Miệt mài giữ nghề đậu bạc

Sinh ra và trưởng thành trong gia đình có truyền thống làm nghề đậu bạc, có bố là nghệ nhân Quách Văn Trường, nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh sớm quen với hình ảnh những sợi bạc được se, uốn thành hình dưới đôi tay người thợ. Tuy nhiên, khi trưởng thành, anh chưa từng nghĩ sẽ nối nghiệp bố. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã tìm một công việc năng động và thử sức ở những lĩnh vực mới. Nhưng khi chứng kiến công việc tại xưởng của gia đình, anh đã thay đổi suy nghĩ.

Nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh chế tác sản phẩm đậu bạc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ năm 2003, anh nghiêm túc học nghề từ bố. Ban đầu, anh gặp thất bại không ít lần. Mỗi lần như vậy, anh lại tìm hiểu kỹ hơn về kỹ thuật và hỏi bố những bí quyết làm nghề. Càng học, anh càng gắn bó với những sợi bạc nhỏ. Nghệ nhân Tuấn Anh chia sẻ: “Người thợ phải mất nhiều năm luyện tập để thành thạo nghề đậu bạc; từ uốn, tạo hình những sợi chỉ bạc có đường kính 0,26mm đến 5mm và ghép chúng thành một sản phẩm hoàn chỉnh”.

Những năm đầu, anh chủ yếu làm trang sức và ký gửi sản phẩm tại các cửa hàng kinh doanh kim hoàn. Khi công việc ổn định và có tệp khách hàng, anh mở rộng sang các sản phẩm trưng bày, quà tặng. Anh chú trọng phát triển dòng sản phẩm lưu niệm tranh đậu bạc và chế tạo đồ trang trí mang hình dáng con vật nhằm đa dạng mẫu mã, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Những thử nghiệm ấy đã tạo nên dấu ấn riêng của anh. Năm 2010, tác phẩm “Trâu vàng” do anh sáng tác được trao chứng nhận “Sản phẩm thủ công tinh xảo” tại Cuộc thi sáng tác mẫu quà tặng thủ công mỹ nghệ chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Nhiều năm liên tiếp, anh cũng giành giải cao tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

Từ tình yêu với nghề, nghệ nhân Tuấn Anh dành nhiều tâm sức để truyền dạy nghề. Năm 2005, anh mở rộng xưởng và bắt đầu dạy nghề miễn phí. Đến nay, đã có hơn 100 học viên được anh đào tạo, trong đó nhiều người tiếp tục làm việc tại xưởng. Hiện tại, xưởng của anh có khoảng 30 thợ thủ công theo nghề sau khi đào tạo. Anh cũng phối hợp với Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống, một doanh nghiệp xã hội, mở lớp đào tạo nghề đậu bạc cho người khuyết tật. Tùy thể trạng, mỗi học viên được hướng dẫn công việc phù hợp để có thể tạo thu nhập và tìm thấy niềm vui, nguồn thu nhập chính đáng trong lao động.

Anh Đặng Văn Dương, thợ thủ công tại xưởng của nghệ nhân Tuấn Anh, chia sẻ: “Tôi mất chân trái trong một tai nạn. Từ khi biết đến nghề đậu bạc và theo nghề, tôi tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Tôi đã gắn bó với xưởng hai năm và đảm nhận các công việc nung bạc, kéo chỉ bạc và hỗ trợ những người thợ khác”.

Để nghề đậu bạc được biết đến rộng rãi hơn, nghệ nhân Tuấn Anh còn trưng bày các sản phẩm đậu bạc tại Đền thờ Tổ nghề kim hoàn (phường Định Công). Không gian trưng bày mở cửa miễn phí hằng ngày, giúp du khách tìm hiểu về kỹ thuật, câu chuyện và giá trị của nghề đậu bạc truyền thống. Những nỗ lực gìn giữ nghề đậu bạc của anh đã được công nhận. Năm 2017, anh được UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội.