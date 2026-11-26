Bén duyên với múa lân từ năm 13 tuổi, Bùi Thanh Tùng bắt đầu bằng công việc làm đầu lân. Sau đó, anh cùng một số người hùn vốn mở đội lân Ty Anh Đường, tổ chức biểu diễn với những chiếc đầu lân có sẵn. Bước ngoặt đến trong một lần đi diễn, khi anh gặp những em nhỏ bán vé số ngỏ ý muốn học múa lân nhưng không đủ tiền đóng học phí. Đồng cảm với hoàn cảnh của các em, anh quyết định nhận dạy miễn phí. Từ vài thành viên ban đầu, đến nay, đội đã có hơn 30 người trẻ tham gia. Tại Ty Anh Đường, các thành viên được hướng dẫn từ những động tác múa cơ bản đến kỹ thuật nâng cao, đồng thời học cách làm đầu lân để có thêm cơ hội kiếm sống. Những em chưa có chỗ ở ổn định còn được anh Tùng tạo điều kiện cho ăn ở tại nhà.

Anh Bùi Thanh Tùng (ngoài cùng, bên phải) nhắc nhở, hướng dẫn các thành viên đội lân Ty Anh Đường trước buổi tập luyện.

Để nâng cao tay nghề, có những buổi cả đội tập luyện đến 2-3 giờ sáng. Khi các em muốn học thêm kỹ thuật, anh Tùng còn bỏ tiền hỗ trợ để các em đến những đoàn lân khác học hỏi. Dẫu vậy, việc duy trì hoạt động không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những thời điểm ít chương trình biểu diễn, thu nhập của các thành viên bị ảnh hưởng, anh Tùng vẫn cố gắng duy trì hoạt động với mong muốn các em có thể kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình và trang trải cuộc sống.

Các thành viên đội lân Ty Anh Đường luyện tập múa lân.

Bên cạnh đó, trong vai trò Bí thư Đoàn, anh Tùng thường tạo điều kiện để các thành viên của đội tham gia hoạt động Đoàn và các chương trình biểu diễn tại địa phương, qua đó mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi. Trần Anh Đại, 18 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ TP Hồ Chí Minh, thành viên đội lân Ty Anh Đường chia sẻ: “Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn. Được đến với đội lân, em rất vui. Em cảm nhận được sự gắn bó, quan tâm và giúp đỡ của mọi người như trong một gia đình. Em mong muốn sau này có cơ hội cùng đội biểu diễn ở nước ngoài, góp phần giới thiệu nghệ thuật múa lân đến với nhiều khán giả hơn”.

Những buổi tập kéo dài đến khuya, những lần đưa các thành viên đội đi biểu diễn hay sự hỗ trợ dành cho một gia đình thiếu thốn đều là những việc anh Tùng âm thầm thực hiện trong khả năng của mình. “Tôi mong các em không chỉ có nghề để tự lập, ổn định cuộc sống mà còn trưởng thành, biết sống có trách nhiệm và sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình”, anh Tùng chia sẻ.