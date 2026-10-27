MIK Group bổ nhiệm nữ Tổng Giám đốc mới

Ngày 27/10, MIK Group công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Thúy giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Trường Sơn tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị MIK Group, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MIK Home.

Bà Trần Thị Minh Thúy - tân Tổng Giám đốc MIK Group (Ảnh: MIK Group).

Bà Trần Thị Minh Thúy có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp và bất động sản.

Bà tốt nghiệp Đại học Tài chính, có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Nam California (Mỹ).

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, trước khi gia nhập ban điều hành MIK Group ở cương vị mới, bà Thúy là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Virex, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Alphanam.

Trước đó, bà còn từng làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản T&T Homes và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Vinhomes.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh MIK Group tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển dự án và mở rộng danh mục sản phẩm bất động sản.

Thành lập năm 2014, doanh nghiệp phát triển nhiều dự án nhà ở tại Hà Nội như The Matrix One, The Magnolia, Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Smart City, Imperia Ocean City và Imperia Sky Garden. Ở phân khúc nghỉ dưỡng, MIK Group cũng phát triển các tổ hợp mang thương hiệu quốc tế tại Phú Quốc.

Trong năm 2026, Tập đoàn tiếp tục phát triển ba dòng bất động sản cao tầng gồm M Series, I Series và K Series, cùng thương hiệu khu đô thị Forestia.

Đầu tháng 10, doanh nghiệp khai trương House of MIK tại tầng 25 tòa nhà Riverfront Financial Centre, Tp.HCM, phục vụ hoạt động giới thiệu thương hiệu và sản phẩm tại thị trường phía Nam.

Trong định hướng thời gian tới, MIK Group cho biết sẽ mở rộng quy mô, đa dạng hóa hoạt động từ nhà ở, khu đô thị đến bất động sản nghỉ dưỡng và hạ tầng, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động.