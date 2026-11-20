Gác lại niềm riêng vì việc chung

Từ tháng 6/2026, nhiều giáo viên trong vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình phải chuyển nơi ở, thay đổi quãng đường đến trường và thích nghi với điều kiện dạy học mới. Với cô giáo Lưu Thị Ngọt, Trường Tiểu học Lương Tài, đây là khoảng thời gian không dễ dàng bởi nhịp sinh hoạt gia đình bị xáo trộn. Gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng, cô cùng người thân phải tìm nơi ở mới, từng bước ổn định sinh hoạt. Khi nhà trường di chuyển đến địa điểm học tạm, cô lại cùng đồng nghiệp bắt tay ngay vào công việc. Từ thu dọn bàn ghế, thiết bị dạy học, sắp xếp hồ sơ, tài liệu đến kiểm kê, bố trí lại từng phòng học, mỗi phần việc đều cần sự tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm.

Vượt qua những khó khăn, giáo viên Trường Mầm non Gia Bình (phân hiệu Quỳnh Phú) luôn chuẩn bị tốt các bài giảng.

Hơn hai tháng qua, kể từ khi bước vào năm học mới, cô và trò đã dần thích nghi với việc dạy và học ở địa điểm mới. Tại lớp học của cô Ngọt, chúng tôi chứng kiến không khí học tập sôi nổi. Trong tiết Tiếng Việt, cô khéo léo lồng ghép bài hát, trò chơi vận động... tạo không khí vui tươi, hào hứng ngay đầu giờ. Các em học sinh tươi cười nhún nhảy theo nhạc cùng lời ca. Tiết học ngay sau đó diễn ra với nội dung sinh động, hấp dẫn. Cô Ngọt tâm sự:“Dù điều kiện dạy học tại phân hiệu còn nhiều thiếu thốn, tôi cùng các giáo viên vẫn nỗ lực, tập trung chuẩn bị bài giảng chu đáo, tìm tòi cách truyền đạt phù hợp để mỗi tiết học trở thành niềm vui, giúp các em thêm hứng thú và tiếp thu kiến thức tốt hơn”.

Sau khi gia đình đến nơi tạm cư và trường học cũng chuyển đến địa điểm mới, cô Vũ Thị Minh Luyến, giáo viên Trường Mầm non Gia Bình (phân hiệu Quỳnh Phú), phải di chuyển quãng đường xa hơn gấp hơn 2 lần để đến trường. Công việc mỗi ngày cũng thêm phần vất vả khi cô cùng một số đồng nghiệp theo xe đến đón những trẻ đang ở xa trường. Mỗi chuyến xe không chỉ đưa trẻ đến lớp mà còn mang theo sự gửi gắm, tin cậy của phụ huynh. Trong ba lô của các bé có quần áo, đồ dùng cá nhân, đôi khi cả thuốc men cần thiết cho trẻ có nhu cầu. Đón các con, theo sát trong quá trình di chuyển rồi tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục tại trường, các cô phải chu toàn nhiều công việc hơn thường ngày.

Cô Luyến bày tỏ: “Ở bậc mầm non, công việc của giáo viên không dừng ở tổ chức các hoạt động giáo dục mà còn gắn liền với việc chăm sóc trẻ. Bằng sự kiên nhẫn và tình yêu dành cho con trẻ, chúng tôi từng bước giúp các bé làm quen với môi trường mới. Với trẻ nhỏ, sự ổn định trong từng bữa ăn, giấc ngủ và giờ vui chơi không chỉ tạo cảm giác an toàn mà còn góp phần quan trọng vào quá trình phát triển”.

Nỗ lực đồng hành với học sinh

Theo thống kê, khoảng 30% giáo viên Trường Tiểu học Lương Tài (ở phân hiệu 1, 2), 60% giáo viên Trường Tiểu học Gia Bình số 2 (phân hiệu Quỳnh Phú) và 90% giáo viên Trường Mầm non Gia Bình chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi công tác giải phóng mặt bằng, phải di chuyển nơi ở hoặc thay đổi điều kiện sinh hoạt. Ở Trường Tiểu học Gia Bình số 2 (phân hiệu Quỳnh Phú), gia đình cô Phạm Thị Hoa, giáo viên lớp 5 cũng thuộc diện phải di dời.

Không chỉ duy trì ổn định việc dạy học, nhiều giáo viên trong vùng dự án Cảng hàng không quốc tế còn chủ động khắc phục những bất cập về cơ sở vật chất tại địa điểm mới. Từng việc làm tuy nhỏ nhưng đều xuất phát từ mong muốn mang đến cho học sinh môi trường học tập an toàn, thân thiện hơn.

Để bảo đảm sinh hoạt và công việc, gia đình cô chia ra thuê trọ ở hai nơi. Thời điểm đầu, cô từng nghĩ đến việc xin chuyển về điểm trường gần nơi tạm cư để thuận tiện đi lại. Nhưng sau khi cân nhắc, cô quyết định tiếp tục gắn bó với học sinh nơi đây. Với cô Hoa, sự lựa chọn ấy xuất phát từ điều giản dị. Cô bày tỏ: “Vì đã quen với học trò, hiểu hoàn cảnh từng em và có sự gắn kết với phụ huynh nên tôi mong muốn tiếp tục đồng hành với các gia đình trong giai đoạn nhiều thay đổi”.

Không chỉ bảo đảm chất lượng dạy học, nhiều giáo viên còn chủ động khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất tại địa điểm mới. Tại Trường Tiểu học Lương Tài (phân hiệu 1, 2), không gian vui chơi hạn chế khiến các cô phải thường xuyên quan sát, nhắc nhở để bảo đảm an toàn cho học sinh. Ngoài giờ lên lớp, các cô dọn vệ sinh, sửa chữa bàn ghế cũ, sơn vá những chỗ hư hỏng, kiểm tra các vật dụng có thể gây nguy hiểm cho học sinh. Những hôm mưa ngập, giáo viên cùng dọn dẹp, tránh để sân trường đọng nước. Khi khuôn viên thiếu cây xanh, các cô chủ động mua cây về trồng, tạo thêm bóng mát và không gian cho học sinh vui chơi.

Cô Nguyễn Thị Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Tài cho biết:“Những ngày đầu chuyển trường là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn. Cuộc sống gia đình bị xáo trộn, cơ sở vật chất tại nơi học mới còn thiếu thốn, nhiều hạng mục cần sửa chữa khiến tâm lý giáo viên ít nhiều bị ảnh hưởng. Ban Giám hiệu nhà trường luôn động viên các cô giáo cố gắng, nỗ lực và đặt việc học của các con lên hàng đầu”.

Do phòng học chức năng và khu vui chơi chưa đáp ứng nhu cầu, giáo viên phải tận dụng những khoảng sân, khu vực có bóng mát cho các em đá cầu; tổ chức chơi cờ vua, múa hát tập thể ngay tại lớp. Từng việc làm tuy nhỏ nhưng đều xuất phát từ mong muốn mang đến cho học sinh môi trường học tập an toàn, thân thiện hơn. Cùng đó, các nhà trường chủ động điều chỉnh thời khóa biểu, bố trí sử dụng luân phiên các phòng học chuyên biệt như phòng Tin học, phòng STEM.

Việc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án trọng điểm quốc gia kéo theo nhiều thay đổi lớn đối với đời sống của người dân vùng dự án, trong đó có đội ngũ nhà giáo. Trong hoàn cảnh ấy, sự tận tụy của các thầy cô mang đến cho học sinh điểm tựa tinh thần để các em yên tâm đến trường, bảo đảm chất lượng học tập.