Milan Fashion Week 2027: NTK Việt 'xuất khẩu' Tấm Cám, được báo chí quốc tế chú ý

Phan Đăng Hoàng được ghi nhận là NTK Việt Nam duy nhất góp mặt trong lịch trình chính thức của Milan Fashion Week mùa Xuân Hè 2027. Vào ngày thứ ba của Tuần lễ Thời trang, NTK 26 tuổi "trình làng" hơn 40 thiết kế lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Tấm Cám.

Lần trở lại của Phan Đăng Hoàng tại Milan được nhiều chuyên trang quốc tế như Elle Ý, Lisiere, Harper’s Bazaar Ý, MKH Digital... đánh giá thuộc nhóm show diễn "đáng chú ý nhất". Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen ngợi tới tư duy khai thác mang tính ứng dụng cao của NTK trẻ, bắt nhịp tốt xu hướng quiet luxury.

Trò chuyện với Hoa Học Trò Online sau show diễn, Phan Đăng Hoàng cho biết Tấm Cám là "tác phẩm chỉn chu và đáng tự hào nhất từ trước đến nay của tôi". Đây là lần thứ ba anh thực hiện show diễn vật lý tại Milan. Tính cả các triển lãm và dự án trong khuôn khổ Milan Fashion Week, NTK đã có 7 lần góp mặt tại kinh đô thời trang này.

Nhìn lại những mùa đầu tiên, Đăng Hoàng thừa nhận sự bỡ ngỡ và áp lực khi một thương hiệu Việt bước vào môi trường thời trang quốc tế. Ở mùa diễn năm nay, quá trình chuẩn bị được đầu tư sâu hơn, từ nghiên cứu đến cách phối hợp các thiết kế: "Với tôi, sự chỉn chu không chỉ nằm ở từng bộ trang phục mà còn ở khả năng kết nối chúng thành một câu chuyện có chủ đích."

NTK cô đọng tinh thần BST qua ba tính từ: “Huyền bí - Ước lệ - Đột phá”. Sắc thái Huyền bí đến từ câu chuyện dân gian tồn tại qua nhiều dị bản. Tính Ước lệ mở ra không gian để NTK diễn giải Tấm Cám qua lăng kính của riêng mình. Từ đó, yếu tố Đột phá thể hiện qua hình ảnh người phụ nữ Việt trong diện mạo mới, vẫn mang dấu ấn truyền thống nhưng chủ động và mạnh mẽ hơn.

Trong BST, Phan Đăng Hoàng đặc biệt tâm đắc look mở màn và kết thúc. Tạo hình mở màn mang sắc thái huyền bí, có phần ma mị, gợi hình ảnh Tấm trước những lần chuyển hóa. Trái lại, look kết thúc dùng sắc trắng - kem, tượng trưng cho Tấm sau khi trở thành Hoàng hậu. Hai thiết kế tạo thành hai điểm đối lập, khắc họa hành trình biến đổi của nhân vật.

Phan Đăng Hoàng không đặt mục tiêu tái hiện toàn bộ diễn biến truyện cổ tích mà tập trung vào những lần hóa thân của Tấm. Thông điệp “chuyển mình để là chính mình” không chỉ là ý niệm sáng tạo, mà còn phản chiếu hành trình NTK tìm kiếm bản sắc và chỗ đứng cho thương hiệu Việt: “Sự sinh tồn của Tấm rất gần với câu chuyện của Hoàng khi đến với thời trang.”

NTK quê Nghệ An muốn BST gợi được tinh thần văn hóa Việt mà không tạo cảm giác phục dựng. Anh muốn trang phục có thể đứng độc lập, ngay cả khi không còn những chi tiết dễ nhận diện như áo yếm hay khăn mỏ quạ. Đây cũng là ranh giới giúp Tấm Cám giữ được tính thời trang thay vì minh họa cho truyện cổ tích: “Hoàng muốn Tấm Cám là một phiên bản rất fashion, rất đương đại, chứ không phải phiên bản sân khấu hóa câu chuyện Tấm Cám.”

Tinh thần chuyển hóa tiếp tục được thể hiện qua cách lựa chọn, kết hợp chất liệu. Gấm được đặt cạnh denim, sự mềm mại đối thoại với cấu trúc mạnh, kỹ thuật thủ công xuất hiện trong những phom dáng hiện đại.

Các chi tiết thêu tay được thực hiện với sự tham gia của các nghệ nhân từ những làng nghề phía Bắc. Vì thế, yêu cầu được gửi đi từ nhiều tháng trước để các nghệ nhân có thời gian nghiên cứu và phát triển phương án phù hợp. Đây cũng là cách BST kết nối nhịp điệu chậm rãi của thủ công với tốc độ của thời trang đương đại.

Sau nhiều năm "chinh chiến" tại kinh đô thời trang Milan, Phan Đăng Hoàng cho biết điều anh hướng đến đang dần thay đổi:“Đây là thời điểm Hoàng không muốn phải chứng minh nhiều nữa, mà muốn khán giả có được cảm nhận rõ nét hơn, nhiều chiều sâu hơn những sản phẩm của mình”.