Milan Fashion Week mang đến loạt công thức mặc đẹp đáng thử cho mùa Thu này

Khiêm tốn trang phục, khoa trương phụ kiện

Bella Hadid từng khiến giới thời trang chú ý khi xuất hiện với hai chiếc thắt lưng cùng lúc. Cách phối tưởng như chẳng ai nghĩ tới này lại tạo hiệu ứng khá thú vị, biến một món phụ kiện vốn chỉ có chức năng giữ phom quần thành điểm nhấn cho trang phục.

Nếu một chiếc thắt lưng đã quá quen thuộc, thử xếp chồng hai chiếc có thiết kế tương đồng hoặc phối hai kiểu dáng khác nhau là cách đơn giản để tạo cảm giác mới mẻ.

Tuy nhiên, vì phần eo đã có đủ điểm nhấn, những món phụ kiện còn lại nên được tiết chế để tổng thể không bị rối.

Mặc lại đồ cũ theo cách mới

Điểm thú vị của các công thức street style Milan nằm ở việc chúng không nhất thiết yêu cầu bạn phải mua cả tủ đồ mới. Một chiếc quần Capri từng nằm im trong tủ hay chiếc thắt lưng quen thuộc đều có thể trở thành tâm điểm nếu được styling theo cách khác.

Công thức quan trọng nhất: Tạo điểm nhấn

Các tín đồ thời trang Milan đều sử dụng một công thức khá rõ: Chọn một chi tiết khiến người khác phải nhìn thêm lần nữa, sau đó giữ phần còn lại của outfit đủ gọn gàng để cân bằng. Đó cũng là cách dễ nhất để thử nghiệm xu hướng mùa thu mà không biến mình thành “người chạy theo trend”: Chỉ cần một món đồ hoặc một cách phối mới, cả set đồ quen thuộc đã có thể mang diện mạo hoàn toàn khác.

Xuyên thấu nhưng vẫn sang

Điểm đáng học ở street style Milan không nằm ở việc chạy theo từng món đồ “hot”, mà là cách các fashionista điều chỉnh xu hướng để phù hợp với cá tính và mức độ thoải mái của mình. Với chất liệu xuyên thấu, chỉ cần thêm một lớp nền kín đáo là tổng thể đã thay đổi hoàn toàn - vẫn thời trang nhưng không có cảm giác đang cố gây chú ý.