 17,4 triệu đô la (452 tỷ đồng) EMV. Ở BXH Top 9 Influencer còn có sự góp mặt của Win Metawin (Top 8) và PP Krit (Top 9). Theo đó, tổng giá trị truyền thông EMV mà đội hình sao Thái mang về đạt mức 86,3 triệu đô la EMV (2.244 tỷ đồng).

Giải mã sức hút của "thế lực" đáng gờm đến từ Thái Lan, yếu tố quan trọng nhất thuộc về hệ sinh thái fandom hoạt động tích cực trên các nền tảng số. Những nhân tố "thành sao" từ dòng phim girllove, boylove có lợi thế hơn nữa khi hút được tệp fan trung thành trẻ tuổi. Các cộng đồng này sẵn sàng đầu tư nhiều thời gian cho thần tượng, có chiến lược bài bản trong công cuộc "cày" cũng như tối ưu hóa số liệu.

Dữ liệu do Lefty và Karla Otto tổng hợp còn nhấn mạnh sự thay đổi đáng kể cán cân tương tác kỹ thuật số trong mùa này. Trên Weibo (mạng xã hội phổ biến nhất tại Trung Quốc), chỉ số EMV về Milan Fashion Week ghi nhận đạt mức tăng vọt lên mức cao gấp 4 lần so với tổng EMV được tạo ra bởi cả New York và London Fashion Week cộng lại.

Trong đó, Angelababy là ngôi sao Trung Quốc có mức độ phủ sóng cao nhất bảng dữ liệu của Lefty. Nàng thơ Prada Dương Mịch về đích thứ 2 trên BXH này.

Chỉ với một bài đăng, Angelababy tạo 2,4 triệu USD EMV (khoảng 62,4 tỷ đồng). Chỉ số này giúp nhà mốt Marni hưởng lợi lớn, vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH Weibo. Với Dương Mịch, chỉ số đạt mức 1,5 triệu đô la EMV (khoảng 39 tỷ đồng).