Du khách quốc tế nghe thuyết minh khi tham quan di tích Huế.

Cụ thể, ngày 23/11, công dân Việt Nam được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ 7h đến 17h. Riêng di tích Hải Vân Quan áp dụng chính sách miễn vé trong cả hai ngày 23 và 24/11, từ 7h đến 17h.

Để được miễn vé, người dân mang theo căn cước công dân khi đến tham quan. Các điểm di tích phục vụ khách gồm Đại Nội Huế, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định, điện Hòn Chén…

Chính sách miễn vé nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận, tham quan và tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của di sản Cố đô, đồng thời hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.