'Miền xa – Miền gần': Những lát cắt thiên nhiên và đời sống qua hội họa

Triển lãm quy tụ các họa sĩ: Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Phùng Thanh Hồng, Vũ Quang Hưng, Trần Thị Phương Huyền, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Giáp Tuấn, Nguyễn Hồng Tuấn và Đào Anh Việt.

72 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm cùng hướng đến những chủ đề gần gũi với thiên nhiên và đời sống con người nhưng vẫn tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc thái nhờ sự phong phú về chất liệu, bút pháp và cảm xúc sáng tạo.

Góc triển lãm "Miền xa - Miền gần".

Góc triển lãm "Miền xa - Miền gần".

Họa sĩ Dương Thị Ngọc Lụa cho biết, “Miền xa – Miền gần” là thành quả của một quá trình chuẩn bị khá dài, từ xây dựng ý tưởng, lên kế hoạch đến hai tháng nhóm họa sĩ cùng đi thực tế sáng tác. Không chỉ đơn thuần là hoạt động trưng bày, triển lãm còn là điểm hội tụ của những trải nghiệm, cảm xúc và sáng tạo được tích lũy qua hành trình đến với nhiều vùng đất.

Diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12/2026, chuỗi hoạt động “Miền xa – Miền gần” tạo cơ hội để các họa sĩ gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Qua những chuyến đi, các nghệ sĩ trở về với những điều hiện hữu trong thiên nhiên, trong đời sống thường ngày, bình dị và lặng lẽ. Không tìm kiếm những vẻ đẹp lớn lao hay những hình ảnh mang tính ước lệ, họ lựa chọn ghi lại cảnh vật, con người bằng sự quan sát chậm rãi, tinh tế.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Mỗi ngày rong ruổi trên hành trình sáng tác đều trở thành chất liệu đặc biệt, khơi nguồn cho những tác phẩm ra đời ngay trong hoặc sau quá trình lưu trú tại các vùng đất. Từ phong cảnh thiên nhiên đến những hình ảnh gắn với sinh hoạt thường nhật, tất cả được chuyển tải qua nhiều chất liệu và bút pháp. Sự đa dạng ấy tạo nên một tổng thể vừa có tính kết nối về chủ đề, vừa giữ được cá tính nghệ thuật của từng thành viên.

Trước khi triển lãm diễn ra, hai workshop thực tế sáng tác đã được tổ chức vào tháng 9 và tháng 10/2026, tạo không gian để các họa sĩ trải nghiệm, hình thành tác phẩm và chuẩn bị chất liệu sáng tạo.

Hoạ sĩ Nguyễn Hồng Tuấn trao tác phẩm "Về bến" cho đơn vị sưu tập, đồng thời trao toàn bộ tiền thu về từ tác phẩm cho Câu lạc bộ nhân đạo Sala.

Tại Lạng Sơn, các nghệ sĩ có dịp gặp gỡ, giao lưu và trực tiếp vẽ thiên nhiên. Những thung lũng đặc trưng của vùng trung du và miền núi phía Bắc, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm giàu màu sắc.

Trong khi đó, tại Phong Nha (Quảng Trị), hành trình sáng tác mở rộng từ thiên nhiên đến thế giới đời sống do con người tạo dựng. Những dãy núi, bến sông Son với những chiếc thuyền nhỏ, góc nhà thờ hay những mái nhà bằng tre nứa… trở thành đối tượng quan sát và sáng tác của các họa sĩ.

Hai workshop không chỉ mang đến nguồn cảm hứng sáng tác mà còn tạo điều kiện để các họa sĩ trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận những trải nghiệm mới và làm giàu thêm vốn sống nghệ thuật. Từ những chuyến đi thực tế, câu chuyện về các miền đất được tái hiện bằng hội họa, nơi thiên nhiên và con người cùng hiện diện trong những lát cắt giàu cảm xúc.

Workshop “Miền xa – Miền gần” mở rộng không gian tương tác giữa nghệ sĩ và công chúng.

Cùng với hoạt động trưng bày, trong ngày khai mạc triển lãm “Miền xa – Miền gần” còn có workshop về cùng chủ đề. Bố trí trong không gian triển lãm cùng với cụm tiểu cảnh thiên nhiên và sự hiện diện của các người mẫu nữ, workshop thu hút sự tham gia của các họa sĩ khách mời và sinh viên các trường mỹ thuật và cộng đồng yêu nghệ thuật. Chương trình được xem như phần tiếp nối câu chuyện sáng tạo của nhóm sau nhiều tháng chuẩn bị, đồng thời mở rộng không gian tương tác giữa nghệ sĩ và công chúng.

Dịp này, tác phẩm “Về bến” – một trong số thành quả sáng tác của hoạ sĩ Nguyễn Hồng Tuấn trong hành trình tham gia “Miền xa – Miền gần” đã được Quỹ HKH Fund sưu tập. Toàn bộ số tiền thu về từ tác phẩm được hoạ sĩ trao lại cho Câu lạc bộ nhân đạo Sala – địa chỉ khám và phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm Họa sĩ Mười Bốn tập hợp các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, không giới hạn về tuổi đời và tuổi nghề. Sự đa dạng ấy tạo nên môi trường sáng tạo cởi mở, giàu năng lượng và khuyến khích tinh thần thử nghiệm. Trước “Miền xa – Miền gần”, nhóm đã tổ chức nhiều triển lãm như “Mười Bốn”, “Mười Bốn Art Show”, “Open 14”, “Her”… Qua mỗi chương trình, các họa sĩ tiếp tục khai thác những câu chuyện về đời sống, đặc biệt là Hà Nội, bằng những tìm tòi và cách biểu đạt đa dạng. Bên cạnh hoạt động triển lãm, các workshop và chương trình giao lưu ký họa hằng tuần tại TUDO Art Garden cũng trở thành điểm kết nối quen thuộc giữa nghệ sĩ với công chúng. Tại đây, quá trình sáng tác được mở ra một cách trực tiếp, gần gũi, giúp người yêu nghệ thuật có cơ hội tiếp cận với hoạt động thực hành, đồng thời hiểu hơn về cảm hứng và phương thức sáng tạo của các họa sĩ.