Miễn vé xe buýt, metro cho người có tài năng và thân nhân

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc) triển khai chính sách miễn phí vé vận tải hành khách công cộng đối với hai nhóm đối tượng từ ngày 15/11.

Hành khách đợi lên tàu (Ảnh: Tuấn Dũng).

Chính sách được thực hiện theo các nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng và hỗ trợ người làm việc tại Khu công nghệ cao.

Hai nhóm đối tượng được miễn vé

Nhóm thứ nhất gồm người có tài năng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng và thành viên gia đình. Thân nhân thuộc diện áp dụng gồm cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi.

Những người thuộc nhóm này được miễn 100% tiền vé trên toàn mạng xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị.

Nhóm thứ hai gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phân công, bố trí hoặc có hợp đồng lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội.

Nhóm này được miễn phí vé tháng trên các tuyến xe buýt có trợ giá kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Các tuyến gồm 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC.

Ai được xác định là người có tài năng?

Theo Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27/1/2026 của HĐND TP Hà Nội, người có tài năng thuộc nhiều nhóm đối tượng.

Hành khách đi tàu điện miễn phí dịp Quốc khánh (Ảnh: Tuấn Dũng).

Trong đó, nhóm nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và người có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng phải đáp ứng một trong các tiêu chí.

Các tiêu chí gồm có giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế hoặc công trình nghiên cứu khoa học đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Người được xem xét cũng có thể là tác giả chính của ít nhất 5 công trình công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI và SCOPUS, theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Một tiêu chí khác là có phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác hoặc giải pháp, sản phẩm khoa học và công nghệ tạo ra kết quả cụ thể, có giá trị cao. Những đóng góp này phải được cấp có thẩm quyền công nhận, khen thưởng từ cấp tỉnh, bộ, ngành trở lên.

Ngoài ra, người có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc, vượt trội cũng thuộc diện xem xét. Trường hợp này phải có ít nhất 2 năm liền kề hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại thời điểm thu hút và được cơ quan, đơn vị quản lý công nhận. Người có thành tích thực tiễn đặc biệt xuất sắc cũng có thể được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nghị quyết còn quy định nhóm chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP. Riêng nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp phải có thêm ít nhất 5 năm kinh nghiệm tư vấn hoặc quản lý cấp cao trong một số chuyên ngành đặc thù.

Nhóm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng được xem xét theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP.

Đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao, thành phố cũng thu hút người có tài năng, năng khiếu đặc biệt. Trong đó có người đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; người giành huy chương hoặc giải thưởng cao tại các cuộc thi uy tín của khu vực và thế giới.

Ngoài các nhóm trên, Hà Nội có thể xem xét những đối tượng khác theo yêu cầu phát triển của thành phố và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Thủ tục đăng ký vé miễn phí

Hành khách đủ điều kiện đăng ký qua ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” trên điện thoại thông minh. Hồ sơ cơ bản gồm ảnh chân dung kích thước 3x4, chụp không quá 6 tháng và ảnh hai mặt căn cước công dân.

Đối với nhóm người có tài năng, hồ sơ cần có bản xác nhận theo mẫu của cơ quan sử dụng người có tài năng, kèm quyết định tuyển dụng hoặc công nhận người có tài năng. Thành viên gia đình phải bổ sung giấy tờ xác nhận mối quan hệ với người có tài năng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với người làm việc tại Khu công nghệ cao, hồ sơ cần có xác nhận của cơ quan sử dụng lao động. Người đăng ký cũng phải bổ sung xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội về việc đơn vị hoạt động tại khu công nghệ cao.

Thời gian xử lý hồ sơ tối đa 3 ngày làm việc. Thẻ vé điện tử có giá trị sử dụng ngay sau khi được phê duyệt.

Thẻ miễn phí có thời hạn tương ứng với thời gian công tác hoặc hợp đồng lao động của từng người. Trước khi thẻ hết hạn, người sử dụng cần xác nhận lại thông tin với cơ quan quản lý và gửi hồ sơ gia hạn trên ứng dụng.

Nếu không gia hạn, tài khoản sẽ tự động chuyển sang vé tháng phổ thông và không còn được hưởng chính sách miễn phí.

Hiện Hà Nội cũng miễn phí vé xe buýt cho người cao tuổi từ 60 tuổi, người có công và người khuyết tật.

Thành phố còn áp dụng chính sách miễn phí vé xe buýt đối với hành khách đi từ khu vực trong Vành đai 1 đến các khu vực khác trên địa bàn. Chính sách này không áp dụng với xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch, được thực hiện từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027.