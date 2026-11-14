'Miền xa – miền gần' - Vẻ đẹp quê hương, đất nước qua lăng kính hội họa

Triển lãm quy tụ 72 tác phẩm của các họa sĩ: Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Phùng Thanh Hồng, Vũ Quang Hưng, Trần Thị Phương Huyền, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Giáp Tuấn, Nguyễn Hồng Tuấn và Đào Anh Việt.

Mỗi tác giả mang đến một cách nhìn, một ngôn ngữ tạo hình riêng, cùng khai thác vẻ đẹp thiên nhiên và những lát cắt bình dị về đời sống qua nhiều chất liệu, bút pháp.

Thưởng lãm các tác phẩm chủ đề "Miền xa - Miền gần". Ảnh: Thụy Du

“Miền xa – miền gần” nằm trong chuỗi hoạt động cùng tên diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12-2026 của nhóm Họa sĩ Mười Bốn. Trước triển lãm, nhóm tổ chức hai workshop sáng tác chủ đề “Nhìn vào thiên nhiên” tại Bắc Sơn (Lạng Sơn) từ ngày 21-9 đến 9-10 và Phong Nha (Quảng Trị) từ ngày 12 đến 16-10. Các nghệ sĩ đã trải nghiệm đời sống địa phương, ghi lại núi non, sông suối, những con thuyền nhỏ, mái nhà tre nứa và các không gian sinh hoạt thân thuộc.

Một góc tại triển lãm. Ảnh: Thụy Du

Họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn chia sẻ biết, qua những chuyến đi thực tế, các họa sĩ tìm thấy chất liệu sáng tác trong những điều gần gũi, bình dị của thiên nhiên và con người. Cùng một cảnh sắc, mỗi người lại có cách cảm nhận và biểu đạt khác nhau, tạo nên sự phong phú cho triển lãm.

Trong triển lãm lần này, họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn giới thiệu 8 tác phẩm, gồm 5 tranh sơn dầu và 3 tranh phấn pastel. Các sáng tác chủ yếu ghi lại cảnh sắc thiên nhiên, con người ở các vùng đất mà họa sĩ bày tỏ: “Vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, miền núi đem đến cho tôi nhiều rung cảm”.

Họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn trao tác phẩm "Về bến" cho đơn vị sưu tập, đồng thời trao toàn bộ tiền thu về từ tác phẩm cho Câu lạc bộ nhân đạo Sala. Ảnh: Hoa Nguyễn

Đặc biệt, tác phẩm “Về bến” họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn đã được Quỹ HKH Fund sưu tập. Toàn bộ số tiền thu về từ tác phẩm được họa sĩ trao lại cho Câu lạc bộ Nhân đạo Sala chuyên hỗ trợ khám bệnh, tư vấn và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Họa sĩ giới thiệu về các tác phẩm. Ảnh: Thụy Du

Cùng với hoạt động trưng bày, trong ngày khai mạc triển lãm “Miền xa – miền gần” còn cóworkshop mở với sự tham gia của các họa sĩ khách mời, sinh viên các trường mỹ thuật và cộng đồng yêu nghệ thuật.

Không gian thực hành được bố trí ngay tại khu vực triển lãm, kết hợp cụm tiểu cảnh thiên nhiên và người mẫu nữ trong trang phục truyền thống của đồng bào Dao, Mông, Thái…, tạo cảm hứng để người tham gia ký họa, sáng tác trực tiếp.

Hoạt động workshop mở ngay tại không gian triển lãm. Ảnh: Thụy Du

Việc tổ chức kết hợp trưng bày với hoạt động thực hành nghệ thuật giúp mở rộng cơ hội giao lưu, tương tác trong nghệ thuật, giúp công chúng hiểu rõ hơn quá trình lao động của người nghệ sĩ, qua đó thêm trân trọng tác phẩm.

Triển lãm “Miền xa – miền gần” diễn ra đến hết ngày 5-12.

Nhóm Họa sĩ Mười Bốn quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, theo đuổi những phong cách sáng tác đa dạng, tạo nên không gian nghệ thuật cởi mở và giàu tính đối thoại. Trước triển lãm “Miền xa – miền gần”, nhóm đã tổ chức nhiều chương trình như “Mười Bốn”, “Mười Bốn Art Show”, “Open 14”, “Her”… với những góc nhìn phong phú về đời sống, đặc biệt là Hà Nội. Song hành cùng các triển lãm, nhóm duy trì workshop và hoạt động giao lưu ký họa hằng tuần tại TUDO Art Garden, tạo cơ hội để nghệ sĩ gặp gỡ, chia sẻ quá trình sáng tác với công chúng. Các workshop mở rộng như “Lại gần, gần lại với nhau 1-2”, “Thiếu nữ bên hoa”, “Những cánh hoa bay”, “Her 1-2-3”… với sự tham gia của những người yêu mỹ thuật và sinh viên các trường nghệ thuật, đã mang đến “làn gió mới” cho đời sống nghệ thuật Thủ đô, góp phần đưa thực hành mỹ thuật đến gần hơn với cộng đồng.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Tác phẩm của họa sĩ Phạm Thái.

Tác phẩm của họa sĩ Tô Hoàng Nguyên.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn.

Tác phẩm của họa sĩ Vũ Quang Hưng.