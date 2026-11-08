Miền Trung và Tây Nguyên đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt 700mm

Theo bản tin cập nhật ngày 08/11, mưa lớn có thể diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện những đợt mưa có cường suất rất lớn, với lượng mưa vượt 100mm trong vòng 3 giờ.

Cụ thể, từ đêm 08/11 đến ngày 09/11, phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 150mm. Khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to từ đêm 08/11 đến đêm 09/11, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 350mm.

Mưa lớn từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm được dự báo bắt đầu từ ngày 9 đến 11/11.

Từ ngày 09/11 đến ngày 10/11, vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam. Khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 400mm. Trong khi đó, phía Đông hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 60-150mm, cục bộ trên 200mm.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ đêm 10/11 đến đêm 11/11, mưa lớn tiếp tục tập trung tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 200mm.

Tính chung từ đêm 08/11 đến đêm 11/11, tổng lượng mưa tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi vượt 700mm. Khu vực phía Nam Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm. Dự báo, mưa lớn tại khu vực Trung Bộ chỉ bắt đầu giảm dần từ ngày 12/11.

Mưa lớn còn được dự báo có khả năng xảy ra sạt lở, lũ quét...

Trước diễn biến trên, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đồng thời đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá trên đất liền được xác định ở mức cấp 1.

Không chỉ trên đất liền, thời tiết trên biển cũng diễn biến nguy hiểm. Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m. Trong khi đó, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và khu vực giữa, Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m.

Gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10 còn xảy ra tại nhiều nơi trên biển Đông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa rào và dông rải rác trên nhiều vùng biển, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8 trong mưa dông. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển ở mức cấp 2.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ban hành Công điện khẩn yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai ứng phó ở mức cao nhất. Công điện được gửi tới Chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố trọng điểm (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk), Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các Bộ, ngành liên quan.

Nhấn mạnh tinh thần tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp do tác động của El Nino, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các địa phương sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm; Thực hiện phương châm "bốn tại chỗ"; Đảm bảo an toàn giao thông và học sinh; đảm bảo vận hành an toàn hồ chứa; Sẵn sàng lực lượng cứu hộ.