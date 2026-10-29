MIK Group có tân Tổng giám đốc

Bà Trần Thị Minh Thúy có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp và bất động sản. Bà tốt nghiệp Đại học Tài chính và có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Nam California (Hoa Kỳ).

Bà Trần Thị Minh Thúy, tân Tổng giám đốc MIK Group.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc MIK Group, bà Thúy giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Virex, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Alphanam. Trước đó, bà là Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản T&T Homes và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành tại Công ty CP Vinhomes.

Cũng theo thông tin từ Tập đoàn, ông Nguyễn Trường Sơn tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị MIK Group kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MIK Home.

Với kinh nghiệm ở các vị trí lãnh đạo cấp cao, bà Thúy có sự am hiểu về quản trị tài chính, điều hành doanh nghiệp và phát triển kinh doanh bất động sản.

Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới góp phần kiện toàn đội ngũ nhân sự cấp cao cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Tập đoàn.

Được thành lập năm 2014, MIK Group đã khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản Việt Nam sau hơn một thập kỷ phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển căn hộ cao tầng.

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn định hướng mở rộng quy mô, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động từ nhà ở, khu đô thị đến bất động sản nghỉ dưỡng và hạ tầng. Doanh nghiệp đồng thời chú trọng nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đầu tư và hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và kiến tạo những cộng đồng sống thịnh vượng.

MIK Group ghi dấu ấn với nhiều dự án như The Matrix One, The Magnolia, Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Smart City, Imperia Ocean City, Imperia Sky Garden cùng các tổ hợp nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế tại Phú Quốc. Năm 2026, Tập đoàn tiếp tục phát triển ba dòng bất động sản cao tầng M Series, I Series, K Series và thương hiệu khu đô thị Forestia.