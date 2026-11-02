Miếng dán trắng răng 'hot' ở Việt Nam bị cảnh báo tại châu Âu vì chất tẩy vượt ngưỡng

VCC cho biết, Hệ thống Cảnh báo nhanh về sản phẩm nguy hiểm phi thực phẩm của Liên minh châu Âu vừa phát đi thông báo về 2 sản phẩm làm trắng răng có nồng độ hydrogen peroxide (đây là chất lỏng trong suốt, có tính oxy hóa mạnh) vượt mức cho phép, không đáp ứng quy định về sản phẩm mỹ phẩm của EU.

Sản phẩm đầu tiên là miếng trắng răng Crest 3D White, có tên gọi là Whitestrips – Professional Effects – Dental whitening treatment, có mã sản phẩm 96490938, số lô (L)4060V433, mã vạch 889714000038.

Miếng trắng răng Crest 3D White, có tên gọi là Whitestrips – Professional Effects – Dental whitening treatment. Ảnh: VCC

Sản phẩm có bao bì màu tím; mỗi gói chứa hai miếng dán cho hàm trên và hàm dưới. Nồng độ hydrogen peroxide đo được là 6,8%.

Được biết, đây là sản phẩm đang rất “hot” tại Việt Nam và được rất nhiều Tiktoker quảng cáo. Tuy nhiên, chưa rõ sản phẩm đang được quảng bá rầm rộ tại Việt Nam có cùng mã sản phẩm và cùng số lô hàng như cảnh báo của châu Âu hay không.

Thứ hai là Gel làm trắng răng mang tên Whitening Gel, chưa xác định nhãn hiệu, gồm 20 ống nhỏ, dung tích 3ml/ống, đựng trong túi nhựa trong suốt. Nồng độ hydrogen peroxide đo được là 0,9%.

Theo các thông báo, hydrogen peroxide có hại nếu nuốt phải, đồng thời có thể gây kích ứng, loét khi tiếp xúc với da hoặc niêm mạc. Các biện pháp được ghi nhận gồm cảnh báo người bán về tính nguy hiểm của sản phẩm và gỡ bỏ niêm yết trên nền tảng trực tuyến.