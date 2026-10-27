MIK Group bổ nhiệm CEO từng giữ vị trí lãnh đạo tại Vinhomes, T&T Homes

Ngày 27/10, MIK Group công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Thúy làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay ông Nguyễn Trường Sơn.

Bà Trần Thị Minh Thúy làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Sau thay đổi này, ông Nguyễn Trường Sơn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) MIK Group, đồng thời giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MIK Home.

Bà Trần Thị Minh Thúy có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp và bất động sản. Bà tốt nghiệp Đại học Tài chính và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Nam California (Mỹ).

Trước khi gia nhập ban điều hành MIK Group ở cương vị mới, bà Thúy từng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành CTCP Virex, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Alphanam. Trước đó, bà từng giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Bất động sản T&T Homes và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành tại CTCP Vinhomes.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh MIK Group định hướng mở rộng quy mô hoạt động, phát triển các dòng sản phẩm bất động sản từ nhà ở, khu đô thị đến nghỉ dưỡng và hạ tầng, đồng thời nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả đầu tư.

Thành lập năm 2014, MIK Group hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản, với danh mục dự án gồm The Matrix One, The Magnolia, Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Smart City, Imperia Ocean City và Imperia Sky Garden. Tập đoàn cũng phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế tại Phú Quốc.

Trong năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục phát triển ba dòng bất động sản cao tầng gồm M Series, I Series và K Series, cùng thương hiệu khu đô thị Forestia.